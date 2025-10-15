Xem nhanh 20h ngày 15.10: ĐH Bách Khoa HN nói gì vụ dán đè logo robot | Độc lạ nuôi chồn hương như thú cưng

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Robot Trung Quốc gắn logo ĐH Bách khoa Hà Nội, nhà trường nói gì?

Mấy hôm nay, dư luận xã hội ồn ào việc một robot 2 chân được trưng bày ở Triển lãm Thành tựu đất nước "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9 dán logo ĐH Bách khoa Hà Nội (Triển lãm A80). Nhiều ý kiến cho rằng đây là robot Trung Quốc sản xuất nhưng lại gắn logo ĐH Bách khoa Hà Nội.

Cụ thể, một robot 2 chân được trưng bày tại gian trưng bày của Bộ GD-ĐT. Trên lưng robot có logo của ĐH Bách khoa Hà Nội dán đè lên, che hoàn toàn logo và nhãn mác của nhà sản xuất nước ngoài. Có ý kiến cho rằng việc dán logo như vậy sẽ gây hiểu nhầm về nguồn gốc sản phẩm.

Theo giải thích của ĐH Bách khoa Hà Nội, robot 2 chân trưng bày tại triển lãm có phần cơ khí được nhập khẩu hợp pháp thông qua một doanh nghiệp trực thuộc ĐH Bách khoa Hà Nội và đã được nhà sản xuất cấp giấy ủy quyền sử dụng cho mục đích phát triển, đào tạo, nghiên cứu và triển lãm tại Việt Nam.

Trên robot này, nhóm nghiên cứu do giảng viên ĐH Bách khoa Hà Nội chủ trì đã phát triển các thuật toán điều khiển mới, đạt được những kết quả như: nâng cao độ ổn định khi di chuyển trên địa hình phức tạp, tăng khả năng thích ứng với độ cao thay đổi, phát triển thuật toán giúp robot leo cầu thang cong và đây là tính năng mới.

Trong công tác đào tạo, nhóm nghiên cứu đã xây dựng phần mềm và tài liệu chuyên môn, cho phép giảng viên và sinh viên trực tiếp lập trình, tích hợp AI và điều khiển chuyển động.

Mục đích đưa robot này đến triển lãm là trình diễn các tính năng mà giảng viên ĐH Bách khoa Hà Nội lập trình, như đã nói ở trên.

Người nông dân miền Tây làm đẹp, cưng chiều chồn hương như thú cưng

Được sấy lông, cắt móng, ăn thỏa thích, nũng nịu trên vai, những con chồn hương vốn có bản tính hoang dã đã được trở nên hiền lành, gần gũi như thú cưng. Chúng đã được ông Trần Minh Nghiệm, 45 tuổi, "huấn luyện" để phục vụ du lịch tại cồn Sơn, P.Bình Thủy, TP.Cần Thơ.

Trong vườn trái cây tươi mát, ông Nghiệm làm dãy nhà nối dài nuôi 140 con chồn hương bố mẹ, mỗi con được nhốt trong lồng riêng. Vào buổi sáng, hầu hết chúng đều dành thời gian để ngủ. Riêng những con chồn hương trong diện "huấn luyện" thì được nuôi riêng. Bởi ngày nào ông Nghiệm cũng cho chúng ra vườn chơi rồi lại đem vào nhà khi trời tối.

Người nông dân miền Tây làm đẹp, cưng chiều chồn hương như thú cưng

Ông Nghiệm bắt đầu nuôi chồn hương từ năm 2018 với chỉ 4 con giống. Nhờ chăm sóc mát tay, chồn hương cái mắn đẻ nên càng nuôi càng mê. Sau đó, ông đã đến Chi cục kiểm lâm, Sở NN-PTNT TP.Cần Thơ (cũ) xin cấp mã số trại, cấp phép gây nuôi nhiều hơn.

Sau khi nuôi thương phẩm thành công, năm 2022, ông Nghiệm nghĩ đến một ý tưởng táo bạo: huấn luyện chồn hương làm du lịch. Bởi, khu vườn của ông nằm ở cồn Sơn giữa sông Hậu, mỗi năm khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan rất đông.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.