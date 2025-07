Đề thi khó dễ khác nhau, đặt điểm chuẩn sao cho công bằng?

Nguyên nhân một số trường đặt chênh 0,5 điểm giữa A00 với D01

ĐH Bách khoa Hà Nội là cơ sở đào tạo đầu tiên trong cả nước công bố bảng quy đổi điểm tương đương giữa các phương thức xét tuyển, điểm chênh giữa các tổ hợp xét tuyển trong trường hợp một ngành xét tuyển nhiều tổ hợp. Dù sử dụng 4 trong 5 tổ hợp truyền thống A00 (toán, lý, hóa), A01 (toán, lý, tiếng Anh), B00 (toán, hóa, sinh), D01 (toán, văn, tiếng Anh) nhưng ĐH Bách khoa Hà Nội chỉ đặt một mức điểm chênh giữa D01 (và D04 - toán, văn, tiếng Trung) với tất cả tổ hợp còn lại.

Phụ huynh và thí sinh tìm hiểu việc tuyển sinh của các trường ĐH sau khi biết kết quả thi tốt nghiệp THPT 2025 ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

PGS Nguyễn Phong Điền, Phó giám đốc ĐH Bách khoa Hà Nội, giải thích, tất cả các ngành kỹ thuật đều không dùng D01. Với B00, ĐH Bách khoa Hà Nội dùng với một số chuyên ngành hẹp với số chỉ tiêu không đáng kể. A01 và D07 (toán, hóa, tiếng Anh) đều có chung môn toán, lý và hóa năm nay có phổ điểm tương đương, sự thiệt thòi cho thí sinh (TS) nếu có là ở môn tiếng Anh. Tuy nhiên, ĐH Bách khoa Hà Nội đã cho phép TS dùng chứng chỉ IELTS và chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế để quy đổi điểm tiếng Anh khi xét tuyển. Hơn 11.000 em đã dùng các chứng chỉ này với dự định đăng ký vào ĐH Bách khoa Hà Nội. Như vậy, số em này cũng không bị thiệt nếu đăng ký vào ĐH Bách khoa Hà Nội dù điểm tiếng Anh thấp.

Chỉ có các ngành thuộc nhóm quản lý - kinh doanh, quản lý giáo dục là dùng đồng thời A00, A01, D01 (và K01 toán, văn, lý/hóa/sinh/tin) dùng cho tất cả các ngành). Để tạo cơ hội trúng tuyển cho TS D01, nhà trường đặt điểm chuẩn tổ hợp này thấp hơn 0,5 điểm so với 3 tổ hợp còn lại. "So phổ điểm từng môn thì môn tiếng Anh thấp hẳn, nhưng gộp thành tổ hợp xét tuyển, và so trên số lượng lớn thì mức chênh đó là hợp lý. Hơn nữa, qua nhiều năm quan sát, ĐH Bách khoa Hà Nội đã lường được khả năng không cân bằng về chất lượng đề thi giữa các môn. Vì vậy chúng tôi đưa tổ hợp K01 vào để cân bằng, trong đó văn chỉ chiếm 1/6 thành phần điểm, toán chiếm 3/6, lý/hóa/sinh/tin chiếm 2/6. Nghĩa là tất cả những em có điểm số tốt môn toán và các môn khoa học tự nhiên đều được tạo điều kiện tối đa để có thể đỗ được ĐH Bách khoa Hà Nội", PGS Điền cho biết.

Bà Phạm Thanh Hà, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Quản lý đào tạo, Trường ĐH Ngoại thương, cho biết tuy nhà trường chưa quyết định điểm chênh giữa các tổ hợp xét tuyển nhưng qua phân tích sơ bộ dữ liệu điểm thi, nhà trường dự định đặt điểm chuẩn tổ hợp D01 giảm 0,5 điểm so với A00. Dự kiến trường sẽ công bố quy định điểm chênh giữa các tổ hợp và bảng quy đổi điểm chuẩn tương đương giữa các phương thức trước ngày 23.7.

Nguồn tuyển giữa tổ hợp C00 có sự vượt trội đáng kể so với tất cả các tổ hợp còn lại ĐỒ HỌA: PHẠM THANH HÀ

Nhiều trường đợi Bộ GD-ĐT

PGS Lê Đình Tùng, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội, cho biết chỉ các ngành bác sĩ (y khoa, răng hàm mặt, y học dự phòng, y học cổ truyền) là nhà trường chỉ xét tuyển tổ hợp B00. Còn hầu hết các ngành cử nhân đều xét tuyển 2 tổ hợp (A00 và B00). Có 3 ngành cử nhân xét tuyển 3 tổ hợp là y tế công cộng (B00, B08 toán - sinh - tiếng Anh, D01), công tác xã hội (A00, B00, B08), tâm lý học (B00, C00 văn - sử - địa, D01). Năm ngoái, với những ngành tuyển nhiều tổ hợp, nhà trường chia chỉ tiêu cho từng tổ hợp nên điểm chuẩn được xác định theo từng tổ hợp.

Năm nay, theo quy định của Bộ GD-ĐT, mỗi ngành, mỗi phương thức chỉ có một mặt bằng xét tuyển; để xác định điểm chuẩn, trường lấy từ trên xuống, không chia theo tổ hợp. Tuy nhiên, với mức độ khó rất khác nhau giữa đề thi các môn, để đảm bảo công bằng cho TS cũng như chất lượng tuyển sinh, nhà trường sẽ có quy đổi điểm chuẩn tương đương giữa các tổ hợp. "Việc quy đổi, nhà trường thực hiện theo quy định của Bộ GD-ĐT, hệ số quy đổi chờ vào hệ số mà Bộ GD-ĐT công bố", PGS Tùng nói.

Theo đại tá Đỗ Thành Tâm, Thư ký Ban tuyển sinh quân sự, Bộ Quốc phòng, nếu một trường ĐH sử dụng nhiều tổ hợp xét tuyển khác nhau thì có thể xác định độ lệch điểm giữa các tổ hợp để đảm bảo công bằng cho TS. Tuy nhiên, hầu hết trường quân đội tuy sử dụng nhiều tổ hợp nhưng trong các tổ hợp đều có hai môn chung nên từ năm 2024 trở về trước, những trường này đều dùng một điểm chuẩn chung. Năm nay cũng tương tự, có 17 trường quân đội sẽ sử dụng một điểm chuẩn chung cho tất cả đối tượng và các phương thức.

Riêng 3 trường dự kiến tính điểm riêng cho các tổ hợp: Học viện Biên phòng (sẽ tính điểm riêng cho A01, khối C, D01), Trường Sĩ quan chính trị (A00, C00, D01), Trường CĐ Kỹ thuật mật mã (A00, A01, D01).

Một đại diện Trường ĐH Luật Hà Nội cho biết, nhà trường tuyển sinh đồng thời 4 tổ hợp: A00, A01, C00, khối D (gồm D01 và các tổ hợp khối D có môn ngoại ngữ khác ngoài tiếng Anh). Nhưng nhà trường không quá lo việc ít TS D01 trúng tuyển bởi những em giỏi tiếng Anh có lợi thế được dùng điểm IELTS thay thế điểm tiếng Anh. 5.5 IELTS được quy đổi 9 điểm tiếng Anh, 6.0 IELTS tương đương 9,5 điểm tiếng Anh, từ 6.5 IELTS trở lên là 10 điểm tiếng Anh. Hiện có khoảng 6.000 em có chứng chỉ IELTS đăng ký dự tuyển vào Trường ĐH Luật Hà Nội. Vì vậy, giờ chỉ cần xem xét để đặt điểm chênh tổ hợp C00 là bao nhiêu với các tổ hợp còn lại để đảm bảo công bằng cho các em A00, A01. "Chúng tôi chờ Bộ GD-ĐT công bố điểm chênh, sau đó sẽ ban hành quy định của nhà trường", vị đại diện này cho biết.

Quy tắc xét tuyển không phân biệt theo phương thức Bộ GD-ĐT sẽ công bố điểm bách phân vị của 5 tổ hợp truyền thống (A00, A01, B00, C00, D01) trên cơ sở dữ liệu điểm thi của 1 triệu TS cùng với việc công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của khối ngành sư phạm đào tạo giáo viên và khối ngành khoa học sức khỏe. Bộ GD-ĐT sẽ đưa ra nguyên tắc chung, còn tùy từng trường ĐH dựa vào nguồn tuyển của mình để công bố. "Quy tắc xét tuyển của năm nay là không phân biệt theo phương thức, không phân biệt theo các tổ hợp. Mỗi ngành chỉ có một chỉ tiêu. Nếu nhà trường chỉ dùng 1 tổ hợp thì không vấn đề gì. Còn đã dùng nhiều tổ hợp thì phải giải thích được vì sao không có sự chênh lệch về điểm của các tổ hợp dù Bộ GD-ĐT đã đưa ra khuyến cáo", ông Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ GDĐH, Bộ GD-ĐT, nói.

Công bằng là thực hiện những gì đã công bố Nhiều trường ĐH cho biết, trong thông báo ban đầu về phương án tuyển sinh, nhà trường đã tuyên bố điểm chuẩn các tổ hợp xét tuyển vào cùng một ngành, một phương thức như nhau. Nhà trường sẽ không thay đổi điều này cho đến khi Bộ GD-ĐT có công văn chính thức yêu cầu thay đổi. TS Lê Anh Đức, Trưởng phòng Quản lý đào tạo, ĐH Kinh tế quốc dân, cho biết từ cách đây 1 năm 2 tháng, nhà trường đã công bố: "ĐH Kinh tế quốc dân sử dụng 4 tổ hợp là A00, A01, D01, D07 (toán, hóa, tiếng Anh) và không có chênh lệch điểm xét giữa các tổ hợp xét tuyển, các môn trong tổ hợp là hệ số 1". Điều này được nhất quán trong thông báo tuyển sinh năm 2025 do giám đốc ĐH ký ngày 28.3. Nhà trường sẽ thực hiện đúng thông báo này. "Tôi cho rằng việc thực hiện đúng những gì nhà trường đã công bố mới là công bằng. Các em đã có một năm để chuẩn bị cho việc đáp ứng tốt nhất theo sở trường, thế mạnh của mình trong việc ứng tuyển vào ĐH Kinh tế quốc dân. Các bạn đã có một năm để chuẩn bị cho một cuộc cạnh tranh công bằng. Em nào mạnh lý, hóa thì học lý, hóa; mạnh lý, tiếng Anh thì học lý, tiếng Anh; mạnh văn, tiếng Anh thì học văn, tiếng Anh… Ngoài ra, nhà trường còn dùng nhiều phương thức khác như điểm đánh giá năng lực, điểm tư duy, chứng chỉ quốc tế, học sinh giỏi… Với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, rủi ro là đề thi năm nay thế này, năm sau thế khác. Việc nhà trường chạy theo những sự biến đổi khó lường đó mới là không công bằng", ông Đức nói.