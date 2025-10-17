Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xem nhanh 20h ngày 17.10: Công ty Ngân Collagen ngừng hoạt động | Nâng mức giảm trừ gia cảnh từ 2026
Video Thời sự

Xem nhanh 20h ngày 17.10: Công ty Ngân Collagen ngừng hoạt động | Nâng mức giảm trừ gia cảnh từ 2026

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
17/10/2025 20:00 GMT+7

‘Xem nhanh 20h’ ngày 17.10 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Tăng mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế TNCN từ năm 2026; Sở An toàn thực phẩm TP.HCM nói gì về kiểm tra công ty của 'Ngân Collagen'?;...

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Quốc hội thông qua điều chỉnh thuế TNCN: Giảm trừ bản thân và người phụ thuộc tăng bao nhiêu?

Sáng nay 17.10, đã thông qua Nghị quyết điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân, áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026 và quyết toán vào quý I/2027.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết việc điều chỉnh là cần thiết để phù hợp với biến động giá cả, thu nhập và bảo đảm công bằng cho người nộp thuế. Chính phủ trình hai phương án:

  • Phương án 1: Tăng mức giảm trừ theo CPI, từ 11 triệu đồng lên 13,3 triệu đồng/tháng cho bản thân người nộp thuế và từ 4,4 triệu đồng lên 5,3 triệu đồng/tháng cho mỗi người phụ thuộc. Nếu áp dụng, ngân sách giảm khoảng 12.000 tỉ đồng/năm.
  • Phương án 2: Tăng theo tốc độ tăng thu nhập và GDP bình quân đầu người (40-42%), nâng mức giảm trừ cho bản thân người nộp thuế lên 15,5 triệu đồng/tháng và cho người phụ thuộc lên 6,2 triệu đồng/tháng. Ngân sách dự kiến giảm khoảng 21.000 tỉ đồng/năm.

Quốc hội thông qua điều chỉnh thuế TNCN: Giảm trừ bản thân và người phụ thuộc tăng bao nhiêu?

Đa số ý kiến trong Chính phủ và Ủy ban kinh tế – Tài chính của Quốc hội đồng tình với phương án 2, coi đây là hướng điều chỉnh hợp lý, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước và người dân. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng thống nhất ban hành Nghị quyết điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh và giao Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các quy định này trong dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), dự kiến được trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10.

Sở An toàn thực phẩm TP.HCM nói gì về kiểm tra công ty của 'Ngân Collagen'?

Ngày 17.10, lãnh đạo Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cho biết đã trao đổi và chia sẻ thông tin liên quan sản phẩm và công ty "Ngân Collagen" (Trần Thị Bích Ngân) với Công an TP.HCM.

"Chúng tôi kiểm tra công ty của "Ngân Collagen" nhưng địa điểm công ty đã ngưng hoạt động nên không thể lấy mẫu các sản phẩm để kiểm nghiệm. Vì vậy, Sở An toàn thực phẩm đã có trao đổi và chia sẻ thông tin với Công an TP.HCM", lãnh đạo Sở An toàn thực phẩm TP.HCM nói.

Trước đó, vào tháng 5.2025, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) thông tin, một số sản phẩm của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu N-Collagen (địa chỉ 28, đường lô B, khu TĐC Cảng Sông Phú Định, phường 16, quận 8, TP.HCM cũ - nay là phường Phú Định) do cá nhân có "nickname Ngân Collagen" quảng cáo sai quy định. Các sản phẩm gồm: Kẹo táo thải mỡ bụng, N-Collagen Chanh plus.

Sở An toàn thực phẩm TP.HCM nói gì về kiểm tra công ty của 'Ngân Collagen'?

Qua rà soát trên phần mềm dịch vụ công trực tuyến, Cục An toàn thực phẩm chưa cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm và Giấy xác nhận nội dung quảng cáo cho sản phẩm có tên Kẹo táo thải mỡ bụng và N-Collagen Chanh plus.

Qua rà soát trên môi trường mạng, Cục An toàn thực phẩm phát hiện trên một số website đang quảng cáo Kẹo táo thải mỡ bụng, N-Collagen Chanh plus sai quy định (quảng cáo sản phẩm gây hiểu lầm về công dụng sản phẩm, quảng cáo sản phẩm như thuốc chữa bệnh). Hình ảnh nhãn của 2 sản phẩm này trên môi trường mạng ghi nhóm sản phẩm là thực phẩm bổ sung.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

