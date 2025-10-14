Bác sĩ Cao Hữu Thịnh 'kêu cứu' vì bị sử dụng hình ảnh để quảng cáo

Ngày 14.10, Sở Y tế TP.HCM cho biết đã nhận được đơn phản ánh của bác sĩ Cao Hữu Thịnh (chuyên khám chữa bệnh sản phụ khoa, hiếm muộn, thẩm mỹ; có phòng khám ở phường Chợ Quán, TP.HCM), sau đó đã chuyển đơn cho Công an TP.HCM để xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Theo nội dung đơn, bác sĩ Cao Hữu Thịnh phản ánh việc một số cá nhân, tổ chức có hành vi lập và sử dụng các tài khoản mạng xã hội khiến người tiêu dùng nhầm lẫn là tài khoản mạng xã hội của bác sĩ Cao Hữu Thịnh. Đồng thời sử dụng trái phép hình ảnh của ông để bịa đặt thông tin sai sự thật.

Tài khoản được cho là mạo danh bác sĩ Cao Hữu Thịnh để quảng cáo bán sản phẩm ẢNH: LSCC





Cụ thể, trang mạng xã hội TikTok có tên "lanzf.shop1" sử dụng công nghệ AI tạo hình ảnh, giọng nói ảo, video khiến nhiều người xem nhầm lẫn, tin bác sĩ Cao Hữu Thịnh là người quảng bá, kinh doanh sản phẩm kem massage giảm đau cơ.

Trang mạng xã hội Facebook có tên "BS Hữu Thịnh" đã sử dụng hình ảnh bác sĩ Cao Hữu Thịnh và cắt ghép thành hình ảnh dung tục, phản cảm, vi phạm thuần phong mỹ tục và clip người lớn để quảng cáo bán sản phẩm kích dục. Điều này làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh và uy tín của ông.

Trang mạng xã hội TikTok có tên "kim.thanh.82" đã liên tục tạo ra những thông tin sai sự thật về đời tư, cuộc sống và công việc của ông, làm ảnh hưởng đến hình ảnh bác sĩ, uy tín và phòng khám của ông đang hoạt động.

Trước khi gửi đơn phản ánh đến các cơ quan chức năng điều tra, xử lý các trang mạng xã hội, bác sĩ Cao Hữu Thịnh đã nhờ thừa phát lại tiến hành lập vi bằng để thu thập chứng cứ theo quy định pháp luật.

Trao đổi qua điện thoại với PV Báo Thanh Niên, bác sĩ Cao Hữu Thịnh cho biết đã tường trình vụ việc, ủy quyền cho văn phòng luật sư để thực hiện các thủ tục pháp lý gửi đến cơ quan chức năng theo quy định.