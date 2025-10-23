Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Lương Bằng Quang bị bắt vì đưa hối lộ 8 tỉ đồng để không bị xử lý

Ngày 23.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lương Bằng Quang (ca sĩ, nhạc sĩ, chồng của Ngân 98) và Võ Thị Ngọc Ngân (tức Ngân 98) về tội đưa hối lộ. Cùng bị khởi tố và bắt tạm giam còn bị can Lê Sỹ Cường với vai trò môi giới hối lộ.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM cho biết, đây là diễn biến mới nhất được mở rộng từ vụ án "sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" mà Võ Thị Ngọc Ngân đang bị điều tra trước đó.

Xem nhanh 20h ngày 23.10: Công an TP.HCM bắt Lương Bằng Quang | Biên bản CSGT màu gì?

Theo tài liệu điều tra, sau khi bị cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện các sai phạm nghiêm trọng trong hoạt động kinh doanh (vào tháng 7.2024), Võ Thị Ngọc Ngân và Lương Bằng Quang đã có hành vi đưa một khoản tiền lớn lên đến 8 tỉ đồng cho Lê Sỹ Cường (38 tuổi, ở phường Bến Thành), một đối tượng quen biết ngoài xã hội.

Mục đích của việc chuyển tiền được xác định là nhằm "chạy án", mong muốn không bị xử lý hình sự đối với các sai phạm đã bị phát hiện.

Nam thanh niên đòi CSGT TP.HCM lập biên bản màu hồng: Màu gì mới đúng?

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip về cuộc đối thoại giữa CSGT và nam thanh niên khi bị dừng xe xử lý vi phạm. Trong đoạn clip, thấy CSGT TP.HCM lập biên bản trên tờ giấy màu trắng, nam thanh niên yêu cầu CSGT TP.HCM lập biên bản màu hồng.

Nam thanh niên đòi CSGT TP.HCM lập biên bản màu hồng: Màu gì mới đúng?

Theo nội dung được chia sẻ, nam thanh niên quay clip yêu cầu cán bộ CSGT và cảnh sát cơ động trong tổ công tác cho xem bảng tên. CSGT phải đề nghị nhiều lần, nam thanh niên này mới mở cốp xe để CSGT kiểm tra số khung, số máy.

Nhiều người dùng mạng xã hội nhanh chóng nhận ra người tranh cãi với CSGT là nam thanh niên đi cùng, không phải chủ xe này. Thấy nam thanh niên vẫn tiếp tục tranh cãi, CSGT khẳng định, nếu CSGT làm sai thì sẽ chịu trách nhiệm.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.