Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xem nhanh 20h ngày 23.10: Công an TP.HCM bắt Lương Bằng Quang | Biên bản CSGT màu gì?
Video Thời sự

Xem nhanh 20h ngày 23.10: Công an TP.HCM bắt Lương Bằng Quang | Biên bản CSGT màu gì?

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
23/10/2025 20:00 GMT+7

'Xem nhanh 20h' ngày 23.10 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Lương Bằng Quang bị bắt vì đưa hối lộ 8 tỉ đồng để không bị xử lý; Nam thanh niên đòi CSGT TP.HCM lập biên bản màu hồng: Màu gì mới đúng?;...

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Lương Bằng Quang bị bắt vì đưa hối lộ 8 tỉ đồng để không bị xử lý

Ngày 23.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lương Bằng Quang (ca sĩ, nhạc sĩ, chồng của Ngân 98) và Võ Thị Ngọc Ngân (tức Ngân 98) về tội đưa hối lộ. Cùng bị khởi tố và bắt tạm giam còn bị can Lê Sỹ Cường với vai trò môi giới hối lộ.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM cho biết, đây là diễn biến mới nhất được mở rộng từ vụ án "sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" mà Võ Thị Ngọc Ngân đang bị điều tra trước đó.

Xem nhanh 20h ngày 23.10: Công an TP.HCM bắt Lương Bằng Quang | Biên bản CSGT màu gì?

Theo tài liệu điều tra, sau khi bị cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện các sai phạm nghiêm trọng trong hoạt động kinh doanh (vào tháng 7.2024), Võ Thị Ngọc Ngân và Lương Bằng Quang đã có hành vi đưa một khoản tiền lớn lên đến 8 tỉ đồng cho Lê Sỹ Cường (38 tuổi, ở phường Bến Thành), một đối tượng quen biết ngoài xã hội.

Mục đích của việc chuyển tiền được xác định là nhằm "chạy án", mong muốn không bị xử lý hình sự đối với các sai phạm đã bị phát hiện.

Nam thanh niên đòi CSGT TP.HCM lập biên bản màu hồng: Màu gì mới đúng?

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip về cuộc đối thoại giữa CSGT và nam thanh niên khi bị dừng xe xử lý vi phạm. Trong đoạn clip, thấy CSGT TP.HCM lập biên bản trên tờ giấy màu trắng, nam thanh niên yêu cầu CSGT TP.HCM lập biên bản màu hồng.

Nam thanh niên đòi CSGT TP.HCM lập biên bản màu hồng: Màu gì mới đúng?

Theo nội dung được chia sẻ, nam thanh niên quay clip yêu cầu cán bộ CSGT và cảnh sát cơ động trong tổ công tác cho xem bảng tên. CSGT phải đề nghị nhiều lần, nam thanh niên này mới mở cốp xe để CSGT kiểm tra số khung, số máy.

Nhiều người dùng mạng xã hội nhanh chóng nhận ra người tranh cãi với CSGT là nam thanh niên đi cùng, không phải chủ xe này. Thấy nam thanh niên vẫn tiếp tục tranh cãi, CSGT khẳng định, nếu CSGT làm sai thì sẽ chịu trách nhiệm.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Tin liên quan

Xem nhanh 20h ngày 22.10: Đề xuất cải cách tiền lương từ 2026 | Giá vàng thế giới sẽ ra sao sau cú phanh đột ngột?

Xem nhanh 20h ngày 22.10: Đề xuất cải cách tiền lương từ 2026 | Giá vàng thế giới sẽ ra sao sau cú phanh đột ngột?

'Xem nhanh 20h' ngày 22.10 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Đề xuất Chính phủ cải cách tiền lương từ đầu năm 2026; giá vàng thế giới rơi đột ngột, sắp tới diễn biến ra sao;...

Xem nhanh 20h ngày 21.10: Tạm giữ TikToker Đào Quang Hà | Có được quay clip giám sát CSGT?

Khám phá thêm chủ đề

xem nhanh 20h Xem nhanh 20 giờ Bóng đá Thái Lan LĐBĐ Thái Lan HLV Masatada Ishii biên bản hồng CSGT biên bản của CSGT Lương Bằng Quang bắt Lương Bằng Quang
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận