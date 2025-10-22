Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xem nhanh 20h ngày 22.10: Đề xuất cải cách tiền lương từ 2026 | Giá vàng thế giới sẽ ra sao sau cú phanh đột ngột?
Video Thời sự

Xem nhanh 20h ngày 22.10: Đề xuất cải cách tiền lương từ 2026 | Giá vàng thế giới sẽ ra sao sau cú phanh đột ngột?

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
22/10/2025 20:00 GMT+7

'Xem nhanh 20h' ngày 22.10 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Đề xuất Chính phủ cải cách tiền lương từ đầu năm 2026; giá vàng thế giới rơi đột ngột, sắp tới diễn biến ra sao;...

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

 Đề xuất Chính phủ cải cách tiền lương từ đầu năm 2026

Theo ĐB Nguyễn Thị Yến Nhi (đoàn Vĩnh Long), sau sắp xếp, số lượng khá lớn cán bộ, công chức được hưởng chính sách nghỉ việc, nghỉ hưu trước tuổi với chế độ vượt trội. Tuy nhiên, những cán bộ tiếp tục ở lại công tác phải đảm trách khối lượng công việc lớn hơn, vất vả hơn. 

ĐB đoàn Vĩnh Long mong Chính phủ sớm đề xuất với Quốc hội về lộ trình cải cách chính sách tiền lương cho đội ngũ cán bộ sau sắp xếp. "Trước kỳ họp Quốc hội, nhiều cán bộ đã gửi gắm đề nghị sớm cải cách tiền lương để thu nhập xứng đáng công sức họ bỏ ra và đủ sức giữ chân trong bộ máy", bà Nhi nói và đề nghị Chính phủ xem xét cải cách tiền lương từ đầu năm 2026.

Xem nhanh 20h ngày 22.10: Đề xuất cải cách tiền lương từ 2026 | Giá vàng thế giới sẽ ra sao sau cú phanh đột ngột?

Giá vàng thế giới rơi đột ngột, sắp tới diễn biến ra sao?

Sau khi lập đỉnh vào hôm 20.10 với giá 4.381 USD/ounce, giá vàng thế giới đã giảm đến 6,3% trong ngày 21.10, xuống còn 4.082 USD/ounce, Reuters đưa tin. Theo tờ Financial Times, đây là mức giảm sâu nhất trong một ngày của giá vàng từ tháng 4.2013. Giá bạc và bạch kim cũng giảm mạnh trong ngày 21.10, lần lượt là 7,4% và 5%.

Nhiều nhà phân tích cho rằng đây là đợt điều chỉnh đáng lý phải diễn ra từ lâu. Nhà phân tích Nicky Shiels tại hãng cung cấp các dịch vụ kim loại quý MKS Pamp (Thụy Sĩ) cho rằng chất xúc tác chính cho việc tăng giá thời gian gần đây của giá vàng là tình trạng mua quá mức cực độ và nhận xét đà tăng đang bão hòa.

Giá vàng thế giới rơi đột ngột, sắp tới diễn biến ra sao?

Giá vàng đã tăng mạnh từ đầu năm nay và trong 2 tháng qua tăng nhanh lên 25%.

Giá vàng tăng được thúc đẩy bởi lo ngại từ giới đầu tư về nợ chính phủ ngày càng gia tăng, sức khỏe của USD và tâm lý tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn giữa cuộc chiến thương mại của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Các nhà phân tích cho rằng việc Mỹ - Trung đồng ý xuống thang, sự phục hồi gần đây của USD và việc thiếu dữ liệu quan trọng về vị thế của các nhà đầu tư trong thị trường tương lai - do chính phủ Mỹ đóng cửa - là chất xúc tác cho việc giá vàng thế giới giảm mạnh trong ngày 21.10.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Tin liên quan

Xem nhanh 20h ngày 18.10: Bão Fengshen sẽ gây mưa lớn ở miền Trung | Băng rừng tìm cụ bà 95 tuổi đi lạc

Xem nhanh 20h ngày 18.10: Bão Fengshen sẽ gây mưa lớn ở miền Trung | Băng rừng tìm cụ bà 95 tuổi đi lạc

'Xem nhanh 20h' ngày 18.10 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Bão Fengshen sẽ mạnh lên cấp 11, gây mưa lớn ở miền Trung; Cụ bà 95 tuổi đi lạc trong rẫy giáp rừng: Uống nước suối, dùng áo mưa giữ ấm;...

Xem nhanh 20h ngày 20.10: Ám ảnh mũ bảo hiểm khi đi xe ôm | Bác tin shipper nhảy cầu Vĩnh Tuy

Xem nhanh 20h ngày 21.10: Tạm giữ TikToker Đào Quang Hà | Có được quay clip giám sát CSGT?

Khám phá thêm chủ đề

xem nhanh 20h Xem nhanh 20 giờ Giá vàng thế giới cải cách tiền lương giá vàng giảm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận