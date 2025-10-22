Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Đề xuất Chính phủ cải cách tiền lương từ đầu năm 2026

Theo ĐB Nguyễn Thị Yến Nhi (đoàn Vĩnh Long), sau sắp xếp, số lượng khá lớn cán bộ, công chức được hưởng chính sách nghỉ việc, nghỉ hưu trước tuổi với chế độ vượt trội. Tuy nhiên, những cán bộ tiếp tục ở lại công tác phải đảm trách khối lượng công việc lớn hơn, vất vả hơn.

ĐB đoàn Vĩnh Long mong Chính phủ sớm đề xuất với Quốc hội về lộ trình cải cách chính sách tiền lương cho đội ngũ cán bộ sau sắp xếp. "Trước kỳ họp Quốc hội, nhiều cán bộ đã gửi gắm đề nghị sớm cải cách tiền lương để thu nhập xứng đáng công sức họ bỏ ra và đủ sức giữ chân trong bộ máy", bà Nhi nói và đề nghị Chính phủ xem xét cải cách tiền lương từ đầu năm 2026.

Xem nhanh 20h ngày 22.10: Đề xuất cải cách tiền lương từ 2026 | Giá vàng thế giới sẽ ra sao sau cú phanh đột ngột?

Giá vàng thế giới rơi đột ngột, sắp tới diễn biến ra sao?

Sau khi lập đỉnh vào hôm 20.10 với giá 4.381 USD/ounce, giá vàng thế giới đã giảm đến 6,3% trong ngày 21.10, xuống còn 4.082 USD/ounce, Reuters đưa tin. Theo tờ Financial Times, đây là mức giảm sâu nhất trong một ngày của giá vàng từ tháng 4.2013. Giá bạc và bạch kim cũng giảm mạnh trong ngày 21.10, lần lượt là 7,4% và 5%.

Nhiều nhà phân tích cho rằng đây là đợt điều chỉnh đáng lý phải diễn ra từ lâu. Nhà phân tích Nicky Shiels tại hãng cung cấp các dịch vụ kim loại quý MKS Pamp (Thụy Sĩ) cho rằng chất xúc tác chính cho việc tăng giá thời gian gần đây của giá vàng là tình trạng mua quá mức cực độ và nhận xét đà tăng đang bão hòa.

Giá vàng thế giới rơi đột ngột, sắp tới diễn biến ra sao?

Giá vàng đã tăng mạnh từ đầu năm nay và trong 2 tháng qua tăng nhanh lên 25%.

Giá vàng tăng được thúc đẩy bởi lo ngại từ giới đầu tư về nợ chính phủ ngày càng gia tăng, sức khỏe của USD và tâm lý tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn giữa cuộc chiến thương mại của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Các nhà phân tích cho rằng việc Mỹ - Trung đồng ý xuống thang, sự phục hồi gần đây của USD và việc thiếu dữ liệu quan trọng về vị thế của các nhà đầu tư trong thị trường tương lai - do chính phủ Mỹ đóng cửa - là chất xúc tác cho việc giá vàng thế giới giảm mạnh trong ngày 21.10.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.