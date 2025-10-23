Lương Bằng Quang và Ngân 98 bị khởi tố vì đưa hối lộ 8 tỉ đồng

Ngày 23.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Võ Thị Ngọc Ngân (tức Ngân 98, 27 tuổi) và Lương Bằng Quang (ca sĩ, nhạc sĩ, chồng của Ngân 98) về tội đưa hối lộ, trong đó bắt tạm giam Quang. Cùng bị khởi tố và bắt tạm giam còn có bị can Lê Sỹ Cường với vai trò môi giới hối lộ.

Công an TP.HCM thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lương Bằng Quang ẢNH: CTV

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM cho biết, đây là diễn biến mới nhất được mở rộng từ vụ án "sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" mà Võ Thị Ngọc Ngân đang bị điều tra trước đó.

Theo tài liệu điều tra, sau khi bị cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện các sai phạm nghiêm trọng trong hoạt động kinh doanh (vào tháng 7.2024), Võ Thị Ngọc Ngân và Lương Bằng Quang đã có hành vi đưa một khoản tiền lớn lên đến 8 tỉ đồng cho Lê Sỹ Cường (38 tuổi, ở phường Bến Thành), là một đối tượng quen biết ngoài xã hội.

Mục đích của việc chuyển tiền được xác định là nhằm "chạy án", mong muốn không bị xử lý hình sự đối với các sai phạm đã bị phát hiện.

Cận cảnh Lương Bằng Quang, chồng Ngân 98, khi nghe lệnh bắt

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 23.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lương Bằng Quang và Võ Thị Ngọc Ngân về tội đưa hối lộ; khởi tố Lê Sỹ Cường về tội môi giới hối lộ.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục khẩn trương mở rộng vụ án, làm rõ và xử lý triệt để tất cả các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 13.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân để điều tra về tội "sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm".

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, Ngân 98 là người trực tiếp đứng sau, điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty TNHH TM-DV ZuBu (do bà T.T.T, mẹ ruột của Ngân, đứng tên giám đốc) và Hộ kinh doanh ZuBu shop (do ông M.T.V đứng tên). Từ năm 2021, Ngân đã hợp tác với một số nhà máy ở Hà Nội để gia công các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe hỗ trợ giảm cân như Super Detox X3, X7, X1000… Các sản phẩm này đều có giấy phép lưu hành. Để tăng lợi nhuận, Ngân đã sản xuất thêm một sản phẩm mang tên "viên rau củ Collagen" không có hồ sơ công bố, không được cấp phép lưu hành. Sản phẩm này được đóng gói với nhãn mác "hàng tặng kèm, không bán" và có thiết kế tương tự các sản phẩm chính. Các sản phẩm do Ngân sản xuất, kinh doanh không đạt chỉ tiêu chất lượng theo công bố, là hàng giả, trong đó một số mẫu (sản phẩm viên colagen) có chứa các chất cấm sibutramin và phenolphthalein. Đây là những hoạt chất bị cấm sử dụng trong thực phẩm do có thể gây rối loạn tim mạch, tăng huyết áp, rối loạn tiêu hóa và tiềm ẩn nguy cơ ung thư, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng. Ngân đã quảng cáo và bán trọn bộ sản phẩm nói trên như một "liệu trình giảm cân" hoàn chỉnh, tư vấn khách hàng sử dụng song song để đạt hiệu quả nhanh hơn. Mỗi bộ sản phẩm được bán với giá từ 870.000 đồng - 1,1 triệu đồng. Dữ liệu từ các đơn vị vận chuyển cho thấy, chỉ riêng trong giai đoạn 2023 – 2024, doanh thu từ hoạt động buôn bán trái phép này lên tới hàng trăm tỉ đồng.