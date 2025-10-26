XEM NHANH 20H 26/10: Gió thổi người bán cá xuống vực | Cột mốc mới của sân bay Long Thành

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Sân bay Long Thành hoàn tất bay hiệu chuẩn giai đoạn 2

Vào lúc 4 giờ 20 phút ngày 26.10, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) đã chủ trì tổ chức chuyến bay hiệu chuẩn kỹ thuật giai đoạn 2 tại sân bay Long Thành.

VATM cho biết sau hơn 5 giờ làm việc liên tục, đến 9 giờ 20 phút cùng ngày, chuyến bay hiệu chuẩn kết thúc an toàn tuyệt đối, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật theo quy chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) và Cục Hàng không Việt Nam.

Kết quả bước đầu cho thấy hệ thống PSR/SSR/ADS-B Long Thành vận hành ổn định, vùng phủ và độ chính xác tín hiệu đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật của ICAO và Cục Hàng không Việt Nam.

Dữ liệu thu được sẽ được xử lý, đánh giá và bàn giao cho Tháp kiểm soát không lưu Long Thành, phục vụ hiệu chỉnh hiển thị radar và tích hợp vào mạng giám sát quốc gia của VATM.

"Đợt bay hiệu chuẩn ngày 26.10 không chỉ là một mốc kỹ thuật quan trọng mà còn thể hiện năng lực, tinh thần chủ động, chuyên nghiệp, phối hợp hiệu quả của các đơn vị trong hệ thống bảo đảm hoạt động bay, góp phần thúc đẩy tiến độ hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, sẵn sàng cho giai đoạn nghiệm thu tổng thể và đưa sân bay Long Thành vào khai thác trong năm 2026", VATM nhận định.

Đà Nẵng: Đi bán cá, người phụ nữ bị gió thổi rơi xuống vực, tử vong

Ngày 26.10, ông Nguyễn Văn Hiệu, Phó chủ tịch UBND P.Quảng Phú (TP.Đà Nẵng), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn làm một người tử vong khi đang trên đường đi bán cá.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ cùng ngày (26.10), bà P.T.T.S (55 tuổi, ở khối phố Hòa Hạ, P.Quảng Phú) đi xe máy đến chợ Tam Kỳ thuộc P.Tam Kỳ (TP.Đà Nẵng) để bán cá.

Khi gần đến cầu Kỳ Phú 2, mưa lớn kèm gió mạnh làm bà S. mất tay lái, lao xe xuống vực, lúc đó không ai phát hiện. Đến 9 giờ cùng ngày, một người dân gần đó nhìn thấy nên đã báo cho lực lượng chức năng.

Rất đông người dân tập trung theo dõi vụ việc ẢNH: NGỌC THƠM

Tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng đã đến hiện trường thu thập thông tin, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Một cán bộ Phòng CSGT cho biết nguyên nhân khiến bà S. tử vong là do gió thổi mạnh khiến nạn nhân mất tay lái nên rơi xuống vực. Vụ việc đã được camera an ninh ghi lại rất rõ.

