Xem nhanh 20h ngày 25.10: Thế nào là nghệ sĩ 'lệch chuẩn văn hóa'? | Hy hữu chồng để quên vợ ở cây xăng
Video Thời sự

Xem nhanh 20h ngày 25.10: Thế nào là nghệ sĩ 'lệch chuẩn văn hóa'? | Hy hữu chồng để quên vợ ở cây xăng

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
25/10/2025 20:00 GMT+7

'Xem nhanh 20h' ngày 25.10 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Đề nghị không mời các nghệ sĩ 'lệch chuẩn văn hóa' dự sự kiện TP.HCM; Dở khóc dở cười chồng để quên vợ khi đổ xăng, nhân viên đuổi theo 8 km 'trả lại';...

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Đề nghị không mời các nghệ sĩ 'lệch chuẩn văn hóa' dự sự kiện TP.HCM

Ngày 24.10, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM có công văn gửi đến Sở VH-TT TP.HCM, Hội Âm nhạc TP.HCM, thành viên Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật TP.HCM và các cơ quan báo chí TP.HCM về việc "Đề nghị định hướng, chấn chỉnh hoạt động âm nhạc có biểu hiện lệch chuẩn văn hóa".

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM nhận định thời gian gần đây, xuất hiện tình trạng đáng lo ngại trong môi trường âm nhạc. Một số ca sĩ trẻ sáng tác, biểu diễn và lan tỏa trên mạng xã hội những ca khúc thể hiện ngôn ngữ âm nhạc cẩu thả, phản cảm, dung tục, dùng ngôn ngữ tiếng Việt không trong sáng, thậm chí biến âm nhạc thành nơi trút giận, đả kích, công kích lẫn nhau, thể hiện thái độ ngạo mạn, thiếu văn minh, thiếu đạo đức nghề nghiệp và không tôn trọng khán giả hay cổ xúy sử dụng chất cấm, lối sống buông thả, giang hồ, tệ nạn xã hội.

Xem nhanh 20h ngày 25.10: Thế nào là nghệ sĩ 'lệch chuẩn văn hóa'? | Hy hữu chồng để quên vợ ở cây xăng

Dở khóc dở cười chồng để quên vợ khi đổ xăng, nhân viên đuổi theo 8 km 'trả lại'

Đoạn clip được đăng tải với dòng trạng thái: "Mùng một sớm mai mùng hai đi ship vợ cho vị khách vào bơm xăng xong đi luôn, quên cả vợ, đuổi theo gần chục km mà vẫn không biết là vợ chưa lên xe". Clip người chồng để quên vợ khi đổ xăng diễn ra vào khoảng 10 giờ 14 sáng 22.10 tại Sơn La.

Dở khóc dở cười chồng để quên vợ khi đổ xăng, nhân viên đuổi theo 8 km 'trả lại'

Đoạn clip ghi lại cảnh một cặp vợ chồng cùng con nhỏ vào đổ xăng. Sau khi đổ xăng xong, người chồng ngồi lên phía trước yên xe thì vợ bế con đặt con lên yên xe. Trong khi người vợ đang đứng chờ nhân viên cây xăng trả lại tiền thừa thì chồng vọt xe đi mất. Chứng kiến cảnh đó, nam nhân viên cây xăng nhanh chóng lấy xe máy đuổi theo và phải đi một quãng đường dài mới kịp gọi người đàn ông này dừng lại.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

