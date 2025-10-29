Xem nhanh 20h ngày 29.10: Drone cứu trợ người dân vùng lũ Đà Nẵng | VFF tiếp nhận thư xin lỗi từ phía Thái Lan

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Quân đội đưa máy bay không người lái cứu trợ người dân bị cô lập

Ngày 29.10, trước tình hình mưa lớn kéo dài gây ngập lụt, chia cắt nhiều khu dân cư, lực lượng phòng thủ khu vực 3 - Trà My (TP.Đà Nẵng) đã triển khai sử dụng máy bay không người lái (drone) để đưa hàng cứu trợ đến người dân bị cô lập, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong điều kiện nước lũ chảy xiết.

Trung tá Phạm Văn Hậu, Chính ủy Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Trà My, cho biết mưa lớn từ tối 28.10 đến sáng nay 29.10 đã làm nước sông Trường, sông Nước Oa dâng cao, gây chia cắt nhiều tuyến đường, cô lập hàng chục hộ dân tại các xã Trà My, Trà Tân (TP.Đà Nẵng). Trong đó, thôn Tân Hiệp có 8 hộ với hơn 40 nhân khẩu bị cô lập nhiều giờ, không thể di chuyển ra ngoài.

VFF tiếp nhận thư xin lỗi của Thái Lan vụ nhầm Quốc kỳ Việt Nam

Chiều nay (29.10), Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú đã tiếp đoàn công tác của FAT do Madam Pang ủy quyền, sau sự cố nghiêm trọng về vụ sai Quốc kỳ Việt Nam thành Quốc kỳ Trung Quốc. Đặc biệt, cùng đi với đoàn FAT còn có nhân vật quan trọng của Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF), Tổng thư ký Winston Lee.

Sự cố xảy ra ở lễ bốc thăm giải vô địch futsal nam U.19 Đông Nam Á 2025, khi chủ nhà Thái Lan (ban tổ chức giải) đã sử dụng Quốc kỳ Trung Quốc trong lá thăm mang tên Việt Nam. Sự cố gây ra phản ứng mạnh mẽ trong cộng đồng người hâm mộ.

Trong cuộc làm việc chiều 29.10, Phó chủ tịch FAT đã trao thư xin lỗi của FAT tới Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn. Ngay đầu buổi làm việc, Phó chủ tịch FAT Adisak Benjasiriwan đã đọc thư xin lỗi chính thức của Chủ tịch FAT (Madam Pang) gửi tới VFF. Trong thư, Chủ tịch FAT bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc và gửi lời xin lỗi chân thành nhất về sự cố đáng tiếc liên quan đến việc đặt nhầm Quốc kỳ Việt Nam trong lễ bốc thăm giải vô địch futsal nam U.19 Đông Nam Á 2025.

Chủ tịch FAT khẳng định: “Chúng tôi hoàn toàn nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sai sót này và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về sự cố đã xảy ra. FAT đã ngay lập tức tiến hành các biện pháp khắc phục, rà soát và siết chặt quy trình tổ chức sự kiện, nhằm đảm bảo những sai sót tương tự sẽ không tái diễn”.

Lãnh đạo FAT tới trụ sở VFF, trao thư xin lỗi sau sự cố nhầm Quốc kỳ Việt Nam

Trong thư nhấn mạnh: “FAT xin chân thành gửi lời xin lỗi đến VFF, AFF và tất cả các bên liên quan vì sự việc này. Chúng tôi trân trọng sự cảm thông và ủng hộ liên tục của quý vị, đồng thời khẳng định cam kết duy trì những tiêu chuẩn cao nhất về tính chuyên nghiệp và sự tôn trọng trong tất cả các sự kiện AFF do Thái Lan đăng cai”.

Ngay trong tối 28.10, trên trang fanpage chính thức của FAT cũng đăng tải thông cáo báo chí gửi lời xin lỗi đến VFF và người hâm mộ Việt Nam. Thông cáo nêu rõ: “FAT chân thành hy vọng VFF và nhân dân Việt Nam sẽ chấp nhận lời xin lỗi của chúng tôi và thông cảm cho lỗi vô ý này – một sai sót mang tính con người, hoàn toàn không có chủ đích thiếu tôn trọng đất nước Việt Nam. Đây là bài học quan trọng để chúng tôi thận trọng và nghiêm túc hơn trong mọi quy trình tổ chức, nhằm duy trì những tiêu chuẩn cao nhất mà AFF kỳ vọng ở chúng tôi với tư cách là nước chủ nhà”.

