Xem nhanh 20h ngày 1.11: Bí ẩn vụ thi thể phụ nữ trong ô tô đậu lề đường | Vượt lũ đưa sản phụ đi sinh
Video Thời sự

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
01/11/2025 20:00 GMT+7

‘Xem nhanh 20h’ ngày 1.11 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Đưa sản phụ vượt lũ dữ bằng cầu tre: Cuộc giải cứu kịch tính ở xã Phước Chánh; bí ẩn người phụ nữ tử vong trong ô tô của người khác;...

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

 Đưa sản phụ vượt lũ dữ bằng cầu tre: Cuộc giải cứu kịch tính ở xã Phước Chánh

Chiều 1.11, UBND xã Trà Giáp cho biết lực lượng Công an xã Trà Giáp vừa phối hợp dân quân và y tế địa phương đưa sản phụ Hồ Thị Hà My (30 tuổi, ở thôn 1, xã Trà Giáp) đến trung tâm y tế tuyến trên an toàn, sau hành trình gần 2 giờ vượt qua nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng.

Vào khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, Công an xã Trà Giáp nhận tin báo từ Trạm y tế xã về trường hợp sản phụ Hồ Thị Hà My đang trở dạ trong tình trạng dọa sinh non, hạ huyết áp và có tiền sử mổ đẻ 3 lần, cần được chuyển gấp đến cơ sở y tế tuyến trên.

Tuy nhiên, do kéo dài, tuyến đường từ xã Trà Giáp ra Trung tâm y tế khu vực Bắc Trà My (khoảng cách hơn 40 km) bị sạt lở, chia cắt, phương tiện không thể di chuyển.

Trước tình hình khẩn cấp, ông Phùng Văn Nam, Chủ tịch UBND xã, Trưởng ban chỉ huy Phòng thủ dân sự xã, huy động lực lượng công an xã, dân quân và y tế dùng cáng tạm khiêng sản phụ vượt qua nhiều đoạn đường trơn trượt, lầy lội.

Phong tỏa cả con đường điều tra vụ người phụ nữ tử vong trong ô tô

Đến trưa 1.11, Công an xã Đông Thạnh cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM vẫn đang cho phong tỏa tuyến đường Nguyễn Thị Đẹt để điều tra, làm rõ vụ phát hiện người phụ nữ tử vong trong ô tô.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ cùng ngày, người dân thấy chiếc ô tô màu đen đậu trên vỉa hè đường Nguyễn Thị Đẹt, xã Đông Thạnh (huyện Hóc Môn cũ), TP.HCM có dấu hiệu bất thường (bể kính, xe có mùi hôi) nên báo cho chủ xe.

Khi chủ xe đến kiểm tra thì phát hiện bên trong ô tô có người tử vong nên báo công an.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã cho phong tỏa toàn bộ con đường Nguyễn Thị Đẹt để phục vụ công tác điều tra.

Bí ẩn người phụ nữ tử vong trong ô tô của người khác

Theo người dân, chiếc ô tô trên là của người đàn ông có nhà thuê trọ gần đó. Thường ngày, khi di chuyển ra ngoài hay chở khách xong, lúc về tài xế đậu ô tô tại khu vực trên. Đã nhiều ngày nay, chủ xe không chạy ô tô đi làm, khi người dân phát hiện nghi vấn báo chủ xe thì phát hiện vụ việc trên.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

