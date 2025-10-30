Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xem nhanh 20h ngày 30.10: Ngày đại hồng thủy sông Thu Bồn | Ghe chở trụ trì chùa Minh Giác gặp nạn
Xem nhanh 20h ngày 30.10: Ngày đại hồng thủy sông Thu Bồn | Ghe chở trụ trì chùa Minh Giác gặp nạn

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
30/10/2025 20:00 GMT+7

‘Xem nhanh 20h’ ngày 30.10 có nhiều tin tức đáng chú ý về: 'Đại hồng thủy' trên sông Thu Bồn vượt lũ lịch sử năm Thìn 1964 là 0,14 m; Ghe chở trụ trì chùa Minh Giác gặp nạn giữa dòng lũ ở Đà Nẵng;...

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Ngày đại hồng thủy sông Thu Bồn

Theo báo cáo của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), sông Thu Bồn ghi nhận đỉnh lũ lịch sử mới, khi mực nước đo được trong sáng nay 30.10 cao hơn đỉnh lũ từng được ghi nhận trong trận "đại hồng thủy" năm Thìn 1964 ở miền Trung.

Cụ thể, lúc 2 giờ ngày 30.10, lũ trên sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu đã đạt đỉnh ở mức 5,62 m, trên báo động 3 là 1,62 m, vượt lũ lịch sử năm 1964 là 0,14 m.

Sau khi đạt đỉnh, lũ sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu đang xuống chậm, lúc 6 giờ sáng mực nước là 5,54 m, trên báo động 3 là 1,54 m, cao hơn lũ lịch sử năm 1964 là 0,06 m.

Cũng theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, Đà Nẵng đang là địa phương thiệt hại nặng nhất trong mưa lũ miền Trung những ngày vừa qua.

Đà Nẵng: Ghe chở trụ trì chùa Minh Giác gặp nạn giữa dòng lũ

Trưa nay 30.10, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Đức Chung, Bí thư Đảng ủy P.Hội An Tây (TP.Đà Nẵng), cho biết đến thời điểm 11 giờ trưa vẫn chưa tìm thấy người mất tích trong vụ lật ghe xảy ra chiều qua 29.10 trên sông Thu Bồn.

Thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ 45 phút ngày 29.10, trong lúc chèo ghe vượt nước lũ để tiếp tế lương thực cho người dân, phật tử bị cô lập, nhóm 3 người ở P.Hội An Tây (TP.Đà Nẵng) không may gặp nạn trên sông, khiến 1 người mất tích.

Cụ thể, thầy Thích Đồng Vân, trụ trì chùa Minh Giác (tổ dân phố An Bang, P.Hội An Tây) cùng ông Nguyễn Thu (53 tuổi, trú đường Điện Biên Phủ, P.Hội An Tây) và ông Tăng Văn Xuân (56 tuổi, trú tổ dân phố An Bang) đi ghe từ chùa Minh Giác (trong khu vực bị ngập lụt - PV) đến khu vực bị ngập sâu hơn để tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân, phật tử.

Khi ghe di chuyển đến đoạn chợ cá Thanh Hà (gần cầu Cẩm Kim bắc qua sông Thu Bồn), do nước chảy xiết và gió mạnh, ghe bị lật úp, cả 3 người rơi xuống sông. Cả nhóm kịp bám vào mái nhà gần đó và kêu cứu.

'Đại hồng thủy' trên sông Thu Bồn: Lũ vượt mốc lịch sử năm 1964 là 0,14 mét

Người dân địa phương huy động ngay 3 ghe cùng 7 người tiếp cận cứu hộ, song nước xiết khiến cả 3 ghe này tiếp tục bị lật, tổng cộng 10 người rơi xuống nước.

Ngay sau đó, Công an P.Hội An Tây và lực lượng chức năng địa phương đã huy động 2 ghe máy của người dân ở tổ Nam Diêu đến hiện trường, cứu được 9 người an toàn, riêng ông Tăng Văn Xuân mất tích.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
