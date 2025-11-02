Xem nhanh 20h ngày 2.11: Thực hư cụ bà ‘mấy ngày không ăn trong mùa lụt’ | Đấu giá bồn cầu vàng hơn 100 kg

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Thông tin cụ bà 'mấy ngày không ăn uống trong mùa lụt' là không đúng sự thật

Ngày 2.11, Công an xã Xuân Phú (TP.Đà Nẵng) cho biết đã làm rõ vụ việc đăng tải thông tin không đúng sự thật liên quan cụ bà V.T.C (73 tuổi, trú thôn Phù Sa, xã Xuân Phú) “mấy ngày không ăn uống trong mùa lụt”, gây xôn xao dư luận.

Trước đó, ngày 1.11, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại hình ảnh cụ bà C. kèm nội dung cho rằng cụ bà bị ngập lụt nhiều ngày, không có ăn uống.

Trong đoạn clip, người quay cho biết cụ bà sống neo đơn, trong khi lũ lụt cô lập ở Quảng Nam (cũ), nhiều ngày nên không còn gì ăn. Kèm theo đó là hình ảnh bà cụ được trao chiếc bánh chưng, bà run run mở gói lá, vừa ăn vừa rơi nước mắt. Sau khi đoạn clip được đăng tải đã khiến cộng đồng mạng chia sẻ rất nhiều. Cư dân mạng không khỏi xót xa trước hoàn cảnh của bà cụ.

Qua xác minh, Công an xã Xuân Phú xác định người đăng tải đoạn clip là L.T.H (nữ, 28 tuổi, trú cùng địa phương). H. thừa nhận nội dung trong video là sai sự thật, sau đó H. có bài viết lại rằng cụ bà trong clip sống neo đơn, tuổi cao, đi lại khó khăn, bếp gas bị ngập hư nên sinh hoạt tạm thiếu thốn. Tuy nhiên, trong những ngày mưa lũ, cụ vẫn được chính quyền và các đoàn cứu trợ hỗ trợ đầy đủ lương thực, nước uống.

Đấu giá chiếc bồn cầu vàng nặng hơn 101 kg

Ngày 31.10, hãng đấu giá Sotheby's thông báo sẽ đấu giá chiếc bồn cầu vàng nguyên khối, một tác phẩm điêu khắc của nghệ sĩ Ý Maurizio Cattelan mang tên "America".

Theo AP, nhà đấu giá mô tả tác phẩm như một "sự châm biếm sâu sắc về sự va chạm giữa sản xuất nghệ thuật và giá trị hàng hóa".

Chiếc bồn cầu bằng vàng nặng hơn 100 kg

Đây cũng là chiếc bồn cầu hoàn toàn có thể hoạt động, giống hệt chiếc từng nổi tiếng toàn cầu khi bị đánh cắp trong một vụ trộm táo bạo tại Cung điện Blenheim (Anh) vào năm 2019. Giá khởi điểm tại phiên đấu giá ngày 18.11 ở New York sẽ là giá của hơn 101,2 kg vàng dùng để chế tác, hiện khoảng 10 triệu USD.

