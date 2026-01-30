Lo ngại thạch tín trong nha khoa: Cách bảo vệ bản thân khi điều trị răng

Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Quốc An, Khoa Liên Chuyên khoa Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long cho biết, trong nha khoa hiện đại, thuốc diệt tủy chứa arsenic hầu như không còn được sử dụng. Các phương pháp an toàn hơn hiện nay gồm gây tê và lấy tủy sống, các thuốc bảo vệ tủy không chứa arsenic, điều trị nội nha theo quy trình chuẩn.

Người bệnh có quyền được biết, bước đầu tiên trong nội nha là loại bỏ sạch mô tủy sống hoặc hoại tử. Hiện nay phương pháp gây tê để giảm đau được áp dụng đối với trường hợp lấy tủy sống, tủy viêm cấp tính, đối với tủy hoại tử thì có thể không sử dụng thuốc tê (tùy đánh giá lâm sàng của bác sĩ). Trong quá trình điều trị, người bệnh cũng cần được biết rõ thuốc đặt trong răng là gì, có chứa thạch tín (arsenic) hay không, bao lâu cần quay lại tái khám?

Cần đi khám ngay nếu sau khi đặt thuốc có các triệu chứng bất thường như đau tăng nhiều, sưng, loét nướu tại chỗ hoặc quanh răng điều trị, có mùi hôi hoặc vị kim loại, miếng trám tạm bong ra.

Nếu diệt tủy nghi ngờ dùng thạch tín, có cần xét nghiệm?

Không phải tất cả trường hợp đều cần xét nghiệm, nhưng nên được bác sĩ đánh giá nếu:

Có triệu chứng nghi ngờ: Từng điều trị răng cách đây lâu, không rõ loại thuốc, có lo lắng về nguy cơ phơi nhiễm

Một số xét nghiệm có thể được cân nhắc: Arsenic trong nước tiểu (đánh giá phơi nhiễm gần đây), arsenic trong tóc hoặc móng (phơi nhiễm mạn), xét nghiệm máu, kiểm tra chức năng gan, thận, khám da liễu. Việc xét nghiệm giúp xác định nguy cơ và trấn an người bệnh, không phải để "tìm bệnh bằng mọi giá".

Những dấu hiệu gợi ý ngộ độc arsenic

Dấu hiệu sớm khi ngộ độc arsenic: Buồn nôn, nôn, đau bụng, tiêu chảy, vị kim loại trong miệng, mệt mỏi, đau đầu.

Dấu hiệu muộn (ngộ độc mạn tính): Da sạm, tăng sắc tố không đều, dày sừng lòng bàn tay, bàn chân, tê bì, yếu tay chân (tổn thương thần kinh ngoại biên), thiếu máu, rối loạn chức năng gan, thận, xuất hiện tổn thương da tiền ung thư hoặc ung thư.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (PC03) - Công an TP.HCM vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về tội "sản xuất, mua bán trái phép chất độc" gồm: Võ Thị Thu Oanh (50 tuổi, ở phường Bàn Cờ), Tăng Thị Mỹ Hòa (48 tuổi, ở phường Tân Bình), Tăng Hoàng Vinh (43 tuổi, ở phường An Đông). Kết quả giám định thể hiện có chứa Arsenic trioxide, loại chất độc, thuộc danh mục hóa chất phải kiểm soát đặc biệt ẢNH: CTV Trước đó, PC03 phối hợp Công an phường An Đông và Sở Công thương TP.HCM bất ngờ kiểm tra hộ kinh doanh cửa hàng trang thiết bị nha khoa Tản Đà (tại chung cư Ngô Quyền, phường An Đông). Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện hàng loạt sản phẩm dán nhãn “Arsenic Blue 5g” và “Pâte Nécronerve” (thường gọi là thuốc diệt tủy nha khoa) không có hóa đơn, chứng từ. Kết quả giám định từ Phân viện Khoa học hình sự xác định các mẫu này đều chứa Arsenic trioxide. Đây là chất độc cực mạnh, có khả năng gây ung thư và nhiều tác hại nghiêm trọng cho sức khỏe con người, nằm trong danh mục hóa chất phải kiểm soát đặc biệt. Ngọc Lê



