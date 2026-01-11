Sau bữa ăn, chờ bao lâu mới đánh răng để không mòn men?

Nếu chải răng ngay vào thời điểm này, động tác chải, kể cả với bàn chải mềm, sẽ làm tăng nguy cơ mòn men răng. Nước bọt giúp trung hòa a xít trong miệng, tái khoáng hóa men răng và giúp men răng cứng trở lại. Vì vậy, sau bữa ăn, cần có một khoảng thời gian để men răng phục hồi, theo trang sức khỏe Verywell Health (Mỹ).

Đánh răng ngay sau khi ăn có thể làm hại men răng ẢNH: AI

Những món có tính a xít cao là trái cây họ cam quýt, nước ngọt có gas, cà phê, rượu vang hay các món có giấm. Ăn những món này sẽ làm thay đổi độ pH trong miệng, cụ thể là làm tăng độ a xít, khiến men răng tạm thời dễ bị mất khoáng.

Một câu hỏi đặt ra là sau khi ăn xong thì nên đợi bao lâu mới đánh răng. Trên thực tế, không có một mốc thời gian duy nhất phù hợp cho mọi bữa ăn. Các khuyến nghị nha khoa thường xoay quanh hai khoảng thời gian chính.

Với các bữa ăn thông thường, ít tính a xít, nhiều chuyên gia khuyên nên đợi khoảng 20–30 phút sau ăn rồi mới đánh răng. Khoảng thời gian này đủ để nước bọt giúp đưa độ pH trong miệng trở lại mức an toàn hơn cho men răng.

Trong trường hợp bữa ăn hoặc đồ uống có tính a xít rõ rệt, chẳng hạn nước ngọt, nước chanh, kẹo chua, thì nên chờ lâu hơn. Khoảng 60 phút sau khi ăn được xem là thời điểm chải răng an toàn cho men răng. Lúc này, men răng đã có đủ thời gian tái khoáng hóa, giảm nguy cơ bị mòn khi chải.

Trong khoảng thời gian chưa đánh răng, chúng ta vẫn có thể làm sạch khoang miệng bằng những biện pháp nhẹ nhàng hơn. Súc miệng bằng nước lọc hoặc uống vài ngụm nước sẽ giúp rửa trôi bớt a xít và cặn thức ăn còn bám lại.

Nhai kẹo cao su không đường cũng là một lựa chọn hữu ích vì kích thích tiết nước bọt, từ đó hỗ trợ trung hòa a xít trong miệng. Nếu có thức ăn mắc kẹt giữa các kẽ răng thì dùng chỉ nha khoa. Loại chỉ này có thể giúp làm sạch mà không gây tác động trực tiếp lên bề mặt men răng như bàn chải.

Ngoài ra, một số tình huống mà việc đánh răng ngay sau khi miệng tiếp xúc với a xít được khuyến cáo là nên tránh. Chẳng hạn, sau khi nôn ói, răng phải tiếp xúc với a xít dạ dày có độ ăn mòn cao. Khi đó, cần đợi khoảng một giờ sau hãy đánh răng, trong lúc chờ thì chỉ nên súc miệng bằng nước, theo Verywell Health.