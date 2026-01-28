Công an TP.HCM triệt phá đường dây sản xuất, bán thạch tín dùng trong nha khoa

Ngày 28.1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (PC03) - Công an TP.HCM cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về tội "sản xuất, mua bán trái phép chất độc" gồm: Võ Thị Thu Oanh (50 tuổi, ở phường Bàn Cờ), Tăng Thị Mỹ Hòa (48 tuổi, ở phường Tân Bình), Tăng Hoàng Vinh (43 tuổi, ở phường An Đông).

Công an kiểm tra hộ kinh doanh cửa hàng trang thiết bị nha khoa Tản Đà ẢNH: CTV

Trước đó, ngày 15.12.2025, PC03 phối hợp Công an phường An Đông và Sở Công thương TP.HCM bất ngờ kiểm tra hộ kinh doanh cửa hàng trang thiết bị nha khoa Tản Đà (tại chung cư Ngô Quyền, phường An Đông).

Hóa chất có khả năng gây ung thư

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện hàng loạt sản phẩm dán nhãn “Arsenic Blue 5g” và “Pâte Nécronerve” (thường gọi là thuốc diệt tủy nha khoa) không có hóa đơn, chứng từ.

Kết quả giám định thể hiện có chứa Arsenic trioxide, loại chất độc, thuộc danh mục hóa chất phải kiểm soát đặc biệt ẢNH: CTV

Kết quả giám định từ Phân viện Khoa học hình sự xác định các mẫu này đều chứa Arsenic trioxide. Đây là chất độc cực mạnh, có khả năng gây ung thư và nhiều tác hại nghiêm trọng cho sức khỏe con người, nằm trong danh mục hóa chất phải kiểm soát đặc biệt.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an đã làm rõ quy trình cung ứng chất độc này. Theo đó, bị can Võ Thị Thu Oanh (49 tuổi) trực tiếp pha chế, sản xuất thủ công ngay tại phòng ngủ của mình. Oanh tự mua hóa chất, trộn, chia nhỏ, đóng lọ và bán cho Hòa nhiều lần với số lượng lớn để tiêu thụ ra thị trường.

Công an xác định hành vi sản xuất hóa chất độc hại trong điều kiện thủ công, không bảo đảm an toàn đã làm gia tăng nguy cơ rò rỉ, phát tán chất độc ra môi trường.

Đường dây sản xuất, bán thạch tín dùng trong nha khoa tại phòng ngủ ẢNH: CTV

Bị can Tăng Thị Mỹ Hòa là người điều hành cửa hàng trang thiết bị nha khoa Tản Đà. Từ năm 2024 đến khi bị bắt, Hòa đã bán hơn 3.000 hộp sản phẩm chứa thạch tín cho các phòng khám nha khoa trên toàn quốc, thu về hơn 1,25 tỉ đồng.

Bị can Tăng Hoàng Vinh giữ vai trò giúp sức cho Hòa trong việc nhận và tiêu thụ hàng. Cơ quan điều tra đã thu giữ tổng cộng hơn 674 gram chất độc thạch tín. Việc sản xuất thủ công trong điều kiện không bảo đảm an toàn tại khu dân cư gây nguy cơ rò rỉ, phát tán chất độc ra môi trường rất cao.

Đường dây này đã bán hơn 3.000 hộp sản phẩm chứa thạch tín cho các phòng khám nha khoa ẢNH: CTV

Hiện vụ án được tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm các cơ sở đã tiếp tay tiêu thụ nguồn hóa chất độc hại này.