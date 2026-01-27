Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.HCM: Bắt vụ ngâm 3.000 tấn ốc bươu bằng 500 tấn hóa chất dùng trong xây dựng

Hoàng Huy
Hoàng Huy
27/01/2026 12:12 GMT+7

Công an TP.HCM vừa triệt phá cơ sở ngâm 3.000 tấn ốc bươu bằng hóa chất chuyên dùng trong xây dựng, rồi tuồn ra tiêu thụ ở thị trường TP.HCM và các tỉnh lân cận suốt nhiều năm qua.

Ngày 27.1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (PC03) - Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Huỳnh Văn Trường (47 tuổi, ở Cần Thơ), để điều tra về tội "vi phạm quy định về an toàn thực phẩm". Trường cầm đầu đường dây vụ ngâm 3.000 tấn ốc bươu bằng 500 tấn hóa chất dùng trong xây dựng từ năm 2021 đến nay.

- Ảnh 1.

Công an kiểm tra phát hiện thịt ốc bươu đang được ngâm trong những bồn chứa đầy hóa chất

ẢNH: CTV

Trước đó, các trinh sát PC03 đã bất ngờ kiểm tra một cơ sở sơ chế biến thực phẩm không biển hiệu tại địa chỉ 60 Rạch Cát Bến Lức (phường Bình Đông). Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện hơn 3 tấn thịt ốc bươu đang được ngâm trong những bồn chứa đầy dung dịch hóa chất đục ngầu.

- Ảnh 2.

Cơ sở này sử dụng 500 tấn hóa chất công nghiệp để xử lý hơn 3.000 tấn thịt ốc bươu suốt nhiều năm qua

ẢNH: CTV

Qua kiểm đếm, công an còn thu giữ thêm 1.575 kg hóa chất Natri Silicate được cất giấu kỹ trong kho để chờ phục vụ việc "làm đẹp" ốc.

Biến ốc thối thành trắng, tươi giòn

Theo kết luận giám định từ Phân viện Khoa học hình sự tại TP.HCM, toàn bộ mẫu thịt ốc thu giữ đều nhiễm Natri Silicate. Đáng nói, đây là loại hóa chất công nghiệp thường gọi là "thủy tinh lỏng", chuyên dùng trong sản xuất gạch, xi măng và xây dựng.

Natri Silicate có tính kiềm cực mạnh. Khi đi vào cơ thể người, chất này có thể gây bỏng, tổn thương nghiêm trọng hệ tiêu hóa, kích ứng da, mắt và tiềm ẩn nhiều nguy cơ bệnh tật nguy hiểm nếu tích tụ lâu ngày.

Huỳnh Văn Trường khai với công an, từ năm 2021 đến nay, cơ sở này đã sử dụng khoảng 500 tấn hóa chất công nghiệp để ngâm 3.000 tấn ốc bươu.

- Ảnh 3.

Công an bắt tạm giam Huỳnh Văn Trường

ẢNH: CTV

Số lượng ốc khổng lồ này sau đó được tung ra thị trường tiêu thụ trót lọt trong suốt 5 năm qua, giúp Trường thu lợi bất chính hàng tỉ đồng. Thủ đoạn chung là dùng hóa chất để ốc trương nước (tăng trọng lượng), tẩy trắng và tạo độ giòn, đánh lừa thị giác người tiêu dùng.

PC03 đang tiếp tục mở rộng vụ án để làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức đã tiếp tay tiêu thụ số thịt ốc bươu ngâm hóa chất nói trên. Đồng thời, công an cũng xem xét xử lý nghiêm đơn vị cung cấp hóa chất sai quy định cho cơ sở của Trường.


