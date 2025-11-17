Vì sao Bệnh viện Chợ Rẫy dùng robot khử khuẩn phòng mổ bằng tia cực tím?

Ngày 17.11, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết lần đầu tiên đưa vào hoạt động 2 robot khử khuẩn bằng tia cực tím (UV). Robot này hỗ trợ làm sạch phòng mổ, phòng ghép tạng và phòng pha chế thuốc, đảm bảo môi trường an toàn tối đa trước các ca phẫu thuật quan trọng.

TS-BS Phùng Mạnh Thắng, Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết nhiều năm qua bệnh viện dùng phương pháp phun mù hóa chất. Tuy nhiên, cách này có hạn chế; thời gian chờ lâu, hóa chất dễ lắng đọng gây hỏng thiết bị và cần nhiều nhân lực vận hành. Với phòng mổ ghép tạng, những hạn chế này càng rõ.

Bệnh viện Chợ Rẫy dùng robot khử khuẩn phòng mổ bằng tia cực tím ẢNH: BV

"Một phòng mổ phun hóa chất cần tối thiểu 2 giờ mới sử dụng được, trong khi robot chỉ cần 10 - 15 phút để hoàn thành chu kỳ. Robot được lập trình theo bản đồ không gian, tự di chuyển và phát tia UV để tiêu diệt vi sinh vật ở mọi bề mặt, kể cả góc khuất", TS-BS Thắng nói.

Thiết bị còn có tính năng tự ngắt tia khi phát hiện con người để đảm bảo an toàn. Ngoài tốc độ, robot còn duy trì hiệu quả khử khuẩn ổn định. Phương pháp UV không tạo hơi, không tồn dư hóa chất và không gây ăn mòn kim loại hay hư hại thiết bị điện tử, vấn đề thường gặp khi dùng hóa chất trong phòng mổ hiện đại.

Mỗi năm Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận hàng triệu lượt bệnh nhân, trong đó có hàng ngàn ca cần kỹ thuật chuyên sâu như ghép gan, thận, tim, phổi… Khi số ca hiến và ghép tạng tăng, áp lực lên hệ thống phòng mổ và quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn càng lớn.

Theo TS-BS Phùng Mạnh Thắng, một ca hiến tạng có thể cứu 3 - 6 bệnh nhân, đồng nghĩa bệnh viện phải chuẩn bị nhiều phòng mổ, phòng ghép và phòng hậu phẫu hoạt động đồng thời. Hệ thống phòng mổ phải vận hành liên tục, đòi hỏi kiểm soát nhiễm khuẩn tuyệt đối. Chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể gây biến chứng nặng, ảnh hưởng đến khả năng sống còn của bệnh nhân sau ghép.

"Trong lĩnh vực ghép tạng, bệnh nhân dùng thuốc ức chế miễn dịch, việc duy trì môi trường vô khuẩn không chỉ ngăn nhiễm khuẩn tại chỗ mà còn bảo vệ kết quả ghép lâu dài. Mọi biện pháp giúp rút ngắn thời gian chuẩn bị nhưng vẫn đảm bảo an toàn đều có ý nghĩa sống còn", TS-BS Phùng Mạnh Thắng nhấn mạnh.