Bệnh viện Chợ Rẫy 'báo động đỏ’, 12 giờ nối 2 tay đứt lìa cho bệnh nhân

Tối 6.11, bác sĩ Trần Phước Bình, Khoa Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, bệnh viện đã thực hiện quy trình "báo động đỏ", cứu thành công đôi bàn tay bị chém đứt của một bệnh nhân.

Trước đó, khuya 16.10, bệnh nhân P.T.C (40 tuổi, ở Đồng Tháp) được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng sốc mất máu nặng, đa chấn thương với vết chém ở ngực, lưng và 2 tay. Trong đó một bàn tay bị chém đứt lìa hoàn toàn, bàn tay còn lại đứt gần lìa, chỉ còn một phần da và xương.

Ngay lập tức Bệnh viện Chợ Rẫy đã kích hoạt quy trình "báo động đỏ", huy động y bác sĩ từ Khoa Cấp cứu, Khoa Chấn thương chỉnh hình và Khoa Gây mê - hồi sức phối hợp xử lý.

Bác sĩ Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Chợ Rẫy đang nối tay cho bệnh nhân ẢNH: B.V

Sau khi tiến hành truyền máu, ổn định huyết động, bệnh nhân nhanh chóng được đưa thẳng vào phòng phẫu thuật ngay trong đêm. 3 ê kíp của Khoa Chấn thương chỉnh hình đã phẫu thuật trong suốt 12 giờ, từ khuya đến chiều hôm sau và nối thành công 2 bàn tay cho bệnh nhân.

Bác Trần Phước Bình chia sẻ, đây là một trong những ca phẫu thuật rất phức tạp và căng thẳng.

Đầu tiên, các bác sĩ xử lý ban đầu cả 2 tay, làm sạch, cố định xương và chuẩn bị cho vi phẫu. Đến rạng sáng, các bác sĩ vi phẫu bàn tay tiếp tục thực hiện nối mạch máu, thần kinh và gân cho 2 bàn tay.

Với bàn tay phải đứt gần lìa, các bác sĩ tiến hành kết hợp xương, nối lại mạch máu và thần kinh dưới kính hiển vi.

Bàn tay trái bị đứt lìa hoàn toàn thì gặp nhiều trở ngại hơn do tổn thương phức tạp và tình trạng huyết động chưa ổn định. Có thời điểm ê kíp phải mở lại vết mổ để tái nối mạch máu.

Đến 13 giờ ngày hôm sau, ca phẫu thuật kết thúc thành công tốt đẹp. Cả 2 bàn tay đều hồng, ấm và có tín hiệu sống tốt.

Theo bác sĩ Bình, sau vi phẫu nối tay 10 ngày, bệnh nhân tiếp tục được ghép da bổ sung. Hiện tại, sau một thời gian tập vật lý trị liệu phục hồi chức năng, theo dõi các chỉ số sinh hiệu, tình trạng của bệnh nhân ổn định. 2 bàn tay đều sống tốt và bệnh nhân đã được xuất viện vào ngày 6.10.

Ca mổ thành công ngoạn mục và bệnh nhân phục hồi, xuất viện sau 20 ngày điều trị ẢNH: B.V

Chỉ 1 tuần sau ca bệnh này, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục tiếp nhận nhiều ca đứt lìa ngón tay, bàn tay và bàn chân. Tất cả đều được phẫu thuật nối liền chi thành công.

"Trong thời gian gần đây, ghi nhận tại Khoa Chấn thương chỉnh hình cho thấy có xu hướng gia tăng ca chấn thương, phần lớn liên quan đến những mâu thuẫn sau khi sử dụng rượu bia. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng được điều trị thành công nếu trước đó không được sơ cứu kịp thời và đúng phương pháp", bác sĩ Bình nói.

Bác sĩ Khoa Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Chợ Rẫy khuyến cáo, khi không may xảy ra tai nạn đứt lìa tay, chân thì bước sơ cứu đúng cách ban đầu là rất quan trọng.

Theo đó, bệnh nhân cần được cầm máu vết thương, nhanh chóng bảo quản phần chi đứt lìa bằng băng sạch đặt trong túi ni lông kín, rồi cho túi vào thùng nước đá (không ngâm trực tiếp). Nhanh chóng chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế có khả năng thực hiện vi phẫu để có thể được xử trí và điều trị kịp thời.