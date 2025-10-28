Hồi sinh 'trái tim tan vỡ' cho người phụ nữ ở Đắk Lắk

Ngày 28.10, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết đã phối hợp với Bệnh viện Từ Dũ điều trị thành công nữ bệnh nhân mắc bệnh cơ tim Takotsubo, còn gọi là hội chứng "trái tim tan vỡ", một ca bệnh hiếm gặp.

Phối hợp liên viện cứu bệnh nhân ngưng tim 2 lần

Ngày 17.10, nữ bệnh nhân V.T.B (42 tuổi, ở Đắk Lắk) bị ngưng tim 2 lần trong quá trình phẫu thuật điều trị bệnh lý tại Bệnh viện Từ Dũ.

Trong khi chờ Bệnh viện Chợ Rẫy sang hội chẩn, ê kíp của Bệnh viện Từ Dũ đã hồi sức tích cực, giúp tim bệnh nhân đập trở lại.

Khi ê kíp Khoa Nội tim mạch, Bệnh viện Chợ Rẫy đến hội chẩn, bệnh nhân được xác định bị sốc tim nặng, cần hỗ trợ tuần hoàn khẩn cấp. Ngay lập tức, bệnh nhân được đặt nội khí quản, thở máy, duy trì huyết động tối thiểu và chuyển viện trong tình trạng nguy kịch.

Người phụ nữ mắc hội chứng "trái tim tan vỡ" đã được cứu sống ẢNH: BV

Tại Phòng Hồi sức tim mạch, Bệnh viện Chợ Rẫy, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân trong tình trạng sốc tim nặng, men tim tăng rất cao. Kết quả siêu âm cho thấy khả năng co bóp tim giảm chỉ còn 33% - dấu hiệu điển hình của hội chứng "trái tim tan vỡ". Đây là một thể bệnh cơ tim do stress, dễ nhầm với nhồi máu cơ tim cấp và bệnh có thể diễn tiến nhanh đến suy tuần hoàn tối cấp.

Bệnh nhân được đặt hệ thống ô xy hóa qua màng ngoài cơ thể tĩnh mạch - động mạch (VA-ECMO), giúp duy trì tuần hoàn và tạo cơ hội cho tim hồi phục. Song song đó, các bác sĩ triển khai hồi sức toàn diện cho bệnh nhân.

Nhờ đáp ứng tốt với điều trị tích cực, huyết áp và hoạt động tim dần ổn định. Sau khi giảm dần hỗ trợ máy và ngưng VA-ECMO, siêu âm tim ghi nhận khả năng co bóp tăng lên 38%, tiếp tục cải thiện trong những ngày sau đó.

Sau 10 ngày điều trị, bệnh nhân đã được rút nội khí quản, thở ô xy qua canula, các chỉ số sinh tồn ổn định và sức khỏe hồi phục tốt.

Hội chứng "trái tim tan vỡ", dễ nhầm với nhồi máu cơ tim

PGS-TS Hoàng Văn Sỹ, Trưởng khoa Nội tim mạch, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết đây là một trong những ca hội chứng "trái tim tan vỡ" có diễn tiến nặng và đột ngột nhất mà khoa từng tiếp nhận. Đặc biệt, các thuốc vận mạch thường dùng trong hồi sức tim phổi lại chống chỉ định trong trường hợp này, khiến việc xử trí càng phức tạp.

Ông nhấn mạnh, "chìa khóa thành công" chính là sự phối hợp liên viện kịp thời giữa Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Chợ Rẫy, giúp bệnh nhân được hồi sức đúng thời điểm và cứu sống ngoạn mục.

Bác sĩ cảnh báo chị em phụ nữ chú ý triệu chứng nguy cơ cảnh báo hội chứng "trái tim tan vỡ" ẢNH: BV

Theo bác sĩ, hội chứng "trái tim tan vỡ" thường khởi phát sau stress thể chất hoặc tâm lý mạnh, đặc biệt ở phụ nữ trong giai đoạn tiền mãn kinh, hậu mãn kinh, hoặc sau các ca phẫu thuật lớn. Chỉ dưới 10% ca bệnh diễn tiến đến suy tuần hoàn tối cấp như trường hợp này.

Kỹ thuật VA-ECMO giúp duy trì tưới máu lên cơ quan (của cơ thể) khi tim suy sụp, tạo điều kiện để cơ tim "nghỉ ngơi" và hồi phục. Tuy nhiên, việc nhận diện sớm, hồi sức đúng nguyên tắc và ngưng hỗ trợ đúng thời điểm đóng vai trò quyết định đến sự sống còn của bệnh nhân.

Các bác sĩ khuyến cáo, phụ nữ, đặc biệt trong giai đoạn tiền mãn kinh hoặc sau stress thể chất, tinh thần mạnh, cần cảnh giác khi có triệu chứng đau ngực, khó thở, vì đây có thể là dấu hiệu của bệnh lý tim mạch nguy hiểm như nhồi máu cơ tim hoặc hội chứng "trái tim tan vỡ".

Những trường hợp có biến chứng nặng cần được chăm sóc tại cơ sở y tế có khả năng thực hiện hỗ trợ tuần hoàn cơ học, như VA-ECMO.