Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc tết nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã tới thăm, chúc tết nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác chúc tết gia đình cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh ảnh: TTXVN

Tại các nơi đến thăm, Thủ tướng Phạm Minh Chính kính chúc các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng toàn thể gia đình dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công; mong các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn mạnh khỏe, tiếp tục quan tâm, theo dõi, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, quý báu vì sự phát triển của đất nước, vì ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, thực hiện chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn quan tâm, chỉ đạo công tác chăm lo tết chu đáo với tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau", bảo đảm các điều kiện cần thiết phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết Bính Ngọ 2026; chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện tốt Chỉ thị của Ban Bí thư và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tết Bính Ngọ 2026, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều được đón tết đủ đầy, vui tươi, lành mạnh, an toàn, mạnh khỏe.

Các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước bày tỏ vui mừng trước những thành tựu phát triển KT-XH quan trọng mà đất nước đã đạt được trong năm vừa qua; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng hành của Quốc hội, điều hành tổ chức thực hiện của Chính phủ và sự đoàn kết, thống nhất của toàn dân, toàn quân, đất nước ta sẽ tiếp tục đạt những thành tựu trong giai đoạn phát triển mới - năm mới, thắng lợi mới.

* Thăm, chúc tết gia đình và dâng hương cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, cố Thủ tướng Phan Văn Khải, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ lòng thành kính, tri ân công lao của các cố lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Thủ tướng và đoàn công tác nguyện noi gương, học tập, tiếp bước, giữ gìn, vun đắp thành quả cách mạng mà các thế hệ đi trước đã giành được, tiếp tục xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc gia đình cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, cố Thủ tướng Phan Văn Khải dồi dào sức khỏe, bình an, hạnh phúc, đón Tết Bính Ngọ 2026 sum vầy, đầm ấm, vui tươi, năm mới an khang, thịnh vượng.

* Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới chúc tết gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Trưởng ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Hương; cố Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) Mai Chí Thọ; cố Bộ trưởng Bộ Công an Bùi Thiện Ngộ, tại TP.HCM.