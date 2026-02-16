Trưa 16.2.2026 (tức 29 Tết Nguyên đán), dòng người ra vào các khu chợ ở các phường Long Bình, Trường Thạnh (TP.HCM) vẫn rất tấp nập. Nhìn chung ngoài các mặt hàng như ngày thường thì thời điểm này, nhiều nhất vẫn là các mặt hàng cúng như trầu cau, vàng mã, trái cây.

Chợ tết TP.HCM 2 nửa buồn vui trước giờ giao thừa: Mong bán hết sớm dọn hàng nghỉ ngơi

TP.HCM những ngày gần đây khá oi và nắng gắt nên nhiều người sợ mua đồ cúng sớm sẽ hư hỏng nên đợi đến ngày cuối cùng của năm Ất Tỵ mới dám ra chợ sắm đồ.

Còn với nhiều gia đình khác, chiều 29 tết mới thật sự là lúc bắt đầu đi chợ. Sau khi dọn dẹp nhà cửa, lo xong công việc, họ mới thong thả ra chợ sắm những món cuối cùng cho mâm cơm tất niên và lễ cúng giao thừa.

Đi chợ tết ngày cuối cùng năm Ất Tỵ ảnh: QUỲNH PHƯƠNG

Trái cây, hoa cúng, vàng mã,... là các mặt hàng được mua nhiều ngày 29 tết ảnh: QUỲNH PHƯƠNG

Ở khu chợ vùng ven này, tiểu thương cũng chia hai nửa buồn vui. Có những quầy bán rất chạy vì vừa là mặt hàng hot vừa có vị trí gần cổng chợ. Ở những quầy hàng có vị trí thuận tiện, lượng khách ra vào liên tục. Nhiều tiểu thương gần như không có thời gian nghỉ tay, vừa bán vừa tranh thủ sắp xếp lại hàng hóa.

Một số tiểu thương thì cho biết năm nay không đắt hàng như mọi năm ảnh: QUỲNH PHƯƠNG

Các loại rau củ quả vẫn còn rất nhiều ảnh: QUỲNH PHƯƠNG

Cũng có những quầy tiểu thương rầu rĩ vì bán ế. Chỉ còn ít tiếng đồng hồ nữa để bán buôn mùa tết mà hàng tồn vẫn còn quá nhiều.

Dù đắt hay ế, đến cuối ngày, các tiểu thương cũng sẽ khép lại một mùa buôn bán cuối năm. Sau những ngày tất bật, ai cũng mong có chút thời gian nghỉ ngơi để chuẩn bị đón giao thừa và bắt đầu năm mới bên gia đình.