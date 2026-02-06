Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Cầu Rạch Ngang sắp về đích, tháo gỡ 'nút thắt' ngập úng chợ Thủ Đức
Cầu Rạch Ngang sắp về đích, tháo gỡ 'nút thắt' ngập úng chợ Thủ Đức

Sầm Ánh - Khang Phúc
06/02/2026 05:58 GMT+7

Dự án cầu Rạch Ngang, một trong những công trình hạ tầng then chốt tại khu vực chợ Thủ Đức đã hoàn thành khoảng 95% khối lượng. Việc xử lý “điểm nghẽn” dòng chảy tại rạch Cầu Ngang được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác chống ngập, đồng thời cải thiện giao thông cho khu vực đông dân cư này.

Dự án cầu Rạch Ngang, một trong những công trình trọng điểm nhằm xóa ngập cho khu vực chợ Thủ Đức hiện đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng, dự kiến hoàn thiện trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Theo Trung tâm Phát triển hạ tầng kỹ thuật khu vực Thủ Đức, dự án được khởi công từ tháng 4.2025, với tổng mức đầu tư 13,2 tỉ đồng. Sau hơn 9 tháng thi công, các hạng mục chính cơ bản đã hoàn thành.

Hiện đơn vị thi công đang triển khai các phần việc còn lại, trong đó có hạng mục lát đá vỉa hè, đồng thời tổ chức thi công liên tục để bảo đảm tiến độ hoàn thành theo kế hoạch.

Cầu Rạch Ngang sắp về đích, tháo gỡ ‘nút thắt’ ngập úng chợ Thủ Đức - Ảnh 1.

Dự án cầu Rạch Ngang dự kiến hoàn thiện trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

ẢNH: SẦM ÁNH

Cầu Rạch Ngang sắp về đích, tháo gỡ ‘nút thắt’ ngập úng chợ Thủ Đức

Công trình bao gồm xây mới cống bản hai khoang, mỗi khoang rộng 5 mét, cao 2,2 mét; hai tuyến đường đầu cống có mặt đường bê tông nhựa rộng trung bình 18 mét, cùng hệ thống gia cố rạch và báo hiệu an toàn giao thông.

Việc công trình sắp hoàn thiện được người dân sinh sống tại khu vực quan tâm, kỳ vọng góp phần cải thiện tình trạng ngập úng quanh khu vực chợ Thủ Đức.

Cầu Rạch Ngang sắp về đích, tháo gỡ ‘nút thắt’ ngập úng chợ Thủ Đức - Ảnh 2.

Công trình bao gồm xây mới cống bản hai khoang, mỗi khoang rộng 5 mét, cao 2,2 mét

ẢNH: KHANG PHÚC

Cầu Rạch Ngang sắp về đích, tháo gỡ ‘nút thắt’ ngập úng chợ Thủ Đức - Ảnh 3.

Dự án cầu Rạch Ngang, một trong những công trình trọng điểm nhằm xóa ngập cho khu vực chợ Thủ Đức

ẢNH: SẦM ÁNH

Không chỉ góp phần giảm ngập, công trình sau khi hoàn thiện còn được đánh giá sẽ giúp cải thiện tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực, đáp ứng nhu cầu đi lại và sinh hoạt của người dân.

Sau dự án cầu Rạch Ngang, khu vực sẽ tiếp tục triển khai các dự án cải tạo rạch Thủ Đức, suối Linh Tây và xây dựng hồ điều tiết. Khi các hạng mục này hoàn thành đồng bộ, tình trạng ngập tại khu vực chợ Thủ Đức được kỳ vọng sẽ được giải quyết căn cơ hơn.

Khám phá thêm chủ đề

cầu Rạch Ngang chống ngập Thủ Đức hạ tầng đô thị xóa ngập thoát nước đô thị TP.HCM
