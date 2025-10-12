Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
'Đại phẫu' nâng cầu Bình Triệu 1 không gián đoạn giao thông: Lần đầu tiên ở Việt Nam
Video Đời sống

'Đại phẫu' nâng cầu Bình Triệu 1 không gián đoạn giao thông: Lần đầu tiên ở Việt Nam

Hồ Hiền - Nguyễn Thúy An
12/10/2025 09:59 GMT+7

Lần đầu tiên tại Việt Nam, một cây cầu nặng khoảng 11.000 tấn được nâng toàn bộ lên hơn 1 m mà không hề gián đoạn giao thông. Giữa cái nắng oi ả và dòng xe cộ tấp nập, hàng trăm công nhân, kỹ sư vẫn miệt mài trên công trường cầu Bình Triệu 1, quyết tâm hoàn thiện công trình mang tính đột phá này đúng tiến độ và đạt chất lượng cao nhất.

Những ngày qua, trên công trường cầu Bình Triệu 1 (TP.HCM), các công nhân, kỹ sư vẫn đang khẩn trương thi công, chạy đua với thời gian để hoàn thành dự án nâng cấp tĩnh không cây cầu, một công trình quy mô lớn và chưa từng có tiền lệ tại Việt Nam.

'Đại phẫu' nâng cầu Bình Triệu 1 không gián đoạn giao thông: Lần đầu tiên ở Việt Nam

Để đảm bảo vừa nâng cầu vừa giữ xe cộ qua lại, các kỹ sư Việt Nam đang áp dụng công nghệ kích nâng lần đầu ở quy mô lớn để nâng cầu Bình Triệu 1 nặng hơn 11.000 tấn lên cao.

Đây là công trình đầu tiên tại Việt Nam thực hiện việc nâng toàn bộ cầu theo phương pháp này. Đến đầu tháng 10.2025, dự án nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 đã hoàn thành công đoạn kích nâng kết cấu cầu lên thêm 1,08 m. Hiện đơn vị thi công đang tiến hành nâng xà mũ và lắp đặt đá kê gối, với kế hoạch hoàn tất toàn bộ hạng mục vào ngày 30.11.2025.

- Ảnh 1.

Cầu Bình Triệu 1 nặng hơn 11.000 tấn đã được kích nâng đủ 1,08m

ẢNH: HỒ HIỀN

Đại diện Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ - Sở Xây dựng TP.HCM chia sẻ, công nghệ kích nâng không phải mới trên thế giới, nhưng để nâng một cây cầu lớn với chiều cao như thế này thì ở Việt Nam là chưa từng có.

Sát giờ trưa, nắng nóng, nhưng bên dưới cầu, công nhân vẫn rất miệt mài. Đại diện đơn vị thi công cho biết, tiến độ hiện tại của dự án đang vượt yêu cầu đề ra ban đầu.

- Ảnh 2.

Bên dưới cầu, các công nhân vẫn miệt mài làm việc để đảm bảo tiến độ

ẢNH: HỒ HIỀN

Phía đơn vị cho biết hiện cây cầu đã được nâng lên mức cao nhất là 1,084 mét để phục vụ việc kiểm tra và cố định kết cấu. Sau khi đạt đủ cường độ, kết cấu sẽ được hạ xuống độ cao chuẩn cuối cùng là 1,081 mét, đúng theo thiết kế yêu cầu.

- Ảnh 3.

Xe máy vẫn được lưu thông trên cầu

ẢNH: HỒ HIỀN

Việc nâng diễn ra theo từng liên nhịp, mỗi lần tăng 4cm, đòi hỏi sự tính toán và giám sát nghiêm ngặt. Điều đáng chú ý là trong suốt quá trình "đại phẫu" này, là xe máy vẫn được phép lưu thông qua cầu.

Không chỉ về kỹ thuật, khâu an toàn cũng được tính toán kỹ lưỡng. Dự án nâng tĩnh không cầu có kinh phí khoảng 133 tỉ đồng, khởi công từ cuối năm 2024 và dự kiến hoàn thành vào tháng 11.2025.

Tin liên quan

Tràn lan video 'xúc phạm IQ người xem': Khi giải trí biến thành… rác mạng

Tràn lan video 'xúc phạm IQ người xem': Khi giải trí biến thành… rác mạng

Mạng xã hội từng là nơi để sáng tạo và sẻ chia năng lượng tích cực. Nhưng ngày nay, người dùng dễ dàng bắt gặp vô số video nhảm nhí, phản cảm – những 'sản phẩm giải trí' khiến người xem không chỉ khó chịu mà còn cảm thấy… bị xúc phạm trí tuệ.

CSGT ghi hình được gần 400 xe máy đi trên vỉa hè Võ Thị Sáu trong 30 phút

Khám phá thêm chủ đề

cầu Bình Triệu 1 nâng tĩnh không kích nâng cầu Bình Triệu kỹ thuật nâng tĩnh không nâng cầu Bình Triệu 1
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận