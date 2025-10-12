Những ngày qua, trên công trường cầu Bình Triệu 1 (TP.HCM), các công nhân, kỹ sư vẫn đang khẩn trương thi công, chạy đua với thời gian để hoàn thành dự án nâng cấp tĩnh không cây cầu, một công trình quy mô lớn và chưa từng có tiền lệ tại Việt Nam.

'Đại phẫu' nâng cầu Bình Triệu 1 không gián đoạn giao thông: Lần đầu tiên ở Việt Nam

Để đảm bảo vừa nâng cầu vừa giữ xe cộ qua lại, các kỹ sư Việt Nam đang áp dụng công nghệ kích nâng lần đầu ở quy mô lớn để nâng cầu Bình Triệu 1 nặng hơn 11.000 tấn lên cao.

Đây là công trình đầu tiên tại Việt Nam thực hiện việc nâng toàn bộ cầu theo phương pháp này. Đến đầu tháng 10.2025, dự án nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 đã hoàn thành công đoạn kích nâng kết cấu cầu lên thêm 1,08 m. Hiện đơn vị thi công đang tiến hành nâng xà mũ và lắp đặt đá kê gối, với kế hoạch hoàn tất toàn bộ hạng mục vào ngày 30.11.2025.

Cầu Bình Triệu 1 nặng hơn 11.000 tấn đã được kích nâng đủ 1,08m ẢNH: HỒ HIỀN

Đại diện Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ - Sở Xây dựng TP.HCM chia sẻ, công nghệ kích nâng không phải mới trên thế giới, nhưng để nâng một cây cầu lớn với chiều cao như thế này thì ở Việt Nam là chưa từng có.

Sát giờ trưa, nắng nóng, nhưng bên dưới cầu, công nhân vẫn rất miệt mài. Đại diện đơn vị thi công cho biết, tiến độ hiện tại của dự án đang vượt yêu cầu đề ra ban đầu.

Bên dưới cầu, các công nhân vẫn miệt mài làm việc để đảm bảo tiến độ ẢNH: HỒ HIỀN

Phía đơn vị cho biết hiện cây cầu đã được nâng lên mức cao nhất là 1,084 mét để phục vụ việc kiểm tra và cố định kết cấu. Sau khi đạt đủ cường độ, kết cấu sẽ được hạ xuống độ cao chuẩn cuối cùng là 1,081 mét, đúng theo thiết kế yêu cầu.

Xe máy vẫn được lưu thông trên cầu ẢNH: HỒ HIỀN

Việc nâng diễn ra theo từng liên nhịp, mỗi lần tăng 4cm, đòi hỏi sự tính toán và giám sát nghiêm ngặt. Điều đáng chú ý là trong suốt quá trình "đại phẫu" này, là xe máy vẫn được phép lưu thông qua cầu.

Không chỉ về kỹ thuật, khâu an toàn cũng được tính toán kỹ lưỡng. Dự án nâng tĩnh không cầu có kinh phí khoảng 133 tỉ đồng, khởi công từ cuối năm 2024 và dự kiến hoàn thành vào tháng 11.2025.