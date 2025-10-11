“Chủ tịch giả vờ làm công nhân để thử lòng vợ”, “mẹ chồng hóa cái bàn để dạy con dâu bài học nhớ đời”,...

Những cụm từ nghe qua tưởng đùa, nhưng chỉ cần vài giây tìm kiếm trên mạng xã hội, hàng trăm video với nội dung tương tự sẽ hiện lên. Hầu hết đều vô nghĩa, phi logic, thậm chí phản cảm. Vậy vì sao những video “xúc phạm IQ người xem” vẫn có thể tồn tại, lan truyền và được xem hàng trăm nghìn lượt mỗi video.

Từ những tình huống lố bịch, lời thoại vô lý cho đến hình ảnh hở hang, thiếu thẩm mỹ — nhiều video đang bị biến tướng thành “món ăn nhanh” rẻ tiền cho thị hiếu câu view.

Đáng nói, nhiều nhà sáng tạo nội dung ngày nay sẵn sàng đánh đổi giá trị đạo đức, thẩm mỹ, để đổi lấy lượt xem, lượt chia sẻ và doanh thu.

Tràn lan video 'xúc phạm IQ người xem': Khi giải trí biến thành… rác mạng

"Mình thấy dạo gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện quá nhiều clip mang tính giải trí đơn thuần, nhưng nội dung lại thiếu ý nghĩa hay thông điệp tích cực. Nhiều video thậm chí có xu hướng tiêu cực, làm quá để thu hút người xem. Mạng xã hội lan tỏa nhanh nên những nội dung này dễ tiếp cận cả trẻ em lẫn người lớn tuổi, khiến họ bị ảnh hưởng, thậm chí tin vào điều sai lệch. Giải trí thì xem một vài clip vui là đủ, nhưng việc tràn lan như hiện nay rõ ràng đã trở nên lạm dụng và không còn phù hợp", bạn đọc Xuân Mai ở TP.HCM chia sẻ.

Dù các nền tảng mạng xã hội đều có cơ chế kiểm duyệt, nhưng dường như những video “rác” này vẫn dễ dàng lọt qua.

Với thời lượng chỉ từ 3 đến 10 phút, những video ấy được dựng nhanh, cắt cảnh hời hợt, lời thoại lặp lại và thường “gài” yếu tố gây sốc ở phần đầu để giữ người xem.

Có những video nhảm nhí đạt nhiều triệu view

Các chủ đề xoay quanh chuyện mẹ chồng – nàng dâu, ngoại tình, công sở, hoặc “bài học cuộc đời” tưởng như sâu sắc, nhưng kết cấu kịch bản thường phi logic, thậm chí phản cảm.

Không ít người dùng mạng gọi thẳng đây là “những video xúc phạm IQ người xem”. Giải trí vốn là nhu cầu tự nhiên của con người, nhưng khi giải trí bị biến thành “thực phẩm nhanh” – rẻ, nhạt và độc – nó không còn vô hại nữa.

Một khi người xem không chọn lọc, còn người làm nội dung thì chỉ chạy theo lượt view, mạng xã hội sẽ bị phủ đầy bởi những sản phẩm làm thui chột tư duy, giết chết cảm xúc, và làm méo mó khái niệm sáng tạo.

Điều đáng mừng là nhiều bạn trẻ đã bắt đầu chủ động nói “không” với những nội dung rác – họ chặn, họ báo cáo, họ tẩy chay. Bởi mạng xã hội, suy cho cùng, cũng giống như một khu phố lớn – sạch hay bẩn, văn minh hay hỗn loạn, là do chính cư dân của nó quyết định.