Nữ sát thủ nấm độc ở Úc lãnh án nặng nhất

Ngày 8.9, một phụ nữ Úc đã bị kết án ít nhất 33 năm tù vì tội giết ba người họ hàng lớn tuổi của người chồng đã ly thân bằng một bữa ăn có nấm tử thần. Đây là một trong những bản án tù dài nhất từng được áp dụng cho một phụ nữ ở nước Úc.

Vào năm 2023, bà Erin Patterson đã thết đãi các nạn nhân món thịt bò Wellington tẩm loại nấm độc này tại nhà riêng của mình ở Leongatha, một thị trấn nhỏ có khoảng 6.000 dân.

Bà bị kết tội vào tháng 7 năm nay.

Các nạn nhân bao gồm mẹ chồng là bà Gail Patterson, bố chồng là ông Donald Patterson, và chị gái của bà Gail là Heather Wilkinson. Chồng của bà Heather, ông Ian Wilkinson, đã sống sót sau bữa ăn nhưng bị tổn hại sức khỏe lâu dài.

Ông Ian Wilkinson, nạn nhân còn sống duy nhất trong vụ sát hại, phát biểu với giới truyền thông khi rời Tòa án Tối cao Victoria tại Melbourne (Úc), ngày 8.9.2025 ẢNH: REUTERS

Thẩm phán Christopher Beale nhắc đến việc bị cáo Patterson lên kế hoạch kỹ lưỡng, không hề hối hận và nhấn mạnh rằng những tác động tàn khốc đến nhiều mạng sống là lý do để tuyên bản án nặng:

“Bị cáo không chỉ tước đoạt ba mạng sống và gây ra tổn hại lâu dài cho sức khỏe của Ian Wilkinson, qua đó tàn phá gia đình Patterson và Wilkinson, và còn gây ra nỗi đau không thể kể xiết cho chính những người con của mình, khi chính tay người mẹ lại cướp đi ông bà yêu quý của họ”.

Patterson bị kết án tù 33 năm không được ân xá. Đây là thời hạn tù dài nhất từ trước đến nay đối với một phụ nữ bị kết án giết người ở Victoria.

Tính cả thời gian đã thụ án, Patterson sẽ vừa tròn 82 tuổi trước khi có thể được xem xét trả tự do.

Bị cáo Patterson vẫn khẳng định mình vô tội và vụ đầu độc là do tai nạn. Bà có 28 ngày để kháng cáo bản án. Bà bị giam giữ biệt lập vì sự an toàn của bản thân và chỉ được phép tiếp xúc với một tù nhân khác, đang ngồi tù vì tội khủng bố.

Úc không có án tử hình. Chỉ có một phụ nữ ở Úc từng bị kết án tù chung thân không được ân xá.