Donald Trump lên tiếng trước câu hỏi về khả năng ân xá cho Diddy

Trang E! News đưa tin, trả lời báo giới trong buổi buổi họp báo ngày 30.5 tại Phòng Bầu dục, ông Donald Trump cho biết: "Tôi biết nhiều người đang nghĩ đến điều đó. Trước tiên, tôi sẽ xem xét chuyện đang xảy ra, dù thú thật là tôi chưa theo dõi quá sát, mặc dù nó đang được truyền thông đưa tin rất nhiều".

Khi được hỏi về mối quan hệ hiện tại với Diddy - người sáng lập hãng thu âm Bad Boy Records, Donald Trump cho biết: "Tôi không gặp cậu ấy. Tôi cũng đã nhiều năm không nói chuyện. Trước đây cậu ấy rất quý tôi, nhưng tôi nghĩ từ lúc tôi bước vào chính trường, mối quan hệ đó dường như đã rạn nứt, theo những gì tôi đọc được. Tôi không biết rõ, vì cậu ấy không trực tiếp nói với tôi nhưng tôi đọc thấy một số phát biểu khó nghe trên báo chí".

Trước đây, ông Donald Trump và Diddy từng có mối quan hệ thân thiết Ảnh: fox10phoenix

Dù mối quan hệ cá nhân không còn thân thiết như trước, ông Donald Trump vẫn khẳng định sẽ xem xét kỹ các tình tiết nếu có đề nghị ân xá liên quan đến Diddy. "Nếu tôi cảm thấy ai đó bị đối xử không công bằng, dù họ thích tôi hay không thì điều đó cũng không ảnh hưởng đến quyết định của tôi", ông nói thêm.

Những phát biểu này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Donald Trump ra lệnh ân xá cho Todd và Julie Chrisley - cặp vợ chồng nổi tiếng của chương trình thực tế Chrisley Knows Best - những người từng bị kết án vì trốn thuế. Cả hai bắt đầu thụ án từ đầu năm 2023, với thời hạn đến năm 2032 và 2028. Tuy nhiên, họ đã được trả tự do vào ngày 28.5 theo lệnh từ Tổng thống Mỹ.

Trong cuộc điện thoại với con gái của cặp đôi Todd và Julie Chrisley - Savannah Chrisley, ông Donald Trump nói: "Tôi nghe rằng họ đã bị đối xử khá khắc nghiệt. Giờ thì bố mẹ cháu sẽ được trả tự do".

Sau khi được thả, Todd Chrisley đã bày tỏ lòng biết ơn đến ông Donald Trump, con gái mình và những người hâm mộ chương trình Chrisley Knows Best: "Tôi muốn cảm ơn tất cả những ai đã cầu nguyện cho chúng tôi, những người không bỏ cuộc và đã chiến đấu để sự thật được phơi bày".

Tổng thống Donald Trump gây sốc khi tuyên bố sẽ xem xét khả năng ân xá cho Diddy Ảnh: abcnews

Trong khi đó, vụ án của Diddy đã có thêm những tình tiết mới. Nam rapper vừa bị trợ lý cũ - người được gọi bằng bí danh Mia cáo buộc từng uy hiếp và dọa giết vào tháng 10.2015 khi Diddy không có biểu hiện tỉnh táo. Tiếp đó, Mia khai đã chứng kiến Diddy hành hung bạn gái cũ - ca sĩ Cassie Ventura đến mức vỡ đầu, sau cùng là tố cáo Diddy từng nhiều lần tấn công tình dục mình.