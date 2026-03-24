Chính thức khởi công cải tạo, nâng cấp sân Thống Nhất chi phí gần 320 tỉ đồng

Cấp thiết cải tạo, nâng cấp sân vận động Thống Nhất

Hôm nay (24.3), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp phối hợp Sở VH-TT TP.HCM tổ chức lễ khởi công dự án cải tạo, nâng cấp sân vận động Thống Nhất. Ông Huỳnh Thanh Nhân, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM; ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở VH-TT TP.HCM có mặt tham dự lễ khởi công sân vận động thống nhất vốn là địa điểm quen thuộc của người hâm mộ thể thao TP.HCM trong nhiều năm qua nhưng đang xuống cấp trầm trọng.

Dự án cải tạo và nâng cấp sân vận động Thống Nhất là dự án trọng điểm nằm trong Đề án “Phát triển ngành Thể dục thể thao TP.HCM đến năm 2035" theo Quyết định số 478/QĐ-UBND, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư dự án là 319,887 tỉ đồng với nguồn vốn ngân sách, dự kiến hoàn thành vào năm 2027.

Các hạng mục chính của dự án bao gồm: xây mới khán đài B, C1, D1 với tổng diện tích sàn xây dựng 20.327,1 m², cung cấp khoảng 9.783 ghế; cải tạo các khối khán đài A, C, D, với tổng sức chứa toàn sân sau khi hoàn thiện đạt 17.750 chỗ ngồi. Ngoài ra, chỉnh trang hạ tầng chuyên môn, mặt sân cỏ, đường chạy điền kinh đạt chuẩn quốc tế; nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật, thay mới toàn bộ hệ thống điện nguồn, chiếu sáng, cấp thoát nước...

Tại lễ khởi công, Phó chủ tịch HĐND thành phố Huỳnh Thanh Nhân nhấn mạnh: "Việc cải tạo, nâng cấp sân vận động Thống Nhất là quyết sách đúng đắn và kịp thời của lãnh đạo thành phố nhằm khắc phục tình trạng xuống cấp của hạ tầng thể thao cũ".

Ông Nguyễn Nam Nhân - Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM cho biết sân vận động Thống Nhất được cải tạo toàn diện mang lại sức sống mới cho sự phát triển của thể thao TP.HCM. Lãnh đạo Sở VH-TT TP.HCM kỳ vọng sau lần cải tạo này, sân Thống Nhất sẽ đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn để tổ chức thành công các sự kiện thể thao tầm cỡ quốc gia, quốc tế.







