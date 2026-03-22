Sôi nổi Ngày chạy Olympic 2026, thu hút hơn triệu người tham gia trên toàn quốc

Quỳnh Anh
22/03/2026 12:03 GMT+7

Hôm nay (22.3), Ngày chạy Olympic Vì sức khỏe toàn dân - Vì an ninh Tổ quốc năm 2026 được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, do Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ VH-TT-DL và UBND 34 tỉnh, thành phố...

Tại Hà Nội, Ngày chạy Olympic 2026 diễn ra tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với sự tham gia của hơn 17.000 người. Trong đó Ủy viên T.Ư Đảng, thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì buổi lễ cùng sự góp mặt của các đại biểu T.Ư, UBND thành phố Hà Nội, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, cán bộ, viên chức, người lao động và nhân dân thủ đô.

Sôi nổi Ngày chạy Olympic 2026, thu hút hơn triệu người tham gia trên toàn quốc- Ảnh 1.

Hào hứng tham gia Ngày chạy Olympic 2026 tại Hà Nội với sự góp mặt của 17.000 người

Phát biểu khai mạc, thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: "Trong không khí thi đua sôi nổi của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, sự kiện có ý nghĩa thiết thực, góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện Thể dục thể thao trong toàn xã hội. Bộ Công an phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức Ngày chạy Olympic năm 2026 với sự tham gia của hơn 1,2 triệu người trên toàn quốc".

Sôi nổi Ngày chạy Olympic 2026, thu hút hơn triệu người tham gia trên toàn quốc- Ảnh 2.

Ngày chạy Olympic 2026 đồng loạt diễn ra trên toàn quốc vào sáng nay

Ngày chạy Olympic Vì sức khỏe toàn dân - Vì an ninh Tổ quốc năm 2026 được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, đồng loạt trong sáng 22.3 tại hầu hết 3.321 xã, phường, đặc khu và trung tâm của 34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Đây là hoạt động thể thao quần chúng thiết thực, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục (27.3.1946 - 27.3.2026); 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao Việt Nam và 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12.7.1946 - 12.7.2026).

Sôi nổi Ngày chạy Olympic 2026, thu hút hơn triệu người tham gia trên toàn quốc- Ảnh 3.

Ngày chạy Olympic 2026 tại TP.HCM cũng thu hút hơn 6.000 người tham gia

Tại TP.HCM, Ngày chạy Olympic 2026 thu hút hơn 6.000 người tham dự, tham gia với cự ly tối thiểu 2 km. Sau lễ khai mạc tiếp sóng từ đầu cầu thủ đô Hà Nội, các VĐV thực hiện theo hai lộ trình chạy gồm 2km và 5km, đều xuất phát từ Công viên 30.4 trên đường Lê Duẩn. Lộ trình đi qua nhiều tuyến đường trung tâm như Công Xã Paris, Đồng Khởi, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Huệ, Lê Thánh Tôn và Pasteur trước khi về đích tại đường Lê Duẩn.

Sôi nổi Ngày chạy Olympic 2026, thu hút hơn triệu người tham gia trên toàn quốc- Ảnh 4.

Các VĐV khuyết tật cũng hào hứng góp mặt ở Ngày chạy Olympic 2026 tại TP.HCM

TP.HCM là địa phương có phong trào thể dục thể thao phát triển mạnh của cả nước, đóng góp nhiều vận động viên và thành tích cho thể thao Việt Nam trên các đấu trường khu vực và quốc tế. Năm 2026, TP.HCM cũng sẽ đăng cai Đại hội Thể thao toàn quốc lần X - sự kiện thể thao lớn nhất cả nước, được tổ chức định kỳ 4 năm một lần. Giám đốc Sở VH-TT TP.HCM Trần Thế Thuận cho biết: "Trong những năm qua, phong trào thể dục thể thao TP.HCM phát triển sâu rộng, thu hút nhiều tầng lớp nhân dân tham gia. Tôi tin rằng, từ khí thế ngày hội hôm nay sẽ lan tỏa mạnh mẽ đến các cơ quan, trường học, khu dân cư và từng gia đình, góp phần xây dựng cộng đồng văn minh".



