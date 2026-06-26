Các cặp đôi đi đăng ký kết hôn, UBND phường An Khánh làm điều đặc biệt

Sáng 26.6, hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam (28.6), UBND phường An Khánh, TP.HCM tổ chức lễ trao giấy chứng nhận kết hôn, đồng thời kết hợp tư vấn sức khỏe tiền hôn nhân và phổ biến một số quy định pháp luật về hôn nhân, gia đình cho các cặp đôi đăng ký kết hôn trong ngày.

Đây là một trong những hoạt động "vì dân phục vụ" gắn với giải quyết thủ tục hành chính mà UBND phường An Khánh triển khai thời gian qua, hướng đến nâng cao chất lượng phục vụ người dân ngay từ những thủ tục hành chính đầu tiên của cuộc sống hôn nhân.

Các cặp đôi được tư vấn sức khỏe tiền hôn nhân, các quy định pháp luật về quyền - nghĩa vụ của vợ chồng trong hôn nhân và gia đình ẢNH: UYỂN NHI

Đăng ký kết hôn kết hợp tư vấn sức khỏe, pháp luật

Tại chương trình, các cặp đôi được tư vấn nhiều kiến thức cần thiết trước khi bước vào cuộc sống hôn nhân như độ tuổi phù hợp để sinh con, khoảng cách giữa 2 lần sinh, một số bệnh di truyền thường gặp, các bệnh có thể lây truyền qua đường tình dục, từ mẹ sang con hoặc giữa người với người.

Bên cạnh đó, các cặp đôi còn được chia sẻ những bí quyết xây dựng và duy trì hôn nhân hạnh phúc, đồng thời được phổ biến các quy định pháp luật về quyền và nghĩa vụ của vợ chồng trong hôn nhân và gia đình.

Các cặp đôi được trao giấy chứng nhận kết hôn tại UBND phường An Khánh ẢNH: UYỂN NHI

Theo UBND phường An Khánh, trong 6 tháng đầu năm 2026, địa phương đã hỗ trợ đăng ký kết hôn cho 175 trường hợp.

Việc kết hợp trao giấy chứng nhận kết hôn với tư vấn sức khỏe tiền hôn nhân và phổ biến kiến thức pháp luật không chỉ giúp nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính mà còn trang bị cho các cặp đôi những kiến thức cần thiết để xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững ngay từ những ngày đầu của cuộc sống hôn nhân.