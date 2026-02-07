Thị trường phường An Khánh tương lai gấp 4 lần, dư địa cho hơn 6.000 doanh nghiệp

Sáng 7.2, phường An Khánh tổ chức đại hội Hội doanh nghiệp phường An Khánh nhiệm kỳ 2026 - 2030. Tham dự đại hội có ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp TP.HCM; ông Hoàng Tùng, Bí thư Đảng ủy phường An Khánh; ông Nguyễn Thành Trung, Chủ tịch UBND phường An Khánh cùng đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp, ban, ngành trên địa bàn phường.

Đại hội đã giới thiệu 22 ủy viên Ban chấp hành Hội doanh nghiệp phường An Khánh và bầu ra Ban Thường trực gồm 5 người. Trong đó, ông Nguyễn Hoàng Tuệ, Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Đại Quang Minh, giữ chức Chủ tịch Hội doanh nghiệp phường An Khánh.

Đại hội đã định hướng từng bước hình thành và phát triển các tiểu hội, câu lạc bộ chuyên ngành theo những lĩnh vực mũi nhọn như tài chính - ngân hàng, bất động sản, thương mại - dịch vụ, chuyển đổi số… phù hợp với đặc thù của khu trung tâm tài chính mới Thủ Thiêm và xu thế phát triển mới.

Ban chấp hành Hội doanh nghiệp phường An Khánh nhiệm kỳ 2026 - 2030 ẢNH: UYỂN NHI

Thị trường phường An Khánh tương lai gấp khoảng 4 lần hiện tại

Phát biểu tại đại hội, ông Hoàng Tùng cho biết phường An Khánh có diện tích hơn 15 km2, trong đó khoảng một nửa là khu đô thị mới, phần còn lại là không gian đô thị năng động, đặc trưng như khu Thảo Điền.

Với tầm nhìn dài hạn, quy mô dân số hiện khoảng 75.000 người, đến năm 2040 dự kiến tăng thêm khoảng 200.000 cư dân, mở ra một thị trường lớn gấp khoảng 4 lần hiện tại.

"200.000 cư dân tương lai không chỉ là người sinh sống, mà còn là 200.000 khách hàng tiềm năng, nhóm khách hàng chất lượng, thu nhập cao của cộng đồng doanh nghiệp", ông Tùng nhận định.

Ông Hoàng Tùng phát biểu tại đại hội Hội doanh nghiệp phường An Khánh ẢNH: UYỂN NHI

Ông cũng cho rằng An Khánh đang đứng trước cơ hội lớn khi TP.HCM dự kiến đặt trung tâm chính trị - hành chính tại khu đô thị mới Thủ Thiêm, bên cạnh trung tâm tài chính hiện hữu. Đây sẽ là lực hút mạnh đối với các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó, hàng loạt dự án hạ tầng quan trọng đã và đang được triển khai như cầu Thủ Thiêm 4 kết nối quận 7 cũ với trục Nguyễn Cơ Thạch, tuyến metro số 2 kéo dài, metro Thủ Thiêm - Long Thành... tạo thêm dư địa phát triển cho phường.

"Trong thời gian ngắn, An Khánh sẽ trở thành địa bàn rất quan trọng. Đây là tín hiệu tích cực cho nhiệm kỳ mới và là cơ hội lớn cho hơn 6.000 doanh nghiệp đang hoạt động tại phường, cả về số lượng lẫn chất lượng và quy mô", ông Tùng nói.

Lãnh đạo phường cam kết luôn đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển bền vững.

Một góc khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Ông Nguyễn Ngọc Hòa cho rằng kinh tế tư nhân và kinh tế nhà nước không nên được nhìn nhận theo ranh giới tách biệt, mà cần xác định rõ sứ mệnh, vai trò đặc trưng của từng khu vực. 2 loại hình kinh tế này phải gắn kết, phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau.

"Giống như một vở tuồng có phân vai, thành phần nào làm tốt nhất, diễn tốt nhất vai nào thì Đảng và Nhà nước sẽ tạo điều kiện để phát triển", ông Hòa chia sẻ.