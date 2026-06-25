Vì sao TP.HCM phải di dời Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa?

Chiều 25.6, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy cùng Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin kinh tế - xã hội định kỳ trên địa bàn. Tại cuộc họp, ông Trịnh Quốc Dũng, Phó trưởng phòng Hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng TP.HCM) đã thông tin về việc di dời Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa.



Cuộc họp báo kinh tế - xã hội tại Trung tâm Báo chí TP.HCM chiều 25.6 ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Theo ông Trịnh Quốc Dũng, việc di dời Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa được thực hiện theo quy hoạch và thành phố đã chuẩn bị các phương án thay thế nhằm bảo đảm nhu cầu hỏa táng của người dân.

Theo quy định tại điều 214 luật Đất đai năm 2024, đất dành cho cơ sở hỏa táng phải được quy hoạch thành khu tập trung, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường. Pháp luật cũng nghiêm cấm việc xây dựng cơ sở hỏa táng trái quy hoạch.

Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa nằm trong khu vực đã được TP.HCM xác định chuyển đổi công năng từ nhiều năm trước. Theo đó, nghĩa trang Bình Hưng Hòa đã được đóng cửa, ngoại trừ hoạt động hỏa táng, để thực hiện quy hoạch công viên và trường học tại khu vực này.

Ông Trịnh Quốc Dũng, Phó trưởng phòng Hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng TP.HCM) thông tin tại họp báo

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Để phục vụ nhu cầu của người dân sau khi Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa di dời, TP.HCM đã chuẩn bị các cơ sở thay thế. Trong đó, Trung tâm hỏa táng Đa Phước và công viên hỏa táng Tháp Long Thọ được xác định là 2 cơ sở chính đáp ứng nhu cầu trên địa bàn.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, đến thời điểm khảo sát vào tháng 4.2026, khu vực TP.HCM và vùng lân cận hiện có 4 cơ sở hỏa táng đang hoạt động gồm Đa Phước, Tháp Long Thọ, cơ sở hỏa táng Long Hương (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) và cơ sở hỏa táng Chánh Phú Hòa.

Trong đó, lò hỏa táng Đa Phước hiện mới khai thác khoảng 30% công suất thiết kế. Công viên hỏa táng Tháp Long Thọ mới sử dụng khoảng 13 - 17% công suất. Cơ sở Long Hương khai thác khoảng 40% công suất, còn Chánh Phú Hòa đạt khoảng 30 - 40% công suất.

Sở Xây dựng cho rằng với công suất hiện nay, hệ thống hỏa táng của TP.HCM và khu vực lân cận vẫn đủ khả năng đáp ứng nhu cầu của người dân sau khi Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa được di dời.

Bên cạnh các cơ sở hỏa táng đang hoạt động, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM đang đề xuất thành phố tạo điều kiện mở rộng năng lực hỏa táng tại Đa Phước. Khu vực này có quy mô đủ để lắp đặt 30 lò hỏa táng, trong đó 21 lò được di dời từ Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa và dự phòng thêm 9 lò trong tương lai.