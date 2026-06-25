Người dân Mả Lạng, chợ Gà - Gạo ở TP.HCM tạm cư thế nào?

Chiều 25.6, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM, đại diện UBND phường Bến Thành đã thông tin về phương án bố trí quỹ nhà tạm cư, mức hỗ trợ và chính sách tái định cư đối với hơn 1.600 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án chỉnh trang khu Mả Lạng và chợ Gà - Gạo.

Hỗ trợ tạm cư từ 8 - 24 triệu đồng/tháng

Theo ông Lê Thanh Tuấn, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị UBND phường Bến Thành, dự án chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng và chợ Gà - Gạo được triển khai theo chủ trương của HĐND TP.HCM tại Nghị quyết số 59 ngày 19.6.2026.

Dự án dự kiến thực hiện từ năm 2026 đến năm 2029, trong đó khởi công vào quý 3/2026, hoàn thành công trình vào quý 4/2028 và bàn giao đưa vào khai thác, vận hành trong năm 2029.

Ông Lê Thanh Tuấn, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị UBND phường Bến Thành tại họp báo ẢNH: UYỂN NHI

Trong thời gian chờ bàn giao nhà tái định cư, các hộ gia đình đủ điều kiện tái định cư sẽ được hỗ trợ chi phí tạm cư theo quy định tại điểm b1 khoản 1 điều 21 Quyết định số 11 của UBND TP.HCM.

Cụ thể, mức hỗ trợ hiện nay đối với khu vực phường Bến Thành là 8 triệu đồng/hộ/tháng đối với hộ có từ 4 nhân khẩu trở xuống. Hộ có từ 5 nhân khẩu trở lên được hỗ trợ thêm 2 triệu đồng/người/tháng nhưng tối đa không quá 24 triệu đồng/hộ/tháng.

Nhà của bà Minh ở khu Mả Lạng rộng khoảng 10 mét vuông, có 5 người sinh sống ẢNH: UYỂN NHI

Liên quan đến các trường hợp phức tạp như hộ tạm trú (riêng khu chợ Gà - Gạo có 58 nhân khẩu tạm trú), nhà không có giấy tờ hợp lệ, nhiều hộ cùng sinh sống trên một địa chỉ hoặc các hộ kinh doanh nhỏ bị mất mặt bằng sinh kế, ông Tuấn cho biết UBND TP.HCM đã giao UBND phường phối hợp với đơn vị thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Trong quá trình triển khai, đơn vị bồi thường sẽ căn cứ kết quả điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm và các quy định pháp luật hiện hành để xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Phương án này sẽ được niêm yết công khai và lấy ý kiến người có đất bị thu hồi theo đúng quy định.

Khu chợ Gà - Gạo thuộc phường Bến Thành, TP.HCM ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Hơn 1.600 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án chỉnh trang khu Mả Lạng, chợ Gà - Gạo

Dự án chỉnh trang khu Mả Lạng (phường Cầu Ông Lãnh) và khu chợ Gà - Gạo (phường Bến Thành) nhằm cải thiện điều kiện sống tại 2 khu dân cư hiện hữu lâu năm ở khu vực trung tâm TP.HCM.

Trong đó, khu Mả Lạng là một trong những khu dân cư có mật độ dân số cao bậc nhất khu vực trung tâm. Phần lớn nhà ở được xây dựng từ lâu, diện tích nhỏ, nằm san sát nhau và nhiều công trình đã xuống cấp.

Theo số liệu rà soát sơ bộ, phạm vi chỉnh trang khu Mả Lạng, giới hạn bởi các tuyến đường Nguyễn Trãi - Trần Đình Xu - Nguyễn Cư Trinh, có khoảng 1.070 trường hợp nhà, đất bị ảnh hưởng, liên quan đến 1.459 hộ dân với khoảng 4.693 nhân khẩu.

Ông Tăng Hữu Phong, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM (trái) và ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM tại họp báo ẢNH: UYỂN NHI

Trong khi đó, khu chợ Gà - Gạo, giới hạn bởi các tuyến đường Nguyễn Thái Học - Võ Văn Kiệt - Yersin và hẻm 3 Yersin, là khu dân cư lâu đời gắn với hoạt động thương mại, dịch vụ và kinh doanh nhỏ lẻ. Sau nhiều năm phát triển, hệ thống giao thông nội bộ tại đây trở nên chật hẹp, nhiều căn nhà xuống cấp, điều kiện vệ sinh môi trường và an toàn phòng cháy, chữa cháy không còn đáp ứng yêu cầu.

Khảo sát sơ bộ cho thấy khu vực này có khoảng 252 căn nhà thuộc phạm vi dự án, ảnh hưởng đến 192 hộ dân với 744 nhân khẩu, gồm 686 nhân khẩu thường trú và 58 nhân khẩu tạm trú.