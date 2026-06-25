Nữ cán bộ phường Thới An đoạt giải nhất hội thi Báo cáo viên giỏi TP.HCM

Ngày 25.6, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM tổ chức vòng chung kết xếp hạng hội thi Báo cáo viên giỏi TP.HCM năm 2026 với chủ đề "Son sắt niềm tin - Vững vàng lý tưởng".

Tham dự có bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Dương Anh Đức, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Thọ Truyền, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM; 12 thí sinh xuất sắc được tuyển chọn từ vòng sơ khảo, chung khảo của 179 cơ quan, đơn vị trên địa bàn; cùng lãnh đạo nhiều ban ngành TP.HCM.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu tại vòng chung kết hội thi Báo cáo viên giỏi TP.HCM 2026 ẢNH: UYỂN NHI

Đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, đưa nghị quyết vào cuộc sống

Phát biểu chỉ đạo tại vòng chung kết, bà Văn Thị Bạch Tuyết nhấn mạnh công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên không chỉ là cầu nối gắn kết ý Đảng với lòng dân mà còn là "vũ khí sắc bén" trong định hướng dư luận và tạo sự đồng thuận xã hội.

Theo bà, hội thi Báo cáo viên giỏi TP.HCM năm 2026 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, đồng thời là dịp kiểm tra thực chất bản lĩnh, kỹ năng xử lý thông tin của đội ngũ báo cáo viên trước yêu cầu mới của thực tiễn đô thị.

"Mục tiêu tối thượng là biến những bài thi xuất sắc thành tài liệu sinh hoạt chuyên đề sống động tại cơ sở, giúp người dân hiểu đúng, đồng lòng và chủ động thực hiện các chủ trương lớn của TP.HCM", bà Tuyết nhấn mạnh.

Các báo cáo viên tranh tài tại vòng chung kết ẢNH: UYỂN NHI

Các nghị quyết trọng tâm trở thành chủ đề tranh tài của 12 báo cáo viên

Tại vòng chung kết, 12 thí sinh bốc thăm các chuyên đề về những nội dung cốt lõi, điểm mới của Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I nhiệm kỳ 2025 - 2030, cùng các nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị như Nghị quyết 57 về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia...

Các thí sinh được chia thành 4 nhóm, mỗi nhóm 3 người để tranh tài. Kết quả, ban tổ chức trao 6 giải khuyến khích, 3 giải ba, 2 giải nhì và 1 giải nhất.

Giải nhất thuộc về bà Phạm Thị Thanh Tuyền, Đảng ủy phường Thới An, với chuyên đề "Sức khỏe nhân dân - nền tảng của khát vọng phát triển TP.HCM trong kỷ nguyên mới".

Bà Phạm Thị Thanh Tuyền, Đảng ủy phường Thới An (ở giữa) đoạt giải nhất hội thi Báo cáo viên giỏi TP.HCM năm 2026 ẢNH: UYỂN NHI

Theo ban tổ chức, hội thi nhằm tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân những nội dung cốt lõi, điểm mới của Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Qua đó, cổ vũ và động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy tinh thần yêu nước; ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc để sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Đồng thời, hội thi góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm chính trị của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác tuyên truyền miệng; thúc đẩy đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong tình hình mới.