59 cán bộ dự hội thi báo cáo viên giỏi Quân khu 7 năm 2026

Theo Cục Chính trị Quân khu 7, hội thi báo cáo viên giỏi trong lực lượng vũ trang Quân khu năm 2026 được tổ chức nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào thực tiễn hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

Trước hội thi cấp Quân khu, các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang Quân khu 7 đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức hội thi phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của từng đơn vị. Qua đó, tạo sức lan tỏa trong tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ở cấp cơ sở, có 12 tổ chức Đảng cấp trên trực tiếp cơ sở và 78 tổ chức Đảng cấp cơ sở tổ chức hội thi, với tổng số 750 lượt cán bộ dự thi. Kết quả, 72% thí sinh đạt loại giỏi, 28% đạt loại khá. Sau hội thi, các đơn vị chủ động thành lập đội tuyển, tổ chức ôn luyện, chuẩn bị tham gia hội thi cấp Quân khu.

Hội thi báo cáo viên giỏi trong lực lượng vũ trang Quân khu 7 năm 2026 diễn ra từ ngày 12 - 14.5 ẢNH: THÚY LIỄU

Tại hội thi cấp Quân khu, các đơn vị đăng ký 59 cán bộ dự thi, chia thành 4 nhóm đối tượng. Trong đó, nhóm bí thư, phó bí thư Đảng ủy, ủy viên thường vụ, ủy viên Đảng ủy là thủ trưởng cấp trên trực tiếp cơ sở có 9 cán bộ; nhóm bí thư, phó bí thư cấp ủy cơ sở có 21 cán bộ; nhóm bí thư chi bộ quân sự cấp xã có 8 cán bộ; nhóm báo cáo viên các cấp có 21 cán bộ.

Nội dung thi gồm thi kiến thức, thi đề cương và thi thuyết trình. Phần thi kiến thức được tổ chức trắc nghiệm trên máy tính, với ngân hàng đề thi gồm 10 bộ đề, mỗi bộ 40 câu hỏi. Phần thi đề cương gồm 59 đề cương trên 5 lĩnh vực: quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; vấn đề tự chủ chiến lược; xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; kinh tế, văn hóa, xã hội; khoa học công nghệ và chuyển đổi số.



Phát biểu chỉ đạo, trung tướng Trần Vinh Ngọc, Chính ủy Quân khu 7, cho biết hội thi là cơ sở quan trọng để đánh giá thực trạng đội ngũ báo cáo viên và công tác tuyên truyền miệng trong lực lượng vũ trang Quân khu. Từ đó, tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao năng lực, kinh nghiệm, phương pháp cho đội ngũ báo cáo viên, đưa công tác tuyên truyền miệng đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực.



Theo trung tướng Trần Vinh Ngọc, hội thi cũng là dịp để các thí sinh giao lưu, học hỏi, đúc rút kinh nghiệm, nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác tuyên truyền miệng. Qua hội thi, Quân khu 7 sẽ lựa chọn những cán bộ xuất sắc để bồi dưỡng tham gia hội thi cấp toàn quân; đồng thời xem đây là một trong những cơ sở để đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ tại các đơn vị trong Quân khu.