Quân khu 7 củng cố 'thế trận lòng dân' từ sự gắn kết đồng bào tôn giáo

Ngày 27.3, Quân khu 7 tổ chức gặp mặt đại biểu chức sắc các tôn giáo nhân dịp đầu Xuân Bính Ngọ năm 2026. Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 chủ trì hội nghị.

Trên địa bàn Quân khu 7 sau sáp nhập có 3 tỉnh (Tây Ninh, Đồng Nai, Lâm Đồng) và TP.HCM, với hơn 25 triệu dân, 54 dân tộc, 15 tôn giáo được công nhận và hơn 10 triệu tín đồ. Lực lượng vũ trang Quân khu 7 tiếp tục tăng cường đoàn kết, gắn bó nghĩa tình với đồng bào các tôn giáo, xem đây là nhiệm vụ quan trọng để củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc.

Lãnh đạo quân khu 7 cùng các đại diện chức sắc tôn giáo chụp ảnh lưu niệm ẢNH: LÊ TIẾN

Những năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 luôn xác định công tác tôn giáo là nhiệm vụ chính trị quan trọng, gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân và giữ vững ổn định chính trị - xã hội. Các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang Quân khu đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tạo điều kiện để các tổ chức tôn giáo hoạt động đúng pháp luật, đồng hành cùng địa phương và quân đội thực hiện nhiệm vụ.

Chủ trương tăng cường gắn kết, hỗ trợ đồng bào dân tộc, tôn giáo được triển khai bằng nhiều việc làm cụ thể. Chỉ tính riêng năm 2025, Quân khu 7 tổ chức 12 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho hơn 1.600 chức sắc, chức việc; phối hợp xây dựng hàng trăm căn nhà tình nghĩa quân - dân, công trình văn hóa, thể thao; đồng thời duy trì nhiều hoạt động an sinh, chăm lo đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Chính ủy Quân khu 7 chào đón đồng bào các tôn giáo về dự họp mặt ẢNH: LÊ TIẾN

Đồng bào các tôn giáo và các vị chức sắc, chức việc cũng tích cực đồng hành với lực lượng vũ trang Quân khu 7 trong công tác dân vận, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giữ gìn an ninh trật tự và thực hiện các hoạt động nhân đạo, từ thiện.

Năm 2026, Quân khu 7 có hơn 4.400 thanh niên là tín đồ tôn giáo nhập ngũ; trong lực lượng vũ trang Quân khu 7 có hơn 300 đảng viên là người có đạo đang công tác.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 nhấn mạnh các vị chức sắc, chức việc, người đứng đầu các tổ chức tôn giáo là cầu nối quan trọng giữa chính quyền với nhân dân, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Lãnh đạo Quân khu 7 mong muốn thời gian tới, các vị chức sắc tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng vũ trang, tuyên truyền, vận động đồng bào có đạo chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, nâng cao ý thức quốc phòng, an ninh và góp phần đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch.