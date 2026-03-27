Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Quân khu 7 củng cố 'thế trận lòng dân' từ sự gắn kết đồng bào tôn giáo

Thúy Liễu
Thúy Liễu
27/03/2026 14:19 GMT+7

Nhiều năm qua, Quân khu 7 đẩy mạnh công tác dân tộc, tôn giáo, triển khai nhiều hoạt động an sinh, góp phần thắt chặt nghĩa tình quân - dân.

Ngày 27.3, Quân khu 7 tổ chức gặp mặt đại biểu chức sắc các tôn giáo nhân dịp đầu Xuân Bính Ngọ năm 2026. Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 chủ trì hội nghị.

Trên địa bàn Quân khu 7 sau sáp nhập có 3 tỉnh (Tây Ninh, Đồng Nai, Lâm Đồng) và TP.HCM, với hơn 25 triệu dân, 54 dân tộc, 15 tôn giáo được công nhận và hơn 10 triệu tín đồ. Lực lượng vũ trang Quân khu 7 tiếp tục tăng cường đoàn kết, gắn bó nghĩa tình với đồng bào các tôn giáo, xem đây là nhiệm vụ quan trọng để củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc.

Quân khu 7 củng cố thế trận lòng dân từ sự gắn kết đồng bào tôn giáo - Ảnh 1.

Lãnh đạo quân khu 7 cùng các đại diện chức sắc tôn giáo chụp ảnh lưu niệm

ẢNH: LÊ TIẾN

Những năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 luôn xác định công tác tôn giáo là nhiệm vụ chính trị quan trọng, gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân và giữ vững ổn định chính trị - xã hội. Các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang Quân khu đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tạo điều kiện để các tổ chức tôn giáo hoạt động đúng pháp luật, đồng hành cùng địa phương và quân đội thực hiện nhiệm vụ.

Chủ trương tăng cường gắn kết, hỗ trợ đồng bào dân tộc, tôn giáo được triển khai bằng nhiều việc làm cụ thể. Chỉ tính riêng năm 2025, Quân khu 7 tổ chức 12 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho hơn 1.600 chức sắc, chức việc; phối hợp xây dựng hàng trăm căn nhà tình nghĩa quân - dân, công trình văn hóa, thể thao; đồng thời duy trì nhiều hoạt động an sinh, chăm lo đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Quân khu 7 củng cố thế trận lòng dân từ sự gắn kết đồng bào tôn giáo - Ảnh 2.

Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Chính ủy Quân khu 7 chào đón đồng bào các tôn giáo về dự họp mặt

ẢNH: LÊ TIẾN

Đồng bào các tôn giáo và các vị chức sắc, chức việc cũng tích cực đồng hành với lực lượng vũ trang Quân khu 7 trong công tác dân vận, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giữ gìn an ninh trật tự và thực hiện các hoạt động nhân đạo, từ thiện.

Năm 2026, Quân khu 7 có hơn 4.400 thanh niên là tín đồ tôn giáo nhập ngũ; trong lực lượng vũ trang Quân khu 7 có hơn 300 đảng viên là người có đạo đang công tác.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 nhấn mạnh các vị chức sắc, chức việc, người đứng đầu các tổ chức tôn giáo là cầu nối quan trọng giữa chính quyền với nhân dân, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Lãnh đạo Quân khu 7 mong muốn thời gian tới, các vị chức sắc tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng vũ trang, tuyên truyền, vận động đồng bào có đạo chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, nâng cao ý thức quốc phòng, an ninh và góp phần đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch.

Tin liên quan

Quân khu 7 đề nghị báo chí tăng cường tuyên truyền sâu, phản bác tin giả

Quân khu 7 đề nghị báo chí tăng cường tuyên truyền sâu, phản bác tin giả

Tại buổi gặp mặt đầu Xuân Bính Ngọ 2026, lãnh đạo Quân khu 7 đề nghị báo chí tăng cường phối hợp, đi sâu phản ánh mô hình hay, đồng thời chủ động đấu tranh với thông tin sai trái, đặc biệt trên không gian mạng.

Quân khu 7 gặp mặt tri ân hơn 800 cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu

Khám phá thêm chủ đề

quân khu 7 ĐỒNG BÀO CÁC TÔN GIÁO Gặp mặt THẾ TRẬN LÒNG DÂN nghĩa tình quân dân
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận