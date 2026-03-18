Quân khu 7 đề nghị báo chí tăng cường tuyên truyền sâu, phản bác tin giả

Ngày 18.3, Quân khu 7 tổ chức gặp mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành; các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn Quân khu 7 nhân dịp đầu Xuân Bính Ngọ 2026.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, trung tướng Trần Vinh Ngọc, Chính ủy Quân khu 7, nhấn mạnh đây là dịp để Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tri ân sự đồng hành của các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương, quân đội và địa phương. Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền hoạt động của lực lượng vũ trang Quân khu 7 trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Trung tướng Trần Vinh Ngọc phát biểu tại buổi gặp mặt ẢNH: THÚY LIỄU

Theo trung tướng Trần Vinh Ngọc, thời gian tới, các cơ quan báo chí tiếp tục duy trì hiệu quả quy chế, chương trình phối hợp với Cục Chính trị và các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang Quân khu 7; tăng cường trao đổi thông tin 2 chiều; rà soát, bổ sung, hoàn thiện nội dung phối hợp để công tác tuyên truyền ngày càng đi vào chiều sâu, chặt chẽ, hiệu quả.

Lãnh đạo Quân khu 7 cũng đề nghị các cơ quan báo chí chú trọng tuyên truyền các mô hình mới, cách làm sáng tạo, điển hình tiên tiến trong lực lượng vũ trang quân khu. Bên cạnh đó, phối hợp đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, thù địch, nhất là tin giả, sai sự thật trên không gian mạng.

Đại diện Báo Thanh Niên nhận bằng khen của Quân khu 7 vì có thành tích xuất sắc trong phối hợp tuyên truyền hoạt động của lực lượng vũ trang Quân khu 7 năm 2025 ẢNH: LÊ TRẦM

Cùng với đó, các đơn vị tiếp tục duy trì, mở rộng thời lượng phát sóng, các chuyên trang, chuyên mục phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, bảo đảm hài hòa giữa tuyên truyền phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với tuyên truyền nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, bà Nguyễn Thị Tuyết Minh, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, cho biết thời gian qua, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy đã định hướng để các cơ quan báo chí thành phố phối hợp chặt chẽ, tuyên truyền sâu rộng, hiệu quả về hoạt động của lực lượng vũ trang Quân khu 7; phản ánh khá toàn diện các mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả, có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc.

Quân khu 7 khen thưởng 94 tập thể và cá nhân trong công tác phối hợp tuyên truyền ẢNH: THU HOÀI

Thời gian tới, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy tiếp tục định hướng các cơ quan báo chí phối hợp chặt chẽ hơn với Cục Chính trị Quân khu 7 và các địa phương, nâng cao chất lượng tin, bài, chuyên trang, chuyên mục về quốc phòng - an ninh; tiếp tục đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tôn vinh phẩm chất cao đẹp bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới.

Tại buổi gặp mặt, đại diện các cơ quan thông tấn báo chí trung ương, quân đội và địa phương đã trao đổi nhiều nội dung trọng tâm phối hợp tuyên truyền trong năm 2026.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã tặng bằng khen cho 31 tập thể và 63 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phối hợp tuyên truyền hoạt động của lực lượng vũ trang Quân khu 7 năm 2025. Báo Thanh Niên có 1 tập thể và 2 cá nhân nhận bằng khen của Quân khu 7.