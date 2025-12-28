Đại tướng Phan Văn Giang trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất cho Quân khu 7

Sáng 28.12, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức Hội nghị Quân chính năm 2025 nhằm đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong năm và xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất cho Quân khu 7 vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất cho Quân khu 7

ẢNH: THÚY LIỄU

Đồng thời, trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba cho 5 cá nhân gồm: Tư lệnh Quân khu 7 Lê Xuân Thế, Chính ủy Quân khu 7 Trần Vinh Ngọc, Phó tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 7 Lê Xuân Bình, Phó tư lệnh Quân khu 7 Trần Ngọc Minh, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM Nguyễn Thành Trung.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2025, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã quán triệt, triển khai đồng bộ các nghị quyết chiến lược của Trung ương, kiên định phương châm "5 vững" gồm "chính trị vững - kỷ luật vững - công nghệ vững - nghệ thuật quân sự vững - đời sống bộ đội vững". Trên cơ sở đó, lực lượng vũ trang Quân khu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nhiều nhiệm vụ đạt kết quả tốt và xuất sắc.

Nổi bật là việc chủ động nắm chắc tình hình, dự báo đúng, xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ; bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị lớn.

Công tác sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ cứu nạn được duy trì nghiêm túc, hiệu quả, đặc biệt trong phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai tại Lâm Đồng và Đồng Nai.

Quân khu 7 đã triển khai "Chiến dịch Quang Trung thần tốc, quyết thắng", hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thể hiện rõ vai trò nòng cốt, chỗ dựa tin cậy của nhân dân.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba cho các cá nhân ẢNH: THU HOÀI

Cùng với đó, Quân khu 7 hoàn thành việc sắp xếp tổ chức cơ quan quân sự địa phương phù hợp mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; công tác tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu, đúng luật.

Huấn luyện, diễn tập được tổ chức thực chất, sát thực tế, có ứng dụng công nghệ cao, phương tiện bay không người lái, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Công tác xây dựng khu vực phòng thủ, nền quốc phòng toàn dân tiếp tục được củng cố vững chắc ngay từ cơ sở.

Năm 2026, Quân khu 7 xác định tiếp tục giữ vững nguyên tắc, nâng cao chất lượng sẵn sàng chiến đấu; điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh; đẩy mạnh huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị, chuyển đổi số và cải cách hành chính quân sự. Đồng thời chú trọng công tác xây dựng Đảng, giáo dục chính trị tư tưởng, chăm lo đời sống bộ đội, chính sách hậu phương quân đội và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa.

Quân khu 7 phải chủ động hơn trong tình hình mới

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, nhấn mạnh quyết tâm xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trước 5 năm so với Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Theo đại tướng Phan Văn Giang, năm 2025 là năm cuối của nhiệm kỳ, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước "thuận lợi ít hơn khó khăn, thời cơ ít hơn thách thức". Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, Quân ủy Trung ương đã báo cáo và được Bộ Chính trị thống nhất rất cao về chủ trương đẩy nhanh lộ trình hiện đại hóa quân đội, thực hiện trước 5 năm so với kế hoạch ban đầu.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Quân chính năm 2025 của Quân khu 7 ẢNH: THÚY LIỄU

"Đây là nhu cầu tất yếu, khách quan, khi tình hình thế giới biến chuyển nhanh chóng như hiện nay", đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh.

Đại tướng lưu ý, việc điều chỉnh địa giới hành chính đã làm cho địa bàn Quân khu 7 mở rộng cả về biên giới biển và biên giới đất liền. Trong bối cảnh đó, bộ trưởng yêu cầu Quân khu 7 duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng, không để bị động, bất ngờ, đặc biệt tại các khu vực biên giới, biển đảo.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch huấn luyện, công tác năm 2026 sát thực tiễn, tránh sao chép máy móc, đồng thời chuẩn bị tốt mọi mặt cho Đại hội Đảng lần thứ XIV và nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu trong dịp tết.

Đại tướng Phan Văn Giang đặc biệt nhấn mạnh trách nhiệm của người chỉ huy đối với đời sống cán bộ, chiến sĩ, nhất là lực lượng làm nhiệm vụ nơi biên giới, hải đảo.

Các tập thể nhận cờ thi đua của Bộ Quốc phòng ẢNH: THÚY LIỄU

Kết luận, đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận, biểu dương những kết quả toàn diện mà Đảng bộ, lực lượng vũ trang Quân khu 7 đạt được trong năm 2025; đánh giá cao sự phối hợp, hỗ trợ của các tỉnh, thành phố trên địa bàn.

"Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tin tưởng Quân khu 7 sẽ tiếp tục đoàn kết, thống nhất cao về ý chí và hành động, giành nhiều thắng lợi hơn nữa trong năm 2026 và những năm tiếp theo", bộ trưởng nhấn mạnh.