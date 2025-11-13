Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng dâng hương Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82

Thúy Liễu - Mai Thanh Hải
13/11/2025 20:02 GMT+7

Đoàn công tác Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 (tỉnh Tây Ninh).

Ngày 13.11, đoàn công tác Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng tổ chức dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 (tỉnh Tây Ninh).

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì lễ dâng hoa, dâng hương.

Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng dâng hương Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82- Ảnh 1.

Đoàn công tác Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82

ẢNH: THÚY LIỄU

Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 là nơi yên nghỉ của hơn 15.000 liệt sĩ là cán bộ chiến sĩ Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và cán bộ nhân viên các bộ ngành. Họ là những người con ưu tú của khắp mọi miền Tổ quốc đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân và nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Tại buổi lễ, đoàn công tác Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng dành phút mặc niệm tưởng nhớ các liệt sĩ, đồng thời, trao tặng quà cho ban quản trang của Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82.

Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng dâng hương Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82- Ảnh 2.

Đại tướng Phan Văn Giang thỉnh chuông kính báo anh linh các anh hùng liệt sĩ

ẢNH: THÚY LIỄU

Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng dâng hương Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82- Ảnh 3.

Đại tướng Phan Văn Giang dâng hương tại bia tưởng niệm các chiến sĩ giáo dục đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng miền Nam

ẢNH: THÚY LIỄU

Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng dâng hương Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82- Ảnh 4.

Đại tướng Phan Văn Giang và thượng tướng Hoàng Xuân Chiến dâng hương mộ các anh hùng liệt sĩ

ẢNH: THÚY LIỄU

Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng dâng hương Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82- Ảnh 5.

Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 là nơi yên nghỉ của hơn 15.000 liệt sĩ

ẢNH: THÚY LIỄU

Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng dâng hương Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82- Ảnh 6.

Đoàn công tác trao quà cho ban quản trang Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82

ẢNH: THÚY LIỄU


Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 2

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 2

Trong 2 ngày 13 - 14.11, chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 2 được tổ chức tại khu vực biên giới chung giữa tỉnh Tây Ninh (Việt Nam) và tỉnh Svay Rieng (Campuchia).

