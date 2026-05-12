Chiến sĩ mới Trung đoàn Gia Định rèn bản lĩnh trước ngày kiểm tra '3 tiếng nổ'

Từ những ngày đầu còn bỡ ngỡ, nhiều tân binh nay đã có chuyển biến rõ về thể lực, bản lĩnh, ý thức trách nhiệm và tinh thần tập thể. Tại Trung đoàn Gia Định, đơn vị đang trực tiếp huấn luyện 556 chiến sĩ mới tham gia nghĩa vụ quân sự.

Chiến sĩ mới Trung đoàn Gia Định tập ngắm bắn súng tiểu liên AK trên thao trường ẢNH: THÚY LIỄU

Quá trình huấn luyện cũng gặp không ít khó khăn do thời tiết nắng nóng, hanh khô; điều kiện đóng quân còn thiếu thốn; chiến sĩ mới đến từ nhiều địa phương, thể lực và nhận thức ban đầu chưa đồng đều.



Chiến sĩ mới Trung đoàn Gia Định rèn luyện hàng ngày để chuẩn bị nội dung kiểm tra '3 tiếng nổ' ẢNH: THÚY LIỄU

Các tân binh luyện tập ngắm bắn súng tiểu liên AK trên thao trường ẢNH: THÚY LIỄU

Về công tác cán bộ, Trung đoàn Gia Định tổ chức bồi dưỡng hằng tuần, thống nhất nội dung và phương pháp huấn luyện. 100% cán bộ từ cấp trung đội trưởng trở lên đều đã trải qua huấn luyện chiến sĩ mới, có kinh nghiệm trong quản lý, rèn luyện và nắm bắt tâm lý tân binh.



Từng động tác ngắm bắn được cán bộ hướng dẫn, kiểm tra kỹ lưỡng ẢNH: THÚY LIỄU

Thiếu tá Đặng Hoàng Thái, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn bộ binh 1, cho biết sau 2 tháng, chiến sĩ mới đã nắm chắc nhiều nội dung học tập, rèn luyện; tham gia bắn các bài mục tiêu bia số 4, 7, 8 và đạt yêu cầu đề ra. Theo thiếu tá Thái, chuyển biến rõ nhất là chiến sĩ vững vàng hơn về tâm lý, phẩm chất chính trị và thể lực được nâng lên.

Chiến sĩ mới tập ném lựu đạn ẢNH: THÚY LIỄU

Song song huấn luyện quân sự, Trung đoàn Gia Định chú trọng xây dựng môi trường sinh hoạt gần gũi để chiến sĩ mới nhanh chóng hòa nhập.



Một trong những mô hình được trung đoàn duy trì là "Cán bộ 3 cùng, 2 trước, 2 sau", "3 đồng hành" và "Lá thư từ Trung đoàn Gia Định anh hùng". Sau mỗi tháng huấn luyện, chiến sĩ viết lại cảm nghĩ của mình về môi trường quân đội rồi gửi đến cha mẹ trong các buổi gặp mặt hoặc khi gia đình lên thăm. Những lá thư mộc mạc ấy giúp phụ huynh thấy rõ hơn sự trưởng thành của con em mình trong quân ngũ.

Luyện tập đội ngũ ẢNH: THÚY LIỄU

Đơn vị cũng lập các nhóm Zalo theo từng đại đội, có cán bộ các cấp tham gia để cập nhật tình hình học tập, rèn luyện của chiến sĩ, đồng thời kịp thời giải đáp thắc mắc, nắm bắt hoàn cảnh gia đình từng trường hợp. Với chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn, cán bộ, chỉ huy và đồng đội thường xuyên động viên, hỗ trợ để các em yên tâm công tác.

Chiến sĩ mới Trung đoàn Gia Định trong giờ học chính trị ẢNH: THÚY LIỄU

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Gia Định duyệt đội ngũ ẢNH: THÚY LIỄU

Huấn luyện thể lực cho chiến sĩ mới ẢNH: THÚY LIỄU

Ở nội dung quân sự, chiến sĩ mới được huấn luyện điều lệnh, xây dựng chính quy, thể lực, kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật binh chủng hợp thành.

Các nội dung bắn súng, ném lựu đạn, đánh thuốc nổ được tổ chức chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.



Nội vụ của các chiến sĩ mới được sắp xếp ngăn nắp ẢNH: HỮU TÂN

Công tác hậu cần, kỹ thuật cũng được đơn vị quan tâm. Trung đoàn tổ chức 2 bếp ăn tại Tiểu đoàn bộ binh 1 và Tiểu đoàn bộ binh 3, bảo đảm mức tiền ăn 76.000 đồng/người/ngày. Đơn vị còn duy trì tăng gia sản xuất để cải thiện đời sống bộ đội với vườn rau, ao cá, chuồng heo tại các điểm huấn luyện.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Gia Định luôn hỏi han, nắm bắt kịp thời tâm tư của các chiến sĩ mới ẢNH: THÚY LIỄU

Chiến sĩ mới viết thư về cho gia đình ẢNH: THU HOÀI

Thời gian tới, trung đoàn tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, nhất là các nội dung kiểm tra "3 tiếng nổ", duy trì kỷ luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần để chiến sĩ mới yên tâm rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

