Nghĩa vụ quân sự 2026: TP.HCM thăm chiến sĩ mới sau 2 tháng huấn luyện

Ngày 6.5, đoàn công tác số 3 của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP.HCM do bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên chiến sĩ mới đang huấn luyện tại Sư đoàn bộ binh 9, Trung đoàn Gia Định và Sư đoàn bộ binh 5.



Cùng đi có thiếu tướng Phạm Văn Rậm, Phó tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM cùng đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Sở GD - ĐT TP.HCM và các đơn vị liên quan.

Tại các đơn vị, đoàn công tác trực tiếp tìm hiểu điều kiện ăn ở, sinh hoạt, học tập, nghe báo cáo kết quả huấn luyện chiến sĩ mới và trao quà động viên các tân binh.



Phó chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Trường Nhật Phượng trao quà cho chiến sĩ mới tham gia nghĩa vụ quân sự tại Sư đoàn bộ binh 5

Sau hơn 2 tháng nhập ngũ, từ những ngày đầu còn bỡ ngỡ khi xa gia đình, phải làm quen với nền nếp quân đội, thời tiết nắng nóng và cường độ huấn luyện cao, các chiến sĩ mới đã dần bắt nhịp. Theo báo cáo của các đơn vị, phần lớn chiến sĩ yên tâm tư tưởng, chấp hành tốt kỷ luật, nắm được điều lệnh, điều lệ, quy định của đơn vị và sẵn sàng bước vào các nội dung huấn luyện tiếp theo.

Đoàn công tác kiểm tra bữa ăn của chiến sĩ mới ẢNH: THÚY LIỄU

Tại Trung đoàn Gia Định, đơn vị đang trực tiếp huấn luyện 556 chiến sĩ mới tham gia nghĩa vụ quân sự. Chỉ huy đơn vị cho biết quân số tham gia huấn luyện được duy trì nghiêm túc; các chế độ ăn ở, sinh hoạt, quân trang, nước uống và chăm sóc sức khỏe được bảo đảm. Bên cạnh huấn luyện quân sự, đơn vị chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng môi trường đoàn kết để chiến sĩ mới sớm hòa nhập.

Trao quà động viên chiến sĩ mới của Sư đoàn bộ binh 9

Trung úy Trần Xuân Tài, Trung đội trưởng thuộc Đại đội bộ binh 10, Tiểu đoàn bộ binh 3, Trung đoàn Gia Định, cho biết sau 2 tháng huấn luyện, nhiều chiến sĩ thay đổi rõ rệt, nhanh nhẹn, bản lĩnh và chững chạc hơn. Theo trung úy Tài, kỷ luật là yêu cầu bắt buộc trong quân đội nhưng cán bộ các cấp cũng luôn gần gũi, chia sẻ, động viên, nhất là với những chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn.

Chiến sĩ mới tăng gia sản xuất, cải thiện bữa ăn ẢNH: THÚY LIỄU

Binh nhì Lương Vĩ Hào (23 tuổi, chiến sĩ Tiểu đội 2, Trung đoàn Gia Định) cho hay tháng đầu tiên xa nhà là khoảng thời gian khó khăn nhất. Tuy nhiên, nhờ sự hướng dẫn của chỉ huy và tình cảm đồng đội, Hào dần xem đơn vị như gia đình thứ hai. Từ một thanh niên từng lo lắng khi tiếp xúc với súng đạn, nay Hào đã tự tin hơn trong huấn luyện và ấp ủ mong muốn được phục vụ lâu dài trong quân đội.

Phát biểu động viên các chiến sĩ mới, bà Nguyễn Trường Nhật Phượng ghi nhận sự nỗ lực, trưởng thành của các tân binh sau thời gian đầu rèn luyện. Phó chủ tịch HĐND TP.HCM mong muốn mỗi chiến sĩ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm và cảnh giác cách mạng, chủ động học tập, rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống của quê hương TP.HCM anh hùng.

Luyện tập điều lệnh ẢNH: ĐVCC

Bà Nguyễn Trường Nhật Phượng cũng cảm ơn các đơn vị quân đội đã tiếp nhận, huấn luyện và chăm lo chu đáo cho thanh niên TP.HCM. Đồng thời đề nghị các sở, ngành, đoàn thể tiếp tục phối hợp chặt chẽ với đơn vị nhận quân, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, kịp thời hỗ trợ gia đình chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn để các chiến sĩ yên tâm công tác.