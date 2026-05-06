Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Nghĩa vụ quân sự 2026: TP.HCM thăm chiến sĩ mới sau 2 tháng huấn luyện

Thúy Liễu
Thúy Liễu
06/05/2026 17:55 GMT+7

Sau hơn 2 tháng tham gia nghĩa vụ quân sự, nhiều chiến sĩ mới của TP.HCM đã trưởng thành rõ rệt về bản lĩnh, ý thức kỷ luật và tác phong, từng bước thích nghi với đời sống quân đội.

Ngày 6.5, đoàn công tác số 3 của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP.HCM do bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên chiến sĩ mới đang huấn luyện tại Sư đoàn bộ binh 9, Trung đoàn Gia Định và Sư đoàn bộ binh 5.

Cùng đi có thiếu tướng Phạm Văn Rậm, Phó tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM cùng đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Sở GD - ĐT TP.HCM và các đơn vị liên quan.

Tại các đơn vị, đoàn công tác trực tiếp tìm hiểu điều kiện ăn ở, sinh hoạt, học tập, nghe báo cáo kết quả huấn luyện chiến sĩ mới và trao quà động viên các tân binh.

Nghĩa vụ quân sự 2026: TP.HCM thăm chiến sĩ mới sau 2 tháng huấn luyện - Ảnh 1.

Phó chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Trường Nhật Phượng trao quà cho chiến sĩ mới tham gia nghĩa vụ quân sự tại Sư đoàn bộ binh 5

ẢNH: THÚY LIỄU

Sau hơn 2 tháng nhập ngũ, từ những ngày đầu còn bỡ ngỡ khi xa gia đình, phải làm quen với nền nếp quân đội, thời tiết nắng nóng và cường độ huấn luyện cao, các chiến sĩ mới đã dần bắt nhịp. Theo báo cáo của các đơn vị, phần lớn chiến sĩ yên tâm tư tưởng, chấp hành tốt kỷ luật, nắm được điều lệnh, điều lệ, quy định của đơn vị và sẵn sàng bước vào các nội dung huấn luyện tiếp theo.

Nghĩa vụ quân sự 2026: TP.HCM thăm chiến sĩ mới sau 2 tháng huấn luyện - Ảnh 2.

Đoàn công tác kiểm tra bữa ăn của chiến sĩ mới

ẢNH: THÚY LIỄU

Tại Trung đoàn Gia Định, đơn vị đang trực tiếp huấn luyện 556 chiến sĩ mới tham gia nghĩa vụ quân sự. Chỉ huy đơn vị cho biết quân số tham gia huấn luyện được duy trì nghiêm túc; các chế độ ăn ở, sinh hoạt, quân trang, nước uống và chăm sóc sức khỏe được bảo đảm. Bên cạnh huấn luyện quân sự, đơn vị chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng môi trường đoàn kết để chiến sĩ mới sớm hòa nhập.

Nghĩa vụ quân sự 2026: TP.HCM thăm chiến sĩ mới sau 2 tháng huấn luyện - Ảnh 3.

Trao quà động viên chiến sĩ mới của Sư đoàn bộ binh 9

ẢNH: THÚY LIỄU

Trung úy Trần Xuân Tài, Trung đội trưởng thuộc Đại đội bộ binh 10, Tiểu đoàn bộ binh 3, Trung đoàn Gia Định, cho biết sau 2 tháng huấn luyện, nhiều chiến sĩ thay đổi rõ rệt, nhanh nhẹn, bản lĩnh và chững chạc hơn. Theo trung úy Tài, kỷ luật là yêu cầu bắt buộc trong quân đội nhưng cán bộ các cấp cũng luôn gần gũi, chia sẻ, động viên, nhất là với những chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn.

Nghĩa vụ quân sự 2026: TP.HCM thăm chiến sĩ mới sau 2 tháng huấn luyện - Ảnh 4.

Chiến sĩ mới tăng gia sản xuất, cải thiện bữa ăn

ẢNH: THÚY LIỄU

Binh nhì Lương Vĩ Hào (23 tuổi, chiến sĩ Tiểu đội 2, Trung đoàn Gia Định) cho hay tháng đầu tiên xa nhà là khoảng thời gian khó khăn nhất. Tuy nhiên, nhờ sự hướng dẫn của chỉ huy và tình cảm đồng đội, Hào dần xem đơn vị như gia đình thứ hai. Từ một thanh niên từng lo lắng khi tiếp xúc với súng đạn, nay Hào đã tự tin hơn trong huấn luyện và ấp ủ mong muốn được phục vụ lâu dài trong quân đội.

Phát biểu động viên các chiến sĩ mới, bà Nguyễn Trường Nhật Phượng ghi nhận sự nỗ lực, trưởng thành của các tân binh sau thời gian đầu rèn luyện. Phó chủ tịch HĐND TP.HCM mong muốn mỗi chiến sĩ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm và cảnh giác cách mạng, chủ động học tập, rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống của quê hương TP.HCM anh hùng.

Nghĩa vụ quân sự 2026: TP.HCM thăm chiến sĩ mới sau 2 tháng huấn luyện - Ảnh 5.

Luyện tập điều lệnh

ẢNH: ĐVCC

Bà Nguyễn Trường Nhật Phượng cũng cảm ơn các đơn vị quân đội đã tiếp nhận, huấn luyện và chăm lo chu đáo cho thanh niên TP.HCM. Đồng thời đề nghị các sở, ngành, đoàn thể tiếp tục phối hợp chặt chẽ với đơn vị nhận quân, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, kịp thời hỗ trợ gia đình chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn để các chiến sĩ yên tâm công tác.

Tin liên quan

TP.HCM: Những tân binh 'chất lượng cao' tình nguyện nhập ngũ

TP.HCM: Những tân binh 'chất lượng cao' tình nguyện nhập ngũ

Gác lại công việc ổn định và dự định riêng, hơn 9.100 thanh niên TP.HCM khoác lên mình màu xanh áo lính, trong đó nhiều trí thức trẻ viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Khám phá thêm chủ đề

Nghĩa vụ quân sự chiến sĩ mới huấn luyện chiến sĩ mới TP.HCM Bộ Tư lệnh TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận