Ngày 28.3, tại TP.HCM, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức lễ công bố quyết định thành lập và trao Quân kỳ Quyết thắng cho Trường Thiếu sinh quân miền Nam, đơn vị trực thuộc Quân khu 7.



Tham dự buổi lễ có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên; thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; trung tướng Lê Xuân Thế, Tư lệnh Quân khu 7...

Trường Thiếu sinh quân miền Nam được thành lập theo Quyết định số 444/QĐ-BQP ngày 27.1.2026 của Bộ Quốc phòng, đặt tại số 825 tỉnh lộ 15, ấp Bến Đình, xã Nhuận Đức, TP.HCM.

Theo cơ cấu tổ chức, nhà trường có 3 phòng, 3 ban chức năng, 5 khoa chuyên môn và 8 đại đội quản lý học viên. Đây là loại hình trường học đặc thù trong hệ thống giáo dục quốc phòng và hệ thống giáo dục quốc dân, thực hiện nhiệm vụ giáo dục, đào tạo và bồi dưỡng học sinh ưu tú cả về văn hóa, phẩm chất chính trị, đạo đức, thể chất và kỹ năng sống. Trường hoạt động theo mô hình nội trú, quản lý chặt chẽ học viên trong học tập và sinh hoạt, bảo đảm môi trường rèn luyện an toàn, lành mạnh.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao Quân kỳ Quyết thắng cho Trường Thiếu sinh quân miền Nam ẢNH: THÚY LIỄU

Nhà trường tổ chức đào tạo hệ giáo dục phổ thông từ lớp 6 đến lớp 12; đồng thời đào tạo học sinh quốc tế từ lớp 10 đến lớp 12. Đối tượng tuyển sinh gồm con em đồng bào dân tộc thiểu số, đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn Quân khu 7 và Quân khu 9. Ngoài ra còn có học sinh quốc tế như Lào, Campuchia và các đối tượng khác theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Các hạng mục, công trình của trường được đầu tư theo hướng hiện đại, đáp ứng điều kiện học tập, sinh hoạt và huấn luyện cho khoảng 1.000 học sinh. Năm học 2026 - 2027, trường dự kiến tổ chức 2 lớp 6 với tổng quân số 100 học sinh, trong đó Quân khu 7 và Quân khu 9 mỗi đơn vị tuyển chọn 1 lớp 50 học sinh.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng phát biểu chỉ đạo ẢNH: THÚY LIỄU

Phát biểu tại buổi lễ, thượng tướng Nguyễn Trường Thắng nhấn mạnh, việc thành lập Trường Thiếu sinh quân miền Nam là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, không chỉ đối với Quân khu 7 mà còn với công tác giáo dục - đào tạo của quân đội trong giai đoạn mới. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực còn diễn biến phức tạp, cùng với những tác động từ mặt trái của kinh tế thị trường, văn hóa ngoại lai và các thách thức an ninh phi truyền thống, việc xây dựng một môi trường giáo dục đặc thù để rèn luyện thế hệ trẻ ngay từ bậc phổ thông là rất cần thiết.

Trường Thiếu sinh quân miền Nam sẽ là môi trường giáo dục đặc thù, kết hợp chặt chẽ giữa học văn hóa với giáo dục chính trị, quân sự, rèn luyện thể chất và tác phong người quân nhân cách mạng. Mục tiêu là hình thành những công dân ưu tú, có bản lĩnh, có lý tưởng, có đạo đức, sẵn sàng đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.



Ban chấp hành Đảng bộ Trường Thiếu sinh quân miền Nam ra mắt ẢNH: THÚY LIỄU

Tại buổi lễ, Quân khu 7 cũng công bố quyết định thành lập Đảng bộ cơ sở Trường Thiếu sinh quân miền Nam trực thuộc Đảng ủy Quân khu 7. Trong đó, Ban Chấp hành Đảng bộ có 15 thành viên, Ban Thường vụ có 5 thành viên. Thượng tá Trần Viết Nhuận, Chính ủy Trường Thiếu sinh quân miền Nam, được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy nhà trường.