Ngày mai, TP.HCM khánh thành công trình hơn 25 tỉ đồng phục vụ thể thao

Sáng 26.6, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM sẽ tổ chức lễ tiếp nhận, bàn giao và đưa vào vận hành dự án 5 - trụ sở làm việc thuộc Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao (ở đường Võ Văn Kiệt, phường Bình Dương, TP.HCM).

Đây là sự kiện có ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2.7.1976 - 2.7.2026), đồng thời đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quá trình hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất phục vụ công tác quản lý, đào tạo, huấn luyện và thi đấu thể thao của TP.HCM.

Dự án 5 - trụ sở làm việc được đầu tư xây dựng với tổng mức đầu tư hơn 25 tỉ đồng, gồm khối nhà làm việc 5 tầng, hội trường, các hạng mục phụ trợ cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành và tổ chức các hoạt động chuyên môn của Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao.

Công trình được triển khai từ năm 2022 và khởi công xây dựng vào tháng 8.2024. Sau quá trình thi công khẩn trương, nghiêm túc, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, chất lượng và an toàn, công trình đã hoàn thành đúng tiến độ, được cơ quan chuyên môn về xây dựng chấp thuận kết quả nghiệm thu để đưa vào sử dụng.

Phối cảnh Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao ẢNH PHỐI CẢNH

Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao TP.HCM từng bước hoàn thiện

Theo quy hoạch được phê duyệt, dự án này có quy mô khoảng 15,4 ha với đầy đủ các khu chức năng phục vụ công tác huấn luyện, thi đấu, đào tạo, lưu trú, dịch vụ và quản lý điều hành.

Đến nay, nhiều hạng mục quan trọng đã được đầu tư và đưa vào khai thác như nhà thi đấu đa năng, các nhà luyện tập chuyên môn, khu nhà ở vận động viên, nhà ăn, hạ tầng kỹ thuật và nay là dự án 5 - trụ sở làm việc.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, việc đưa công trình vào sử dụng góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất của Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao, tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ cán bộ, viên chức, huấn luyện viên và người lao động trong công tác quản lý, điều hành. Đồng thời nâng cao chất lượng đào tạo, huấn luyện vận động viên, phục vụ mục tiêu phát triển thể thao thành tích cao của TP.HCM trong giai đoạn mới.

TP.HCM tiếp tục đầu tư đồng bộ các công trình thể thao

Trong thời gian tới, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM sẽ tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan triển khai các hạng mục còn lại theo quy hoạch như: nhà dạy văn hóa - lý thuyết, nhà thi đấu bi sắt, khu huấn luyện ngoài trời, đường chạy điền kinh và khu thể thao dưới nước...

Từ đó, từng bước hoàn thiện đồng bộ Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao theo định hướng hiện đại, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành thể dục thể thao TP.HCM.

Thông qua việc đầu tư hoàn thiện hệ thống thiết chế thể thao, TP.HCM tiếp tục khẳng định sự quan tâm đối với sự nghiệp phát triển thể dục thể thao, nâng cao chất lượng đào tạo vận động viên, góp phần xây dựng nguồn nhân lực thể thao chất lượng cao, phục vụ các nhiệm vụ thi đấu quốc gia, quốc tế và nhu cầu rèn luyện thể chất của cộng đồng.