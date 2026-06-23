Con đường ở TP.HCM dự kiến mở rộng gấp 6 lần, tổng vốn gần 9.900 tỉ đồng

Gần 9.900 tỉ đồng mở rộng đường cửa ngõ phía nam TP.HCM

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản thông tin về đề xuất nâng cấp, mở rộng đường Lê Văn Lương, tuyến giao thông huyết mạch kết nối từ TP.HCM hướng về tỉnh Long An cũ (nay thuộc tỉnh Tây Ninh).

Đường Lê Văn Lương dài hơn 10 km hiện chỉ rộng từ 6 - 8 m với 2 làn xe, thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông và ngập úng khi mưa lớn hoặc triều cường dâng cao.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, UBND TP.HCM đã giao đơn vị này lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án nâng cấp, mở rộng đường Lê Văn Lương - từ đường Nguyễn Văn Linh (quận 7 cũ) qua Nhà Bè đến cầu Rạch Dơi, hướng về tỉnh Tây Ninh.

Cầu Rạch Dơi nằm trên tuyến đường Lê Văn Lương, đoạn qua xã Hiệp Phước (huyện Nhà Bè cũ, TP.HCM), kết nối với khu vực Tây Ninh ẢNH: U.N

Đồng thời, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông được giao thực hiện báo cáo nghiên cứu đối với dự án xây dựng cầu Rạch Dơi.

Dự án cầu Rạch Dơi có phạm vi từ khu vực cách cầu Rạch Tôm hiện hữu khoảng 175 m về phía nam trên đường Lê Văn Lương đến điểm cuối cách đầu cầu Rạch Dơi cũ khoảng 1.200 m về phía nam, kết nối với đường tỉnh 826C (hương lộ 34 cũ) tại xã Long Hậu (huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An cũ).

Hiện Sở Xây dựng TP.HCM đang tổ chức lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án mở rộng đường Lê Văn Lương và đã tổ chức họp báo cáo đầu kỳ vào ngày 18.6.2026. Trên cơ sở kế hoạch bố trí vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, đơn vị sẽ trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư.

Đường Lê Văn Lương được đề xuất mở rộng gấp 6 lần, tổng mức đầu tư gần 9.900 tỉ đồng ẢNH: U.N

Trong khi đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông đã tổ chức lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án cầu Rạch Dơi và dự kiến hoàn chỉnh hồ sơ để trình quyết định chủ trương đầu tư trong tháng 6.2026.

Theo đề xuất trước đây, dự án mở rộng đường Lê Văn Lương lên 30 - 40 m có tổng mức đầu tư dự kiến gần 9.900 tỉ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng chiếm hơn 6.500 tỉ đồng.

Nếu được cấp có thẩm quyền thông qua, dự án có thể khởi công vào năm 2027 và hoàn thành vào năm 2029.

Việc đầu tư xây dựng cầu Rạch Dơi mới và mở rộng đường Lê Văn Lương là rất cần thiết, nhằm bảo đảm an toàn giao thông, đồng thời tăng cường kết nối hạ tầng giữa TP.HCM và Tây Ninh ẢNH: U.N

Đường Lê Văn Lương sẽ được nghiên cứu giải pháp chống ngập đồng bộ

Ghi nhận của PV Thanh Niên qua các mùa mưa trước đây, đường Lê Văn Lương thường xuyên ngập sâu, người dân đi lại hết sức khó khăn.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, hiện các dự án vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu, lập chủ trương đầu tư để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

Trong quá trình chuẩn bị dự án, các cơ quan chuyên môn sẽ đánh giá toàn diện hiện trạng thoát nước, tác động của triều cường, biến đổi khí hậu cũng như tình trạng ngập úng trên toàn tuyến.

Nước ngập trên đường Lê Văn Lương ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân (ảnh chụp tháng 11.2025) ẢNH: PHẠM HỮU

Trên cơ sở đó, các giải pháp hạ tầng kỹ thuật đồng bộ như hệ thống thoát nước mưa, cống hộp, công trình kiểm soát triều, cao độ nền đường và kết nối với hệ thống thoát nước khu vực sẽ được nghiên cứu, tính toán trong giai đoạn lập dự án đầu tư và thiết kế kỹ thuật.

Các giải pháp này nhằm bảo đảm phát huy hiệu quả đầu tư, đồng thời góp phần cải thiện tình trạng ngập úng tồn tại nhiều năm trên tuyến đường Lê Văn Lương.

Bên cạnh đó, khi hoàn thành, tuyến đường được mở rộng kỳ vọng sẽ giảm áp lực giao thông cho khu vực phía nam TP.HCM, đồng thời tăng cường khả năng kết nối từ TP.HCM đi các tỉnh miền Tây.