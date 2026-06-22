Toàn cảnh dự án bờ bắc kênh Đôi 7.300 tỉ ở TP.HCM sau 10 tháng thi công

Bờ bắc kênh Đôi 7.300 tỉ đồng ở TP.HCM hiện thay đổi ra sao?

Chiều 20.6, ghi nhận của PV Thanh Niên cho thấy sau hơn 10 tháng kể từ ngày khởi công (từ tháng 8.2025), dự án cải tạo bờ bắc kênh Đôi (ở quận 8 cũ, TP.HCM) đã bắt đầu làm thay đổi diện mạo khu vực.

Phía sau hàng rào tôn vây kín công trường, không khí thi công diễn ra hối hả; hàng loạt máy móc, thiết bị cơ giới hạng nặng được tập kết trên các sà lan dọc tuyến kênh.

Toàn cảnh dự án bờ bắc kênh Đôi hơn 7.300 tỉ đồng ở TP.HCM sau 10 tháng thi công ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Tại khu vực cầu Hiệp Ân 2 (bắc qua rạch Ụ Cây), hạng mục bờ kè 2 đầu đang dần định hình và đi vào hoàn thiện. Song song đó, trên đường Nguyễn Duy, nhiều khu vực cũng vừa được dựng rào tôn ngay sau khi người dân bàn giao mặt bằng để phục vụ thi công.

Dọc tuyến, cầu Hiệp Ân 2 (bắc qua rạch Ụ Cây) và bờ kè 2 đầu đã thành hình ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Dự án bờ bắc kênh Đôi được UBND TP.HCM phê duyệt đầu tư vào tháng 10.2024 với tổng mức đầu tư hơn 7.300 tỉ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư gần 6.000 tỉ đồng (có 1.604 trường hợp bị ảnh hưởng).

Các gói thầu xây lắp tại dự án bờ bắc kênh Đôi đang được đẩy nhanh tiến độ theo kế hoạch ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Theo thiết kế, dự án sẽ xây dựng khoảng 4,3 km bờ kè dọc bờ bắc kênh Đôi, kết hợp nạo vét một phần lòng kênh nhằm cải thiện khả năng thoát nước, giảm ô nhiễm môi trường và chỉnh trang cảnh quan đô thị.

Diện mạo khu dân cư ven kênh Đôi đang thay đổi nhờ dự án chỉnh trang đô thị quy mô lớn ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Bên cạnh đó, các tuyến đường dọc kênh như Nguyễn Duy và Hoài Thanh sẽ được mở rộng, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông và tăng cường kết nối khu vực.

Các phương tiện, máy móc tập trung thi công hạng mục bờ kè dọc bờ bắc kênh Đôi ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Chia sẻ với PV Báo Thanh Niên, Ban Quản lý dự án hạ tầng đô thị TP.HCM cho biết dự án được chia thành 3 gói thầu xây lắp, cụ thể:

Gói thầu xây lắp 1 dự kiến hoàn thành vào tháng 12.2026.

Gói thầu xây lắp 2 dự kiến hoàn thành vào tháng 9.2026.

Gói thầu xây lắp 3 đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu và dự kiến hoàn thành vào tháng 8.2026.

Để đẩy nhanh tiến độ, Ban Quản lý dự án hạ tầng đô thị đang tập trung giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư. Đồng thời, đơn vị này cũng phối hợp với UBND phường Phú Định và UBND phường Chánh Hưng đẩy nhanh việc thu hồi đất, bàn giao toàn bộ mặt bằng các gói thầu để triển khai thi công đúng kế hoạch.

Các hạng mục bờ kè ven kênh Đôi từng bước hoàn thiện sau 10 tháng thi công ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Về công tác bồi thường và di dời hạ tầng kỹ thuật, đơn vị này cũng đang phối hợp với Ban Quản lý dự án phường Chánh Hưng, Phú Định cùng các đơn vị quản lý hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi ảnh hưởng của dự án để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Dự án bờ bắc kênh Đôi được xem là một trong những công trình chỉnh trang đô thị trọng điểm của TP.HCM ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Người dân TP.HCM kỳ vọng gì khi dự án bờ bắc kênh Đôi hoàn thành?

Nhiều người dân sinh sống dọc đường Nguyễn Duy cho biết họ không chỉ mong dòng kênh sạch hơn mà còn kỳ vọng khi công trình hoàn thành sẽ hình thành những tuyến đường ven kênh thông thoáng, nhiều mảng xanh, tạo không gian đi dạo và tập thể dục như các tuyến kênh đã được cải tạo trước đây của thành phố.

Dự án bờ bắc kênh Đôi được kỳ vọng góp phần thay đổi diện mạo khu vực phía nam TP.HCM ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Bà Nguyễn Thị Thanh Liên (phường Phú Định, TP.HCM) chia sẻ: "Trước kia khu vực này không có bờ kè, bây giờ có thì tốt hơn cho người dân xung quanh, có thể dạo mát, đi tập thể dục. Tôi hy vọng nơi đây sau khi cải tạo có cảnh quan đẹp, thoáng như những nơi khác".

Nhiều khu vực đã được quây tôn để phục vụ thi công dự án bờ bắc kênh Đôi ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Cùng chung kỳ vọng, ông Tâm (51 tuổi) chia sẻ: "Theo định hướng phát triển của thành phố, dù gia đình đã sinh sống và kinh doanh tại đây hơn 20 năm nhưng chúng tôi vẫn sẵn sàng di dời vì lợi ích chung. Tôi mong khu vực này sớm hoàn thành để cải thiện môi trường sống và sức khỏe cho người dân. Đồng thời, mong công trình được đẩy nhanh tiến độ để người dân sớm được hưởng lợi từ dự án".

Người dân kỳ vọng dự án bờ bắc kênh Đôi sẽ mang lại môi trường sống sạch đẹp hơn ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Với những người dân đã gắn bó nhiều năm bên dòng kênh Đôi, điều họ chờ đợi không chỉ là một tuyến bờ kè mới mà còn là một không gian sống sạch, đẹp hơn và đáng sống hơn trong tương lai.