TP.HCM đẩy nhanh dự án di dời nhà ven kênh Đôi hơn 7.300 tỉ đồng

Uyển Nhi - Vũ Phượng
14/05/2026 17:23 GMT+7

TP.HCM tăng tốc công tác bồi thường, di dời nhà ven kênh Đôi. Dự án hơn 7.300 tỉ đồng được thúc đẩy để hoàn thành các gói thầu đúng tiến độ.

Chiều 14.5, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, Ban Quản lý dự án hạ tầng đô thị TP.HCM có văn bản trả lời báo chí về tiến độ chỉnh trang, di dời nhà ven kênh Đôi (ở quận 8 cũ).

5.980 tỉ đồng giải tỏa, tái định cư

Theo Ban Quản lý dự án hạ tầng đô thị TP.HCM, dự án này được UBND TP.HCM phê duyệt với tổng mức đầu tư hơn 7.300 tỉ đồng.

Trong đó, chi phí giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư gần 5.980 tỉ đồng; dự án có 1.604 trường hợp bị ảnh hưởng, hiện nay đã ban hành quyết định phương án bồi thường 1.603 trường hợp và đã bàn giao 1.480 trường hợp.

Dự án di dời nhà ven kênh Đôi chia làm 3 gói thầu xây lắp, cụ thể:

  • Gói thầu xây lắp 1: Sản lượng thi công đạt khoảng 36%, dự kiến hoàn thành tháng 12.2026.
  • Gói thầu xây lắp 2: Sản lượng thi công đạt khoảng 52%, dự kiến hoàn thành tháng 9.2026.
  • Gói thầu xây lắp 3: Hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu xây lắp, dự kiến hoàn thành tháng 8.2026.

Hiện nay, hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện hữu chưa được di dời, ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công của các gói thầu. Đặc biệt là hệ thống điện trung thế, hạ thế hiện hữu.

Hiện nay, Ban Quản lý dự án hạ tầng đô thị đang phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Chánh Hưng và phường Phú Định triển khai công tác lập, trình thẩm định, phê duyệt hồ sơ bồi thường hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

TP.HCM cập nhật tiến độ bồi thường, di dời nhà ven kênh Đôi - Ảnh 1.

Dự án nhà ven kênh Đôi còn 123 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng để triển khai thi công

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Quyết tâm bàn giao toàn bộ mặt bằng trong tháng 5.2026

Hiện, dự án nhà ven kênh Đôi còn 123 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng để triển khai thi công (phường Chánh Hưng 57 trường hợp, phường Phú Định 66 trường hợp).

Để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án, Ban Quản lý dự án hạ tầng đô thị đã tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư.

Song song đó, đã phối hợp UBND phường Phú Định và UBND phường Chánh Hưng tập trung đẩy nhanh thu hồi đất bàn giao toàn bộ mặt bằng 3 gói thầu xây lắp trong tháng 5.2026 để triển khai thi công, hoàn thành đúng tiến độ.

Về công tác bồi thường, di dời dự án nhà ven kênh Đôi, Ban Quản lý dự án hạ tầng đô thị đã phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ theo Quyết định số 11 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở TP.HCM.

TP.HCM chi gần 3.000 tỉ đồng làm cầu đường bắc qua kênh Đôi, Tàu Hủ

Dự án cầu đường Bình Tiên dài gần 4 km kết nối trung tâm TP.HCM với khu vực phía nam, bắc qua 2 tuyến kênh Đôi và kênh Tàu Hủ.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

