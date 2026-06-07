Ấn tượng nhà thờ Bình Thuận bên dòng kênh Đôi ở TP.HCM

Đi qua đường Phạm Thế Hiển (quận 8 cũ, TP.HCM), bên dòng kênh Đôi uốn lượn ôm lấy đời sống dân cư, chúng tôi không khỏi trầm trồ trước một nhà thờ mới khang trang với kiến trúc nổi bật giữa không gian ven kênh thơ mộng. Đó là nhà thờ Bình Thuận (thuộc giáo xứ Bình Thuận, hạt Bình An, Tổng giáo phận TP.HCM).

Nhà thờ Bình Thuận nổi bật bên dòng kênh Đôi ở TP.HCM với kiến trúc Gothic châu Âu độc đáo ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Theo Tổng giáo phận TP.HCM, ngôi nhà thờ cũ được cha cố Phêrô Dương Vĩnh Trị xây dựng vào năm 1966. Từ trước năm 1992, thủy triều dâng cao hằng năm khiến nhà thờ nhiều lần chìm trong nước.

Người dân đến dự lễ ở nhà thờ Bình Thuận ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Dù trải qua nhiều đợt nâng cấp, sửa chữa, nền nhà thờ và khuôn viên nhà xứ vẫn thấp hơn mặt đường hiện tại, nhiều hạng mục xuống cấp nghiêm trọng.

Công trình nhà thờ Bình Thuận gây ấn tượng với mái ngói cam rực rỡ giữa khu dân cư ven kênh Đôi ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Phó chủ tịch Nội vụ Hội đồng Mục vụ giáo xứ Bình Thuận Nguyễn Văn Xuyên cho biết: "Ngay từ thời cha cố Giuse Nguyễn Văn Niệm, cha đã có ý tưởng xây dựng lại nhà thờ".

Nhà thờ Bình Thuận bên dòng kênh đôi còn là địa điểm để người dân check-in, chụp ảnh ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Năm 2014, theo nguyện vọng của cộng đoàn giáo xứ, cha cố Phanxicô Salêsiô đã lập kế hoạch xây dựng lại ngôi thánh đường mới trên nền nhà thờ cũ.

Mặt tiền nhà thờ Bình Thuận được thiết kế tinh xảo với phong cách Gothic cổ kính phương Tây ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Ngày 30.4.2016, nhà thờ Bình Thuận mới chính thức khởi công do Cha Tổng đại diện Ignatio Hồ Văn Xuân chủ sự. Sau 6 năm xây dựng, công trình được khánh thành do Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng chủ sự, đánh dấu giai đoạn phát triển mới của giáo xứ.

Nhà thờ mới do linh mục Giuse Lê Ngọc Đa cùng Ban thường vụ giáo xứ khóa 15 - 16 tổ chức thiết kế và thi công.

Biểu tượng Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp nổi bật tại nhà thờ Bình Thuận, bổn mạng của giáo xứ ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Nhà thờ với kiến trúc Gothic nổi bật bên dòng kênh Đôi thơ mộng

Theo quan sát của chúng tôi, nhà thờ mang phong cách Gothic châu Âu với gam màu trắng kem sang trọng. Nổi bật nhất là hệ mái ngói sắc cam rực rỡ, chạy dài và đổ dốc, tạo sự tương phản mạnh với lớp tường trắng xám trầm mặc.

Công trình nhà thờ mới đánh dấu giai đoạn phát triển mới của giáo xứ Bình Thuận tại TP.HCM ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Hai tháp chuông vươn cao song hành lên nền trời, tạo điểm nhấn dễ nhận diện từ xa. Phần mặt tiền gây ấn tượng bởi bức phù điêu vàng đồng chạm khắc tinh xảo ở chính diện cùng những bậc tam cấp rộng mở đón giáo dân.

Không gian bên ngoài nhà thờ Bình Thuận ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Dãy cửa sổ vòm vuốt nhọn xếp chồng nhịp nhàng dọc thân giáo đường, kết hợp với các ô cửa kính màu hình hoa hồng lớn ở phần cánh ngang, góp phần tôn lên vẻ cổ kính đậm chất phương Tây cho công trình tôn giáo này.

Hai tháp chuông cao vút của nhà thờ Bình Thuận trở thành điểm nhấn nổi bật trên đường Phạm Thế Hiển, quận 8 cũ ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Ông Phú, ca đoàn Thiên Ca tại nhà thờ Bình Thuận, chia sẻ: "Nhà thờ Bình Thuận vừa mới xây dựng, kiến trúc rất đẹp và nổi bật là tượng Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - bổn mạng của giáo xứ. Đức Mẹ luôn gần gũi với những ai gặp khó khăn trong cuộc đời, luôn lắng nghe và chia sẻ với mình trong đức tin. Chính vì vậy, khi đến nhà thờ này, tôi có cảm giác rất gần gũi, như được Đức Mẹ lắng nghe".

Nhà thờ Bình Thuận gây chú ý với gam màu trắng kem kết hợp mái ngói cam nổi bật ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Không chỉ là nơi sinh hoạt tôn giáo của cộng đồng giáo dân, nhà thờ Bình Thuận bên dòng kênh Đôi còn trở thành điểm nhấn kiến trúc độc đáo tại TP.HCM khiến nhiều du khách đến tham quan, chiêm ngưỡng.