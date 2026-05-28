'Mới ra trường doanh nghiệp đòi 2 năm kinh nghiệm', làm sao để không trượt vòng CV?

Sáng 28.5, Quỹ Khởi sự từ tâm (thành viên Kim Oanh Group) tổ chức tọa đàm với chủ đề "Khởi nghề trong lĩnh vực xã hội - Lối vào hệ sinh thái thiện nguyện". Các diễn giả tập trung trao đổi nhiều nội dung thực tiễn như: cách xây dựng CV, cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực xã hội, kỳ vọng của nhà tuyển dụng với lao động trẻ...

Không chỉ cần "tấm lòng", người trẻ muốn làm việc xã hội phải có năng lực

Ông Nguyễn Phú Đức, Giám đốc Quỹ Khởi sự từ tâm, cho biết tọa đàm là cơ hội để sinh viên lắng nghe và học hỏi kinh nghiệm thực tế từ các chuyên gia nhiều năm gắn bó với lĩnh vực xã hội, qua đó hiểu rõ hơn về con đường nghề nghiệp tương lai.

Ông Đức nhấn mạnh sau mỗi buổi thảo luận, các bên có thể cùng nhìn ra vấn đề mới, tìm giải pháp và tiếp tục đồng hành để tạo ra nhiều giá trị thiết thực hơn cho cộng đồng.

"Chỉ có tấm lòng thôi là chưa đủ. Điều cần thiết hơn là tri thức, năng lực, thời điểm, cơ chế và hơn hết là nguồn lực triển khai", ông Đức nói.

Các diễn giả trả lời câu hỏi của sinh viên về việc doanh nghiệp yêu cầu 1 - 2 năm kinh nghiệm, CV nhiều chuyên môn tại tọa đàm ẢNH: UYỂN NHI

Doanh nghiệp đòi 1 - 2 năm kinh nghiệm: Sinh viên mới ra trường nên hiểu thế nào?

Một trong những nội dung nhận được nhiều sự quan tâm tại tọa đàm là câu hỏi của sinh viên về thực trạng nhiều doanh nghiệp hiện nay yêu cầu ứng viên mới ra trường phải có từ 1 - 2 năm kinh nghiệm, cùng CV (sơ yếu lý lịch hoặc bản tóm tắt quá trình làm việc, học tập - PV) chuyên môn cao.

Trả lời vấn đề này, ông Nguyễn Thành Hưng, quản lý nhân sự Acecook Việt Nam, cho rằng sinh viên không nên hiểu kinh nghiệm chỉ là thời gian làm việc thực tế tại doanh nghiệp; mà còn được hình thành từ quá trình học tập, tham gia hoạt động, dự án, nghiên cứu và cả những trải nghiệm trong cuộc sống.

Ông Hưng cho biết điều doanh nghiệp quan tâm là ứng viên đã tham gia những dự án nào, học được gì từ các môn học, đề tài, luận văn và tích lũy được kỹ năng gì để phục vụ vị trí ứng tuyển.

Theo ông, nếu doanh nghiệp yêu cầu ứng viên phải có nhiều năm kinh nghiệm thực chiến để làm việc ngay thì vị trí đó có thể không phù hợp với sinh viên mới ra trường. Các doanh nghiệp thường tồn tại 2 nhóm tuyển dụng: nhóm nhân sự có kinh nghiệm để đáp ứng công việc tức thời và nhóm nhân sự trẻ có tiềm năng để đào tạo cho kế hoạch dài hạn.

Vì vậy, sinh viên nên định hướng bản thân phù hợp với nhóm tuyển dụng thứ hai thay vì quá áp lực về yêu cầu kinh nghiệm.

Ông Hưng cũng lưu ý người trẻ cần chủ động nâng cao năng lực và tinh thần trách nhiệm.

Sinh viên Trường đại học Lao động - Xã hội TP.HCM ra mắt Câu lạc bộ Đồng hành vì cộng đồng ẢNH: UYỂN NHI

Chuyên gia: Đừng chờ năm cuối mới làm CV

Thạc sĩ Nguyễn Văn Cử, Giám đốc doanh nghiệp xã hội Đời rất đẹp, chia sẻ thêm về việc xây dựng CV, cho rằng sinh viên không nên chỉ tập trung vào kiến thức chuyên môn mà cần xác định rõ lộ trình nghề nghiệp của bản thân. Từ đó mới có thể đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức để bổ sung kỹ năng, kinh nghiệm và thái độ phù hợp cho từng giai đoạn phát triển nghề nghiệp.

Theo ông, nhiều sinh viên hiện nay mắc sai lầm khi đến năm cuối đại học mới bắt đầu chuẩn bị CV. Trong khi đó, việc xây dựng kế hoạch phát triển bản thân cần được thực hiện ngay từ năm nhất thông qua học tập, tham gia hoạt động, dự án và trải nghiệm thực tế.

Những sinh viên sớm xác định mục tiêu, chủ động rèn luyện kỹ năng và xây dựng kế hoạch phát triển cá nhân sẽ có nhiều cơ hội thành công hơn trong môi trường tuyển dụng hiện nay.

Quỹ Khởi sự từ tâm ký kết hợp tác cùng 4 trường đại học tại TP.HCM nhằm triển khai các hoạt động định hướng nghề nghiệp ẢNH: UYỂN NHI

Bên cạnh hoạt động tọa đàm, chương trình còn ra mắt 3 câu lạc bộ thiện nguyện trẻ và thúc đẩy xây dựng hệ sinh thái tri thức thiện nguyện cho thế hệ trẻ.

Đồng thời, Quỹ Khởi sự từ tâm ký kết hợp tác cùng 4 trường đại học tại TP.HCM nhằm triển khai các hoạt động định hướng nghề nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và mở rộng cơ hội phát triển cho sinh viên thông qua học bổng, các khóa đào tạo kỹ năng mềm, nghề nghiệp và chương trình huấn luyện chuyên sâu phù hợp với lĩnh vực xã hội.