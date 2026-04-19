Tưng bừng khai mạc Đại hội TDTT TP.HCM 2026: 'Vươn cao cùng thành phố'

Hoành tráng khai màn Đại hội TDTT TP.HCM

Tham dự lễ khai mạc Đại hội TDTT TP.HCM có ông Hoàng Đạo Cương - Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL, ông Nguyễn Hồng Minh - Phó cục trưởng Cục TDTT Việt Nam. Phía lãnh đạo TP.HCM có ông Đặng Minh Thông - Phó bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó chủ tịch UBND TP.HCM; ông Tạ Văn Đẹp, Phó giám đốc Công an TTP.HCM; ông Huỳnh Thanh Nhân - Phó chủ tịch HĐND TP.HCM; ông Phan Hồng Ân - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, ông Nguyễn Việt Long, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, ông Lê Tuấn Anh - Phó bí thư Thành đoàn TP.HCM...

Tưng bừng khai mạc Đại hội TDTT TP.HCM 2026 ẢNH: HÀ PHƯƠNG

Phát biểu khai mạc Đại hội TDTT TP.HCM, ông Trần Thế Thuận - Giám đốc Sở VH-TT TP.HCM, Trưởng BTC Đại hội TDTT TP.HCM nhấn mạnh: "Đại hội TDTT TP.HCM lần thứ 1 năm 2026 là ngày hội lớn của phong trào TDTT thành phố, là dịp để đánh giá kết quả triển khai phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại". Đây cũng là dịp biểu dương lực lượng, phát hiện nhân tố mới, tuyển chọn VĐV xuất sắc, chuẩn bị lực lượng để tham dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 10 năm 2026 cũng được tổ chức tại TP.HCM".

Đặc biệt dấu ấn lần thứ nhất không chỉ mang ý nghĩa mở đầu cho một kỳ đại hội mà còn là bước xác lập nền tảng mới cho sự phát triển thể thao thành phố: bài bản hơn, đồng bộ hơn, chuyên nghiệp hơn và giàu khát vọng hơn. Đại hội lần này với chủ đề "Vươn cao cùng thành phố" không chỉ là ngày hội tranh tài mà còn là biểu tượng cho sức trẻ, sự năng động, tinh thần đoàn kết và ý chí vươn lên của con người TP.HCM. Trong hành trình phát triển mạnh mẽ của thành phố, thể thao tiếp tục khẳng định vai trò là nguồn năng lượng tích cực, là môi trường rèn luyện ý chí, bản lĩnh, kỷ luật và tinh thần cống hiến, góp phần xây dựng con người TP.HCM phát triển toàn diện.

Nhiều tiết mục đặc sắc ở lễ khai mạc Đại hội TDTT TP.HCM lần thứ 1 năm 2026 diễn ra hôm nay ẢNH: HÀ PHƯƠNG

Ông Nguyễn Mạnh Cường – Phó chủ tịch UBND TP.HCM, phát biểu: "TDTT không chỉ góp phần nâng cao sức khỏe, tầm vóc, thể lực, đời sống tinh thần của nhân dân, mà còn góp phần bồi đắp ý chí, kỷ luật, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên của mỗi con người, mỗi cộng đồng, mỗi địa phương và của cả đất nước. Đại hội lần này mang ý nghĩa rất quan trọng, bởi đây là Đại hội TDTT TP.HCM lần thứ nhất, dấu mốc mở đầu cho chặng đường phát triển mới của thể thao thành phố; thể hiện ý chí thống nhất, sức mạnh đoàn kết và quyết tâm xây dựng nền thể dục thể thao thành phố ngày càng phát triển toàn diện, vững chắc, giàu bản sắc và có sức lan tỏa. Từ khí thế của đại hội hôm nay, chúng ta tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa phong trào rèn luyện thân thể, nâng cao thể trạng, sức khỏe, xây dựng con người TP.HCM phát triển toàn diện, năng động, bản lĩnh và giàu khát vọng, đáp ứng sự nghiệp xây dựng và phát triển TP.HCM trong kỷ nguyên mới".

Tại lễ khai mạc, các VĐV tiêu biểu của thể thao TP.HCM như Nguyễn Văn Khánh Phong, Nguyễn Xuân Thiện (TDDC), Huỳnh Hà Hữu Hiếu (muay), Y Liên (cử tạ), Trần Thị Thùy Trang (bóng đá nữ), Nguyễn Phước Đến (đấu kiếm) tham gia nghi thức rước cờ và rước đuốc. Trước đó phần diễu hành Đại hội TDTT TP.HCM diễn ra trong không khí trang trọng, tươi vui với sự tham gia của 168 đơn vị phường, xã, đặc khu cùng đoàn VĐV Bộ Tư lệnh TP.HCM, đoàn VĐV Công an TP.HCM và tổ trọng tài. Đại hội TDTT TP.HCM diễn ra trong tháng 4 và 5.2026 với 44 môn và 832 nội dung thi đấu.











