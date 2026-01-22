Bắt Đội trưởng Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa nâng giá hũ tro cốt lúc Covid-19

Ngày 22.1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (PC03) - Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam bị can Chu Nguyên Thăng (Đội trưởng Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa), Cao Hoàng Phúc và Cao Thái Phi để điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Đội trưởng Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa bị bắt trục lợi ẢNH: CTV

"Hét giá" cao với cơ sở mai táng để ăn chia tiền chênh lệch

Theo điều tra của PC03, từ tháng 7 đến giữa tháng 8.2021 - giai đoạn đỉnh điểm dịch Covid-19 tại TP.HCM, Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa luôn trong tình trạng quá tải.

Với vai trò điều phối, Đội trưởng Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa Chu Nguyên Thăng đã chỉ đạo Phúc và Phi mua hũ đựng tro cốt, hình lắc, bảng tên từ nguồn bên ngoài thay vì qua hợp đồng chính thức của Công ty Môi trường đô thị TP.HCM.

Toàn bộ số hàng này được đưa ra ngoài sổ sách kế toán. Nhóm này không niêm yết giá theo quy định mà tự ý "hét giá" cao với các cơ sở mai táng để ăn chia tiền chênh lệch. Chỉ riêng thủ đoạn này, các bị can đã thu lợi bất chính hơn 219 triệu đồng.

Bỏ túi gần 600 triệu đồng tiền "bồi dưỡng"

Đáng chú ý, ngoài số tiền chênh lệch nêu trên, trong cùng thời điểm dịch bệnh Covid-19, Chu Nguyên Thăng còn nhận thêm tiền "bồi dưỡng" từ nhiều cơ sở mai táng với hơn 478 triệu đồng.

Như vậy, riêng bị can Chu Nguyên Thăng đã chiếm đoạt, thu lợi bất chính trong giai đoạn cao điểm dịch Covid-19 hơn 596 triệu đồng, chưa kể phần hưởng lợi của các đồng phạm.

Dù các đối tượng dùng nhiều thủ đoạn tinh vi để hợp thức hóa quy trình thu chi trong bối cảnh hỗn loạn của dịch bệnh, nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, như phân tích dòng tiền, trưng cầu giám định tài chính và làm việc với hàng loạt cơ sở mai táng, PC03 Công an TP.HCM đã bóc tách toàn bộ đường dây này.

Việc khởi tố vụ án là lời cảnh tỉnh nghiêm khắc đối với những cá nhân lợi dụng thiên tai, dịch bệnh để trục lợi trên nỗi đau của đồng bào. Đây cũng là minh chứng cho quyết tâm của Công an TP.HCM trong việc xử lý nghiêm các tội phạm về tham nhũng, chức vụ.

Để phục vụ công tác điều tra, Đội 4 - PC03 đề nghị các cơ sở mai táng có liên quan đến vụ việc trên nhanh chóng liên hệ và cung cấp tài liệu, thông tin liên quan.