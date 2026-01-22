Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bắt Đội trưởng Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa nâng giá hũ tro cốt lúc Covid-19

Ngọc Lê
Ngọc Lê
22/01/2026 20:24 GMT+7

Chu Nguyên Thăng, Đội trưởng Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa cùng 2 đồng phạm đã 'phù phép' nâng giá hũ tro cốt để trục lợi bất chính.

Ngày 22.1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (PC03) - Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam bị can Chu Nguyên Thăng (Đội trưởng Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa), Cao Hoàng PhúcCao Thái Phi để điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Bắt Đội trưởng Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa nâng giá hũ tro cốt lúc Covid-19- Ảnh 1.

Đội trưởng Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa bị bắt trục lợi

ẢNH: CTV

"Hét giá" cao với cơ sở mai táng để ăn chia tiền chênh lệch

Theo điều tra của PC03, từ tháng 7 đến giữa tháng 8.2021 - giai đoạn đỉnh điểm dịch Covid-19 tại TP.HCM, Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa luôn trong tình trạng quá tải.

Với vai trò điều phối, Đội trưởng Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa Chu Nguyên Thăng đã chỉ đạo Phúc và Phi mua hũ đựng tro cốt, hình lắc, bảng tên từ nguồn bên ngoài thay vì qua hợp đồng chính thức của Công ty Môi trường đô thị TP.HCM.

Toàn bộ số hàng này được đưa ra ngoài sổ sách kế toán. Nhóm này không niêm yết giá theo quy định mà tự ý "hét giá" cao với các cơ sở mai táng để ăn chia tiền chênh lệch. Chỉ riêng thủ đoạn này, các bị can đã thu lợi bất chính hơn 219 triệu đồng.

Bỏ túi gần 600 triệu đồng tiền "bồi dưỡng"

Đáng chú ý, ngoài số tiền chênh lệch nêu trên, trong cùng thời điểm dịch bệnh Covid-19, Chu Nguyên Thăng còn nhận thêm tiền "bồi dưỡng" từ nhiều cơ sở mai táng với hơn 478 triệu đồng.

Như vậy, riêng bị can Chu Nguyên Thăng đã chiếm đoạt, thu lợi bất chính trong giai đoạn cao điểm dịch Covid-19 hơn 596 triệu đồng, chưa kể phần hưởng lợi của các đồng phạm.

Dù các đối tượng dùng nhiều thủ đoạn tinh vi để hợp thức hóa quy trình thu chi trong bối cảnh hỗn loạn của dịch bệnh, nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, như phân tích dòng tiền, trưng cầu giám định tài chính và làm việc với hàng loạt cơ sở mai táng, PC03 Công an TP.HCM đã bóc tách toàn bộ đường dây này.

Việc khởi tố vụ án là lời cảnh tỉnh nghiêm khắc đối với những cá nhân lợi dụng thiên tai, dịch bệnh để trục lợi trên nỗi đau của đồng bào. Đây cũng là minh chứng cho quyết tâm của Công an TP.HCM trong việc xử lý nghiêm các tội phạm về tham nhũng, chức vụ.

Để phục vụ công tác điều tra, Đội 4 - PC03 đề nghị các cơ sở mai táng có liên quan đến vụ việc trên nhanh chóng liên hệ và cung cấp tài liệu, thông tin liên quan.

Tin liên quan

Nghề mai táng ở TP.HCM: 'Mùa dịch Covid-19, cái chết nó khác'

Nghề mai táng ở TP.HCM: 'Mùa dịch Covid-19, cái chết nó khác'

Anh Phát kể, đợt cao điểm tháng 8.2021, thành phố gần như đóng băng. Đường sá vắng ngắt, chỉ còn tiếng còi hụ của xe cứu thương, không khí nặng trĩu, ai cũng khép chặt cửa nhà. Trong cái im lặng ấy, những chuyến xe tang của đội anh vẫn đều đặn lăn bánh, bất kể ngày đêm.

Khám phá thêm chủ đề

trục lợi nâng giá hũ cốt Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa Công An TP.HCM cơ sở mai táng Covid-19 hỏa táng Bình Hưng Hòa Trục lợi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận